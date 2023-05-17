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ຂ່າວສານ

ຄວາມພະຍາຍາມກອບກູ້ຂໍ້ຕົກລົງທັນຍາພຶດທະເລດຳ ຈະສືບຕໍ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຊຸມວັນຈະມາເຖິງ

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ລັດເຊຍ ໄດ້ນາບຂູ່ວ່າ ຈະຖອນຕົວອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໃນວັນທີ 18 ພຶດສະພາ ຈະມາເຖິງ ຍ້ອນບັນດາສິ່ງກີດຂວາງສຳລັບທັນຍາພຶດ ແລະ ຝຸ່ນເຄມີຂອງປະເທດນີ້.
  ກຳປັ່ນສົ່ງອອກທັນຍາພຶດ (ພາບ: TTXVN)  

ວັນທີ 15 ພຶດສະພາ, ທ່ານ Martin Griffiths, ຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ຮັບຜິດຊອບບັນດາບັນຫາມະນຸດສະທຳ ແລະ ກູ້ໄພກູ້ຊີບສຸກເສີນ ຢືນຢັນວ່າ, ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຍູ້ແຮງໃນຊຸມມື້ຈະມາເຖິງ ເພື່ອຕໍ່ກຳນົດເວລາຂໍ້ຕົກລົງອະນຸຍາດສົ່ງອອກທັນຍາພຶດຂອງ ຢູແກຼນ ທີ່ປອດໄພຜ່ານທະເລດຳ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ລັດເຊຍ ໄດ້ນາບຂູ່ວ່າ ຈະຖອນຕົວອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໃນວັນທີ 18 ພຶດສະພາ ຈະມາເຖິງ ຍ້ອນບັນດາສິ່ງກີດຂວາງສຳລັບທັນຍາພຶດ ແລະ ຝຸ່ນເຄມີຂອງປະເທດນີ້. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບ ຢູແກຼນ, ທ່ານ Martin Griffiths ຖືວ່າ, ເລື່ອງສືບຕໍ່ປະຕິບັດຂໍ້ລິເລີມທະເລດຳແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ, ກໍຄືບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຝ່າຍຕ່າງໆຈະປະຕິບັດຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ໃນຊຸມອາທິດມໍ່ໆມານີ້, ບັນດາຝ່າຍໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເລື່ອງເປີດກວ້າງຂໍ້ລິເລີ່ມທະເລດຳ ແລະ ບັນດາການດັດປັບທີ່ຈຳເປັນເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ລິເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

2 ພັກໃຫຍ່ສຸດຂອງ ໄທ ເຫັນດີສ້າງຕັ້ງສຳພັນທະມິດ

2 ພັກໃຫຍ່ສຸດຂອງ ໄທ ເຫັນດີສ້າງຕັ້ງສຳພັນທະມິດ

ການນຳພັກ MFP, ທ່ານ ພິທາ ລິ້ມຈະເຣີນຣັດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຈະຊອກຫາວິທີສ້າງສຳພັນທະມິດ 6 ຝ່າຍ, ລວມທັງພັກເພື່ອໄທ.
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