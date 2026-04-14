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ຂ່າວສານ

ຄວາມສ່ຽງການປະທະກັນຢູ່ ຕາເວັນອອກກາງ ເກີດຂຶ້ນຄືນໃໝ່

ຄຳນາບຂູ່ຂອງທ່ານ Donald Trump, ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບການປິດລ້ອມຊ່ອງແຄບທະເລ Hormuz ແມ່ນບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ ອີຣານ.
  (ພາບ​ປະ​ກອບ: AP/Hassan Ammar)  

ຄວາມ​ສ່ຽງ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຢູ່ ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຄືນ​ໃໝ່ ເມື່ອ​ບັນ​ດາ​ຝ່າຍ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ໄດ້ສົ່ງ​ສັນ​ຍາ​ແຂງ​ກະ​ດ້າງ, ກະ​ກຽ​ມ​ໃຫ້​ແຜນ​ການ​ສູ້​ຢັນ​ກັນ​ໂດຍບໍ່​ມີ​ການ​ປະ​ໜິ​ປະ​ນອມ. ໃນ​ນັ້ນ, ອ​ີ​ຣານ ຖະ​ແຫຼງບໍ່​ຢານ​ກົວ​ຕໍ່​ການ​ນາບ​ຄູ່​ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ, ສ່ວນ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ພວມ​​ຂຸ້​ນ​ຂ້​ຽວ​ກະ​ກຽມ​ໃຫ້​ແຜນ​ການບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ຄັ້ງ​ໃໝ່.

ຕອ​ນ​ຄ່ຳ​ວັນ​ທີ 12 ເມ​ສາ, ທ່ານ Mohammad Baqer Qalibaf, ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ອີ​ຣານ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ຄຳ​ນາບ​ຂູ່​ຂອງທ່ານ Donald Trump, ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປິດ​ລ້ອມ​ຊ່ອງ​ແຄບທະ​ເລ Hormuz ແມ່ນບໍ່ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ ອີ​ຣານ.

ກ່ອນ​ໜ້ານັ້ນ, ໃນ​ສານ​ທີ່​ເອົາ​ລົງ​ໃນ​ສື່​ສັງ​ຄົມ X, ກຳລັງພິທັກປະຕິວັດອິດສະລາມ ອີຣານ (IRGC) ຖະ​ແຫຼງ​ຍັງ​ຄວບ​ຄຸມ​ຊ່​ອງ​ແຄບ​ທະ​ເລ​ທັງ​ໝົດ ແລະ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ກຳ​ປັ່ນ​ການ​ທະ​ຫານ​ລຳ​ໃດ​ເດີນ​ເຂົ້າ​ຊ່ອງ​ແຄບ​ທະ​ເລ Hormuz ໂດຍບໍ່​ວ່າ​ຮູບ​ແບບ​ໃດ, ລ້ວ​ນ​ແຕ່​ຖື​ກ​ຖື​ວ່າ​ແມ່​ນ​ລະ​ເມີດ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຢຸດ​ຍິງ ແລະ ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຮ້າຍ​ກາດ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ນັ້ນ, ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ພວມຂຸ້ນ​ຂ້​ຽວ​ກະ​ກຽມ​ແຜນ​ການ​ເລີ່ມ​ດຳ​ເນີນ​ສົງ​ຄາມ​ຄືນ​ໃໝ່.

(ແຫ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ ໂຕ​ເລິມ, ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ເດີນ​ທາງ​ໄປຮອດ ປັກ​ກິ່ງ ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ ຢູ່​ຈີນ

ທ່ານ​ ໂຕ​ເລິມ, ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ເດີນ​ທາງ​ໄປຮອດ ປັກ​ກິ່ງ ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ ຢູ່​ຈີນ

10 ໂມງ​ເຊົ້າ​ຂອງວັນ​ທີ 14 ເມ​ສາ ຕາມ​ເວ​ລ​າ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ທ່ານ​ ໂຕ​ເລິມ ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພັນ​ລະ​ຍາ ແລະ ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ຂັ້ນ​ສູງ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​​ເດີນ​ທາ​ງ​ໄປ​ຮອດ​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ສາ​ກົນ ປັກ​ກິ່ງ, ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ຢູ່ ສ​ປ. ຈີນ, ຕາມ​ຄຳ​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ຂອງ​ທ່ານ ສີ​ຈີ້ນ​ຜິງ ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຈີນ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ສ​ປ. ຈີນ.
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