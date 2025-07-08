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ຂ່າວສານ

ຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານການຄ້າ ອີຢູ - ຈີນ ແຜ່ລາມໄປສູ່ຂົງເຂດເຄື່ອງອຸປະກອນການແພດ

ການພົວພັນດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງ ຈີນ ແລະ ອີຢູ ມີສັນຍານເຄັ່ງຕຶງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
(ພາບປະກອບ: REUTERS/Dado Ruvic)

ວັນທີ 06 ກໍລະກົດ, ກະຊວງການເງິນ ຈີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຈະຈັດວາງມາດຈະການຈຳກັດສຳລັບບັນດາສັນຍາຊື້ເຄື່ອງອຸປະກອນການແພດທີ່ມີມູນຄ່າປະມານ 6,3 ລ້ານ USD ຈາກສະຫະພາບ ເອີລົບ (ອີຢູ). ນີ້ແມ່ນບາດກ້າວຕໍ່ໄປຂອງ ປັກກິ່ງ ພາຍຫຼັງທີ່ ອີຢູ ປະກາດໃຊ້ຂໍ້ຫ້າມທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ກັບບັນດາບໍລິສັດຂອງ ຈີນ.

ການພົວພັນດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງ ຈີນ ແລະ ອີຢູ ມີສັນຍານເຄັ່ງຕຶງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ, ອີຢູ ແຈ້ງການຫ້າມບັນດາບໍລິສັດຂອງ ຈີນ ເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນບັນດາສັນຍາຊື້ເຄື່ອງອຸປະກອນການແພດທີ່ມີມູນຄ່າປະມານ 5,8 ລ້ານ USD ຂຶ້ນໄປ, ດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ວ່າ ບັນດາບໍລິສັດຂອງ ອີຢູ ບໍ່ໄດ້ສຳຜັດເຂົ້າຕະຫຼາດ ຈີນ ຢ່າງຍຸຕິທຳ. ຄະນະກຳມະການ ເອີລົບ (ອີຊີ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນີ້ແມ່ນການກະທຳໂຕ້ຕອບຕໍ່ບັນດາເຄື່ອງອຸປະກອນການແພດຂອງກຸ່ມ ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາສັນຍາຂອງລັດຖະບານ ຈີນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ຫວຽດ​ນາມ ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ICCPR

ຫວຽດ​ນາມ ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ICCPR

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