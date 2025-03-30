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ຂ່າວສານ

ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ໂອກາດຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບຣາຊິນ ຈະປະກົດຜົນຈິງໂດຍໄວ

ຜ່ານໄລຍະກວ່າ 3 ທົດສະວັດນັບແຕ່ເມື່ອສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ, ມາຮອດປະຈຸບັນ, ບຣາຊິນ ໄດ້ກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດທຳອິດຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາກພື້ນ ອາເມຜ່ານໄລຍະກວ່າ 3 ທົດສະວັດນັບແຕ່ເມື່ອສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ, ມາຮອດປະຈຸບັນ, ບຣາຊິນ ໄດ້ກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດທຳອິດຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາກພື້ນ ອາເມລິກາ ລາຕິງ.ລິກາ ລາຕິງ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອກເກື່ອງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ສະຫະພັນ ບຣາຊິນ Luiz Inacio Lula da Silva (ພາບ: TTXVN)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 28 ມີນາ, ຢູ່ສູນກອງປະຊຸມສາກົນ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອກເກື່ອງ ໄດ້ເປັນປະທານຈັດງານລ້ຽງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ສະຫະພັນ ບຣາຊິນ Luiz Inacio Lula da Silva ຢ່າງສົມກຽດ, ເນືື່ອງໃນໂອກາດທ່ານມາຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ.

/ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອກເກື່ອງ ຢືນຢັນວ່າ, ຜ່ານໄລຍະກວ່າ 3 ທົດສະວັດນັບແຕ່ເມື່ອສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ, ມາຮອດປະຈຸບັນ, ບຣາຊິນ ໄດ້ກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດທຳອິດຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາກພື້ນ ອາເມລິກາ ລາຕິງ. ທ່ານສະແດງຄວາມເພິງພໍໃຈຕໍ່ໝາກຜົນການພົບປະເຈລະຈາລະຫວ່າງ 2 ຝ່າຍ, ພິເສດແມ່ນການລົງນາມແຜນການກະທຳຜັນຂະຫຍາຍການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດໄລຍະ 2025 – 2030.

/“ພວກຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ, ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ໆນີ້, ການພົວພັນແລກປ່ຽນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດຈະນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ເປີດກວ້າງກວ່າອີກ, ປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດຂອງ 2 ປະເທດຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກວ່າ, ມີການພົວພັນຄ້າຂາຍຫຼາຍກວ່າ, ການໄປມາສະດວກກວ່າ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນ, ບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງ ບຣາຊິນ ຈະມີໜ້າຢູ່ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍກວ່າ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງແນວແນ່ວ່າ, ດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈ ແລະ ຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງທັງ 2 ຝ່າຍ, ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ໂອກາດຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດຈະໄດ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງໂດຍໄວໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຕອບສະໜອງຄວາມຸ່ງມາດປາດຖະໜາ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ”.

ກ່າວຄຳເຫັນຕອບຄືນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Lula da Silva ຊີິ້ແຈ້ງວ່າ ເປົ້າໝາຍຂອງ 2 ປະເທດແມ່ນ ເດີນຕາມພາລະກຳພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຕ້ານໄພອຶດຫິວ, ນັ້ນກໍ່ແມ່ນສາຍເຫດທີ່ 2 ປະເທດຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດໃນທ້າຍປີ 2024 ແລະ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ ອາ​ຊີ ປ​ົວ​ຢາວ 2025 ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ດີ​ເຫັນ​ພ​້ອມ​ໃນ 5 ດ້ານ

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ໃນຂອງເຂດກອງປະຊຸມ BFA ປີນີ້, ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີກ່ວາ 50 ການເຄື່ອນໄຫວ, ລວມມີບັນດາການໂອ້ລົມສົນທະນາຂັນສູງ ແລະ ບັນດາເວທີປາໄສສຳຮອງ....
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