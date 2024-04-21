ຂ່າວສານ
ຄວາມຊົງຈຳກ່ຽວກັບ ດ້ຽນບຽນ ຍັງຝັງເລິກໃນຈິດສຳນຶກຂອງລູກຊາຍນາຍພົນ ເຫວີຍກົວຊີງ
ໃນຊຸມປີ 1950, ສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຈີນ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະທີ່ປຶກສາການທະຫານ, ໂດຍທ່ານ ເຫວີຍກົວຊີງ ເຫັນຫົວໜ້າຄະນະ ໄປຊ່ວຍເຫຼືອ ຫວຽດນາມ ຕີຂັບໄລ່ກອງທັບ ຝລັ່ງ. ຄວາມຊົງຈຳກ່ຽວກັບສະໜາມຮົບ ດ້ຽນບຽນຝູ ຍັງຝັງເລິກໃນຈິດສຳນຶກຂອງທ່ານ ເຫວີຍແຊວອີ້ - ລູກຊາຍຂອງນາຍພົນ ເຫວີຍກົວຊີງ ໄວ້ເໝືອນເດີມ, ເຖິງວ່າບັນດາຄວາມຊົງຈຳນັ້ນ ແມ່ນພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບຟັງຜ່ານການເລົ່າຂອງພໍ່ ແລະ ການໄປທັດສະນະສຶກສາຢູ່ ຫວຽດນາມ ກ່ອນນີ້ 10 ປີ ເທົ່ານັ້ນ.
ທ່ານ ເຫວີຍແຊວອີ້ ມາຢາມ ດ້ຽນບຽນ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ຄົບຮອບ 60 ປີ (1954 – 2014). ທ່ານໄດ້ໄປໄຫວ້ອາໄລບັນດານັກຮົບຫວຽດນາມທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດ ເພື່ອຊາດ ຢູ່ ສຸສານ A1; ຢ້ຽມຢາມອະນຸສາວະລີ ໄຊຊະນະ ແລະ ບາງຮ່ອງຮອຍປະຫວັດສາດອື່ນໆ.
“ໂດຍໄດ້ຟັງພໍ່ເລົ່າກ່ຽວກັບບັ້ນຮົບ ດ້ຽນບຽນຝູ, ພາຍຫຼັງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຫັນປະຈັກຕາແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຮູ້ສຶກໄດ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງເຖິງຄວາມອົງອາດກ້າຫານ ແລະ ບໍ່ຫວາດຫວັ່ນຕໍ່ຄວາມສ່ຽງຄວາມອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດຂອງທະຫານຢູ່ແນວໜ້າ ໃນສະໄໝນັ້ນ.”
ຕາມທ່ານ ເຫວີຍແຊວອີ້ ແລ້ວ, ໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ຍາມໃດກໍມີຄວາມໝາຍພິເສດສຳລັບ ຫວຽດນາມ ແລະ ທັງໂລກອີກດ້ວຍ. ໄຊຊະນະນີ້ ບັງຄັບໃຫ້ກອງທັບ ຝລັ່ງ ຕ້ອງຖອນທັບອອກຈາກ ອິນດູຈີນ. ໄຊຊະນະນີ້ ກໍສວມບົດບາດເປັນການລະດົມກຳລັງໃຈຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ຂະບວນການປົດປ່ອຍຊາດໃນທົ່ວໂລກ.