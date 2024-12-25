ຂ່າວສານ
ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຕ້ອງມີມາດຕະການບຸກທະລຸ ເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາໜ້າທີ່ໃຫຍ່ໃນປີ 2025
ວັນທີ 23 ທັນວາ, ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳໃນກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານປີ 2024, ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ປີ 2025 ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ຕີລາຄາສູງບັນດາໝາກຜົນພົ້ນເດັ່ນຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການເພີ່ມລະດັບການເຕີບໂຕ GDP ທັງປີ 2024 ບັນລຸກວ່າ 7%. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ການນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີນີ້ ບັນລຸ 800 ຕື້ USD, ຄາດວ່າວົງການສົ່ງອອກບັນລຸ 403 ຕື້ USD. ຈຸດພົ້ນເດັ່ນແມ່ນວົງເງິນການສົ່ງອອກເຕີບໂຕສູງໃນລະດັບ 2 ຕົວເລກ ດ້ວຍການຟື້ນຕົວຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງບັນດາໝວດສິນຄ້າສົ່ງອອກຫຼັກແຫຼ່ງ. ກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າໃນປີ 2025, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ຢາກປົດປ່ອຍແຫຼ່ງກຳລັງ, ດຶງດູດໄດ້ການລົງທຶນນັ້ນ ກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທາງນິຕິກຳໃຫ້ສະດວກ, ຈະແຈ້ງ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ແກ້ໄຂໄດ້ບັນດາຈຸດອຸດຕັນກ່ຽວກັບລະບຽບການບໍລິຫານໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຄ້າ, ການຈໍລະຈອນສິນຄ້າ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຕ້ອງສືບຕໍ່ກຳນົດວຽກງານກໍ່ສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍແມ່ນໜຶ່ງໃນສາມບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ, ໃນນັ້ນ ໃນສະເພາະໜ້າ ຕ້ອງຮີບເຮັ່ງຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະລັງງານໄຟຟ້າສະບັບປັບປຸງ ແລະ ແຜນນະໂຍບາຍໃຫຍ່ ໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ກ່ຽວກັບການເລີ່ມດຳເນີນບັນດາໂຄງການໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ ນິງທ້ວນ ຄືນໃໝ່; ຍື່ນສະເໜີສະພາແຫ່ງຊາດຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳຈຸດສຸມ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການນຳໃຊ້ພະລັງງານປະຢັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນປີ 2025 ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບແຜນນະໂຍບາຍ, ທິດທາງແກ້ໄຂຂໍ້ຕິດຂັດສຳລັບບັນດາໂຄງການພະລັງງານທົດແທນໃຫ້ເປັນອັນລະອຽດ”.