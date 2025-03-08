ຂ່າວສານ
ຂົວເຊື່ອມຕໍ່ໃຫ້ແກ່ ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - Kyrgyzstan ຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ
ໂດຍສືບຕໍ່ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ, ວັນທີ 07 ມີນາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Kyrgyzstan, Adylbek Kasymaliev ໄດ້ພົບປະກັບປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Adylbek Kasymaliev ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຫວຽດນາມ ແລະ Kyrgyzstan ມີຄວາມສາມາດບົມຊ້ອນຮ່ວມມືໃຫຍ່ຫຼວງ ເພື່ອຊຸກຍູ້ບັນດາຂົງເຂດ, ຂະແໜງສິນຄ້າທີ່ມີຄວາມສາມາດບົມຊ້ອນ, ຄື: ກະສິກຳ, ເຄື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ, ພະລັງງານທົດແທນ, ທ່ອງທ່ຽວ, ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ… ປະຈຸບັນ, Kyrgyzstan ພວມສ້າງເງື່ອນໄຂດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ; ໃນນັ້ນ ໄດ້ໃຫ້ບຸລິມະສິດດ້ານພາສີ, ລະບຽບການນຳເຂົ້າ - ສົ່ງອອກ, ລະບຽບການບໍລິຫານ… ເປີດໂອກາດຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືລົງທຶນໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຕ່າງປະເທດ; ໃນນັ້ນມີ ຫວຽດນາມ. ທ່ານວັງວ່າ, ຜ່ານເຫດການນີ້, ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດຈະເລີ່ມພັດທະນາ; ການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດຈະເປັນແບບຢ່າງ. ຍາມໃດ Kyrgyzstan ກໍ່ຈະສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ມາຮ່ວມມືລົງທຶນ.
ເຂົ້າຮ່ວມການພົບປະ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ຖືວ່າ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຫວຽດນາມ ແລະ Kyrgyzstan ຕ້ອງຮ່ວມມືກັນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກວ່າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂົງເຂດການຄ້າ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ ເພື່ອພ້ອມກັບຮັບມື ແລະ ຍົກສູງກຳລັງທົນທານຂອງແຕ່ລະພື້ນຖານເສດຖະກິດ.