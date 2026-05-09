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ຂ່າວສານ

ຂະ​ແໜງ logistic ແຂວງ ດັກ​ລັກ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ພູ​ຜາ​ປ່າໄມ້​ກັບ​ທະ​ເລ​ສີ​ຂຽວ

“ໂຮມ logistics ເຂົ້າ​ກັນ: ຮ່ວມ​ລະ​ບົບ​ມູນ​ຄ່າ - ມີວິ​ໄສ​ທັດ​ອັນ​ດຽວ​ກັນ” ແມ່ນ​ຫົວ​ຂໍ້​ຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ 1 ສະ​ຫະ​ສະ​ມາ​ຄົມ Logistics ແລະ ທ່າ​ກ່ຳ​ປັ່ນທະ​ເລ​ແຂ​ວງ ດັກ​ລັກ (ອາ​ຍຸ​ການ 2026 – 2030) ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 07 ພຶດ​ສະ​ພາ.
  ການ​ນຳ​ແຂວງ ດັກ​ລັກ ມອບດອກ​ໄມ້​ຊົມ​ເຊີຍ​ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສະ​ຫະ​ສະ​ມາ​ຄົມ Logistics ແລະ ທ່າ​ກ່ຳ​ປັ່ນທະ​ເລ​ແຂ​ວງ ດັກ​ລັກ ອາ​ຍຸ​ການ 2026-2030 (ພາບ: VOV)  

ເຫດ​ການ​ໄດ້​ສ້າງ​ຂ​ີດ​ໝາຍ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສັງ​ຄົມ - ອາ​ຊີບ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ logistics, ການ​ຂົນ​ສົ່ງ ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທ່າ​ກ່ຳ​ປັ່ນ​ທະ​ເລ​ຂອງທ​້ອງ​ຖິ່ນ​ພາຍຫຼັງ​ໂຮມ​ອົງ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ລະ​ຫວ່າງ ຝູ​ອຽນ ແລະ ດັກ​ລັກ ເຂົ້າ​ກັນ; ພ້ອມ​ທັງເປີດ​ໄລ​ຍະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່​ໃຫ້​ແກ່​ຂະ​ແໜງ logistics ດັກ​ລັກ ໃນ​ວິ​ວັດ​ທະ​ນາ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ ແລະ ຮ່ວມ​ສຳ​ພັນ​ເຂດ.

ທ່ານ ເຈິ່ນ​ຕຽນ​ເລີ້ຍ, ຮອງ​ປະ​ທານ​ຜູ້​ປະ​ຈ​ຳ​ການ​ສະ​ຫະ​ສະ​ມາ​ຄົມ Logistics ແລະ ທ່າ​ກ່ຳ​ປັ່ນ​ທະ​ເລ​ແຂວງດັກ​ລັກ, ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ:

“ສະ​ຫະ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຈຸດ​ເວ​ລາທີ່ ດັກ​ລັກ ພວມ​ຢູ່​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຢ່າງ​ແຮງ, ດຶງ​ດູດ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ເຂົ້າ​ຂົງ​ເຂດ logistics, ເປີດ​ອອກ​ຂົງ​ເຂ​ດ​ໃໝ່, ເມື່ອ​ພູ​ຜາ​ປ່າໄມ້​ໄດ້​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ທະ​ເລ​ສີ​ຂຽວ. ດັກ​ລັກ ມີ​ທັງ​ທ່າ​ກ່ຳ​ປັ່ນ​ທະ​ເລ, ມີ​ທັງ​ບັນ​ດາ​ວັດ​ຖຸ​ດິບ​ທີ່​ດີທີ່​ສຸດ. ສະ​ຫະ​ສະ​ມາ​ຄົມ logistics ຈະ​ສ້າງ​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ລະ​ອຽດ ເພື່ອ​ນຳ​ລະ​ບົບ​ມູນ​ຄ່າ logistics ໝູນ​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ຂອງ​ພໍ່​ແມ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ກໍ​ຄື​ບັນ​ດາ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ສົ້ນ​ອອກ​ຮັບ​ໃຊ້​ການ​ສົ່ງ​ອອກ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເວທີປາໄສ ແຊງຊາງ ປັກກິ່ງ ປີ 2026 ມຸ່ງໄປເຖິງບັນດາຈຸດຮ້ອນເຮັ່ງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທົ່ວໂລກ

ເວທີປາໄສ ແຊງຊາງ ປັກກິ່ງ ປີ 2026 ມຸ່ງໄປເຖິງບັນດາຈຸດຮ້ອນເຮັ່ງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທົ່ວໂລກ

ວັນ​ທີ 08 ພຶດ​ສະ​ພາ, ມີ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ, ນັກ​ຮ​ຽນ​ຮູ້ ແລະ ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າກວ່າ 120 ທ່ານ​ທີ່​ມາ​ຈາກກວ່າ 40 ປະ​ເທດ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​​ຈັດກຽມ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສແຊ​ງ​ຊາງ ປັກ​ກິ່ງ ແນ​ໃສ່​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຈຸດ​ຮ້ອນ​ເຮັ່ງ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ແລະ ສາ​ກົນ, ກໍ​ຄື​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ຂອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ທົ່ວ​ໂລກ.
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