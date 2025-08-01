ຂ່າວສານ
ຂີດໝາຍ 5 ປີ ຫວຽດນາມ ແລະ ອີຢູ ປະຕິບັດ EVFTA
ວັນທີ 01 ສິງຫາ, ໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍ 5 ປີແຫ່ງວັນສັນຍາການຄ້າເສລີລະຫວ່າງສະຫະພາບ ເອີລົບ (ອີຢູ) ແລະ ຫວຽດນາມ (EVFTA) ມີຜົນສັກສິດຢ່າງເປັນທາງການ. ພາຍຫຼັງໄລຍະ 5 ປີ, EVFTA ໄດ້ສ້າງການກະທົບສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ວົງເງິນການຄ້າ 2 ຝ່າຍບັນລຸລະດັບເຕີບໂຕຢ່າງແຮງ, ດ້ວຍຈຳນວນເງິນສະສົມເກືອບ 300 ຕື້ USD. ໝາກຜົນດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນຄູ່ຄ້າແຖວໜ້າຂອງ ອີຢູ ຢູ່ ອາຊຽນ ແລະ ແມ່ນຄູ່ຄ້າໃຫຍ່ອັນດັບທີ 16 ຂອງ ອີຢູ ໃນທົ່ວໂລກ.
ຕາມຕົວເລກຈາກກົມສະຖິຕິ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ໃນຮອບເວລາບໍ່ຮອດ 5 ປີ (ແຕ່ເດືອນ ສິງຫາ 2020 ຮອດເດືອນ ພຶດສະພາ 2025), ວົງເງິນການຄ້າ 2 ຝ່າຍບັນລຸ 298 ຕື້ USD, ກວມເອົາເກືອບ 40% ຍອດວົງເງິນການຄ້າສະສົມລະຫວ່າງ 2 ຝ່າຍ (815 ຕື້ USD) ໃນໄລຍະກວ່າ 30 ປີແຫ່ງການຮ່ວມມືແລກປ່ຽນການຄ້ານັບແຕ່ປີ 1995. ທ່ານ ຫງວຽນຫາຍມິນ, ຮອງປະທານສະຫະສະມາຄົມວິສາຫະກິດ ເອີລົບ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ (EuroCham), ແບ່ງປັນວ່າ:
“ມີຈຸດເດັ່ນໃນສາຍຕາຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ ເອີລົບ, ນັ້ນແມ່ນການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ປະຕິບັດ EVFTA ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາແມ່ນມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດ. ກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັບຝ່າຍ ອີຢູ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈພ້ອມກັບປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາຮົ້ວກີດຂວາງໃນການສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ, ແລະຜ່ານນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ສະດວກ ເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດ ເອີລົບ ສາມາດສຳຜັດ, ກໍຄືເປີດກວ້າງຕະຫຼາດຢູ່ ຫວຽດນາມ.”