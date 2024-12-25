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ຂ່າວສານ

ຂະ​ແໜງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ແລະ ການ​ຄ້າ ຕ້ອງ​ມີ​ມາດ​ຕະ​ການ​ບຸກ​ທະ​ລຸ ເພື່ອ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ສຳ​ເລັດ​ບັນ​ດາ​ໜ້າ​ທີ່​ໃຫຍ່​ໃນ​ປີ 2025

ການນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີນີ້ ບັນລຸ 800 ຕື້ USD, ຄາດວ່າວົງການສົ່ງອອກບັນລຸ 403 ຕື້ USD.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VGP)

ວັນທີ 23 ທັນວາ, ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳໃນກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານປີ 2024, ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ປີ 2025 ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ຕີລາຄາສູງບັນດາໝາກຜົນພົ້ນເດັ່ນຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການເພີ່ມລະດັບການເຕີບໂຕ GDP ທັງປີ 2024 ບັນລຸກວ່າ 7%. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ການນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີນີ້ ບັນລຸ 800 ຕື້ USD, ຄາດວ່າວົງການສົ່ງອອກບັນລຸ 403 ຕື້ USD. ຈຸດພົ້ນເດັ່ນແມ່ນວົງເງິນການສົ່ງອອກເຕີບໂຕສູງໃນລະດັບ 2 ຕົວເລກ ດ້ວຍການຟື້ນຕົວຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງບັນດາໝວດສິນຄ້າສົ່ງອອກຫຼັກແຫຼ່ງ. ກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າໃນປີ 2025, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ຢາກປົດປ່ອຍແຫຼ່ງກຳລັງ, ດຶງດູດໄດ້ການລົງທຶນນັ້ນ ກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທາງນິຕິກຳໃຫ້ສະດວກ, ຈະແຈ້ງ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ແກ້ໄຂໄດ້ບັນດາຈຸດອຸດຕັນກ່ຽວກັບລະບຽບການບໍລິຫານໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຄ້າ, ການຈໍລະຈອນສິນຄ້າ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຕ້ອງສືບຕໍ່ກຳນົດວຽກງານກໍ່ສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍແມ່ນໜຶ່ງໃນສາມບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ, ໃນນັ້ນ ໃນສະເພາະໜ້າ ຕ້ອງຮີບເຮັ່ງຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະລັງງານໄຟຟ້າສະບັບປັບປຸງ ແລະ ແຜນນະໂຍບາຍໃຫຍ່ ໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ກ່ຽວກັບການເລີ່ມດຳເນີນບັນດາໂຄງການໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ ນິງທ້ວນ ຄືນໃໝ່; ຍື່ນສະເໜີສະພາແຫ່ງຊາດຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳຈຸດສຸມ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການນຳໃຊ້ພະລັງງານປະຢັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນປີ 2025 ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບແຜນນະໂຍບາຍ, ທິດທາງແກ້ໄຂຂໍ້ຕິດຂັດສຳລັບບັນດາໂຄງການພະລັງງານທົດແທນໃຫ້ເປັນອັນລະອຽດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ ບັນ​ລຸ 10 ຕື້ USD

ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ ບັນ​ລຸ 10 ຕື້ USD

ກຸ້ງ ແລະ ປາຈາ ແມ່ນສິນຄ້າສອງຊະນິດຫຼັກແຫຼ່ງປະກອບເຖິງ 60% ເຂົ້າໃນວົງເງິນສົ່ງອອກ.
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