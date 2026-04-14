ຂ່າວສານ
ຄວາມສ່ຽງການປະທະກັນຢູ່ ຕາເວັນອອກກາງ ເກີດຂຶ້ນຄືນໃໝ່
ຄວາມສ່ຽງການປະທະກັນຢູ່ ຕາເວັນອອກກາງ ເກີດຂຶ້ນຄືນໃໝ່ ເມື່ອບັນດາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມການປະທະກັນໄດ້ສົ່ງສັນຍາແຂງກະດ້າງ, ກະກຽມໃຫ້ແຜນການສູ້ຢັນກັນໂດຍບໍ່ມີການປະໜິປະນອມ. ໃນນັ້ນ, ອີຣານ ຖະແຫຼງບໍ່ຢານກົວຕໍ່ການນາບຄູ່ຂອງ ອາເມລິກາ, ສ່ວນອິດສະຣາແອັນ ພວມຂຸ້ນຂ້ຽວກະກຽມໃຫ້ແຜນການບຸກໂຈມຕີຄັ້ງໃໝ່.
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 12 ເມສາ, ທ່ານ Mohammad Baqer Qalibaf, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ອີຣານ ຢືນຢັນວ່າ ຄຳນາບຂູ່ຂອງທ່ານ Donald Trump, ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບການປິດລ້ອມຊ່ອງແຄບທະເລ Hormuz ແມ່ນບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ ອີຣານ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນສານທີ່ເອົາລົງໃນສື່ສັງຄົມ X, ກຳລັງພິທັກປະຕິວັດອິດສະລາມ ອີຣານ (IRGC) ຖະແຫຼງຍັງຄວບຄຸມຊ່ອງແຄບທະເລທັງໝົດ ແລະ ຢືນຢັນວ່າ ກຳປັ່ນການທະຫານລຳໃດເດີນເຂົ້າຊ່ອງແຄບທະເລ Hormuz ໂດຍບໍ່ວ່າຮູບແບບໃດ, ລ້ວນແຕ່ຖືກຖືວ່າແມ່ນລະເມີດຄຳສັ່ງຢຸດຍິງ ແລະ ຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບມາດຕະການຮ້າຍກາດ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ອິດສະຣາແອັນ ພວມຂຸ້ນຂ້ຽວກະກຽມແຜນການເລີ່ມດຳເນີນສົງຄາມຄືນໃໝ່.