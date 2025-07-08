ຂ່າວສານ
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານການຄ້າ ອີຢູ - ຈີນ ແຜ່ລາມໄປສູ່ຂົງເຂດເຄື່ອງອຸປະກອນການແພດ
ວັນທີ 06 ກໍລະກົດ, ກະຊວງການເງິນ ຈີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຈະຈັດວາງມາດຈະການຈຳກັດສຳລັບບັນດາສັນຍາຊື້ເຄື່ອງອຸປະກອນການແພດທີ່ມີມູນຄ່າປະມານ 6,3 ລ້ານ USD ຈາກສະຫະພາບ ເອີລົບ (ອີຢູ). ນີ້ແມ່ນບາດກ້າວຕໍ່ໄປຂອງ ປັກກິ່ງ ພາຍຫຼັງທີ່ ອີຢູ ປະກາດໃຊ້ຂໍ້ຫ້າມທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ກັບບັນດາບໍລິສັດຂອງ ຈີນ.
ການພົວພັນດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງ ຈີນ ແລະ ອີຢູ ມີສັນຍານເຄັ່ງຕຶງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ, ອີຢູ ແຈ້ງການຫ້າມບັນດາບໍລິສັດຂອງ ຈີນ ເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນບັນດາສັນຍາຊື້ເຄື່ອງອຸປະກອນການແພດທີ່ມີມູນຄ່າປະມານ 5,8 ລ້ານ USD ຂຶ້ນໄປ, ດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ວ່າ ບັນດາບໍລິສັດຂອງ ອີຢູ ບໍ່ໄດ້ສຳຜັດເຂົ້າຕະຫຼາດ ຈີນ ຢ່າງຍຸຕິທຳ. ຄະນະກຳມະການ ເອີລົບ (ອີຊີ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນີ້ແມ່ນການກະທຳໂຕ້ຕອບຕໍ່ບັນດາເຄື່ອງອຸປະກອນການແພດຂອງກຸ່ມ ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາສັນຍາຂອງລັດຖະບານ ຈີນ.