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ຂ່າວສານ

ຄວາມ​ຊົງ​ຈຳກ່ຽວ​ກັບ ດ້ຽນ​ບຽນ ຍັງ​ຝັງ​ເລິກ​ໃນ​ຈິດ​ສຳ​ນຶກ​ຂອງ​ລູກ​ຊາຍ​ນາຍ​ພົນ ເຫວີ​ຍ​ກົວ​ຊີງ

ໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ຍາມໃດກໍມີຄວາມໝາຍພິເສດສຳລັບ ຫວຽດນາມ ແລະ ທັງໂລກອີກດ້ວຍ. ໄຊຊະນະນີ້ ບັງຄັບໃຫ້ກອງທັບ ຝລັ່ງ ຕ້ອງຖອນທັບອອກຈາກ ອິນດູຈີນ. ໄຊຊະນະນີ້ ກໍສວມບົດບາດເປັນການລະດົມກຳລັງໃຈຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ຂະບວນການປົດປ່ອຍຊາດໃນທົ່ວໂລກ.
ຮູບທ່ານ ເຫວີຍກົວຊີງ ແລະ ເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ ກ່ຽວກັບດ້ຽນບຽນຝູ ຢູ່ເຮືອນຂອງທ່ານ ເຫວີຍແຊວອີ້ (ພາບ: VOV)

ໃນຊຸມປີ 1950, ສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຈີນ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະທີ່ປຶກສາການທະຫານ, ໂດຍທ່ານ ເຫວີຍກົວຊີງ ເຫັນຫົວໜ້າຄະນະ ໄປຊ່ວຍເຫຼືອ ຫວຽດນາມ ຕີຂັບໄລ່ກອງທັບ ຝລັ່ງ. ຄວາມຊົງຈຳກ່ຽວກັບສະໜາມຮົບ ດ້ຽນບຽນຝູ ຍັງຝັງເລິກໃນຈິດສຳນຶກຂອງທ່ານ ເຫວີຍແຊວອີ້ - ລູກຊາຍຂອງນາຍພົນ ເຫວີຍກົວຊີງ ໄວ້ເໝືອນເດີມ, ເຖິງວ່າບັນດາຄວາມຊົງຈຳນັ້ນ ແມ່ນພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບຟັງຜ່ານການເລົ່າຂອງພໍ່ ແລະ ການໄປທັດສະນະສຶກສາຢູ່ ຫວຽດນາມ ກ່ອນນີ້ 10 ປີ ເທົ່ານັ້ນ.

ທ່ານ ເຫວີຍແຊວອີ້ ມາຢາມ ດ້ຽນບຽນ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ຄົບຮອບ 60 ປີ (1954 – 2014). ທ່ານໄດ້ໄປໄຫວ້ອາໄລບັນດານັກຮົບຫວຽດນາມທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດ ເພື່ອຊາດ ຢູ່ ສຸສານ A1; ຢ້ຽມຢາມອະນຸສາວະລີ ໄຊຊະນະ ແລະ ບາງຮ່ອງຮອຍປະຫວັດສາດອື່ນໆ.

“ໂດຍໄດ້ຟັງພໍ່ເລົ່າກ່ຽວກັບບັ້ນຮົບ ດ້ຽນບຽນຝູ, ພາຍຫຼັງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຫັນປະຈັກຕາແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຮູ້ສຶກໄດ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງເຖິງຄວາມອົງອາດກ້າຫານ ແລະ ບໍ່ຫວາດຫວັ່ນຕໍ່ຄວາມສ່ຽງຄວາມອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດຂອງທະຫານຢູ່ແນວໜ້າ ໃນສະໄໝນັ້ນ.”

ຕາມທ່ານ ເຫວີຍແຊວອີ້ ແລ້ວ, ໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ຍາມໃດກໍມີຄວາມໝາຍພິເສດສຳລັບ ຫວຽດນາມ ແລະ ທັງໂລກອີກດ້ວຍ. ໄຊຊະນະນີ້ ບັງຄັບໃຫ້ກອງທັບ ຝລັ່ງ ຕ້ອງຖອນທັບອອກຈາກ ອິນດູຈີນ. ໄຊຊະນະນີ້ ກໍສວມບົດບາດເປັນການລະດົມກຳລັງໃຈຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ຂະບວນການປົດປ່ອຍຊາດໃນທົ່ວໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານວາງສະແດງ ເສັ້ນທາງ ເຈື່ອງເຊີນ - ເສັ້ນທາງ ໂຮ່ຈີມິນ ແຫ່ງເທບນິຍາຍ

ງານວາງສະແດງ “ເສັ້ນທາງ ເຈື່ອງເຊີນ - ເສັ້ນທາງ ໂຮ່ຈີມິນ ແຫ່ງເທບນິຍາຍ”

ງານວາງສະແດງຈະເປີດປະຕູຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຢ້ຽມຊົມແຕ່ວັນທີ 26 ເມສາ ຫາວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2024.
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