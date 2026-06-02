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ຂ່າວສານ

ຂີດໝາຍ ຫວຽດນາມ ທີ່ການສົນທະນາ Shangri-la

ບົດຄຳເຫັນນຳສະເໜີຂອງທ່ານ ໂຕເລິມ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ທີ່ການສົນທະນາຄັ້ງທີ 23 ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ສິງກະໂປ ໄດ້ສ້າງຄວາມສົນໃຈ, ສ້າງຂີດໝາຍຢ່າງແຮງໃນວົງການນັກຄົ້ນຄວ້າສາກົນໂດຍໄວ.
  ນັກ​ຮຽນ​ຮ​ູ້ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ມີ​ຄວາມ​ປະ​ທັບ​ໃຈ​ຕໍ່ບົດ​​ຄຳ​ເຫັນນຳ​ສະ​ເໜີ​ຂອງທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ (ພາບ:: TTXVN)  

ບົດ​​ຄຳ​ເຫັນນຳ​ສະ​ເໜີ​ຂອງ​ທ່ານ ໂຕ​ເລິມ, ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ຄະ​ນ​ະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ທີ່​ການ​ສົນ​ທະ​ນາຄັ້ງ​ທີ 23 ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່ ສິງ​ກະ​ໂປ ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ, ສ້າງ​ຂີດ​ໝາຍ​ຢ່າງ​ແຮງ​ໃນ​ວົງ​ການ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າສາ​ກົນ​ໂດຍ​ໄວ​.

ໂດຍ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການສົນ​ທະ​ນາ Shangri-la ຄັ້ງ​ທີ 23, ຮັບ​ຟັງ​ບັນ​ດາ​ສານ​ສຳ​ຄັນ​ຈາ​ກ​ການ​ນຳ ຫວຽດ​ນາມ, ທ່ານຮອງ​ສາດ​ສະ​ດາ​ຈານ, ປະ​ລິນ​ຍາ​ເອກ Neak Chandarith - ຫົວ​ໜ້າ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ສາ​ກົນ ແລະ ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ພາກ​ລັດ (IISPP), ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ລາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ ພະ​ນົມ​ເປັນ (RUPP) ໄດ້​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ເປັນ​ພ​ິ​ເສດ​ເຖິງ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ທີ່​ໄດ້​ຍົກ​ອອກ​ມາ​ໃນ​ບົດ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ທີ່​ພິ​ທີ​ເປີດ.

ຕາມ​ທ່ານ​ແລ້ວ, ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ໂດຍ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຍົກ​ອອກ​ມາ​ທີ່​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ Shangri-la ຄັ້ງ​ທີ 23 ໄດ້​ສ່ອງ​ແສງວິ​ໄສ​ທັດ​ຂອງ​ການ​ນຳ​ດີ​ເລີດ, ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ສຳ​ຄັນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ວິ​ວັດ​ການ​ສ້າງ​ໂຄງ​ປະ​ກອບ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ພາກ​ພື້ນ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ, ປົກ​ປ້ອງ​ທີ່​ຕັ້ງ, ຫຼັກ​ໝັ້ນ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ນ້ອຍ ແລະ ກາງ​ອື່ນ. ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ໂຄງ​ສ້າງ, ໃນ​ນັ້ນ​ ທຸກ​ປະ​ເທດ​ລ້ວນ​ແຕ່​ມີ​ສຽ​ງ​ເວົ້າ ແລະ ສິດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຢ່າງ​ສະ​ເໝີ​ພາບ, ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ຖືກ​ປັດ​ເຂ່ຍ​ອອກ​ຈາກ​ລະ​ບົບ​ຄວາມ​ໝັ້​ນ​ຄົງ​ລວມ​ໝູ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິ​ທີ​ປະ​ກາດ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ອະ​ໄພ​ຍະ​ໂທດ​ປີ 2026

ພິ​ທີ​ປະ​ກາດ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ອະ​ໄພ​ຍະ​ໂທດ​ປີ 2026

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ເພື່ອ​ໄດ້​ຮັບ​ການຕົກ​ລົງ​ອະ​ໄພ​ຍາ​ໂທດ​ຈາກ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ, ບັນ​ດາ​ນັກ​ໂທດ​ລ້ວນ​ແຕ່​ມີ​ໂອ​ກາດ​ຄື​ກັນ, ບໍ່​ຈຳ​ແນກ​ປະ​ເພດ, ສາ​ສະ​ໜາ, ສັນ​ຊາດ, ເກນ​ອາ​ຍຸ, ອາ​ຊີບ, ການ​ກະ​ທຳ​ລະ​ເມີດ​ກົດ​ໝາຍ; ໂດຍ​ແມ່ນ​ນັກ​ຮົບ​ທີ່​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ພຽງ​ພໍ, ຖືກ​ກັບ​ເປົ້າ​ໝາຍ​​ຕາມ​ການ​ກຳ​ນົດ​ໃນ​ກົດ​ໝາຍ​.
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