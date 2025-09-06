ຂ່າວສານ
ຂະແໜງການສຶກສາຕ້ອງກາຍເປັນກຳລັງໜູນແກ່ນສານເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດ
ພິທີດັ່ງກ່າວໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບທຸກຮາກຖານການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງໃນທົ່ວປະເທດ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ຄູອາຈານປະມານ 1,6 ລ້ານຄົນ ແລະ ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາເກືອບ 26 ລ້ານຄົນ ຢູ່ໂຮງຮຽນ 52.000 ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ບັນດາຮາກຖານການສຶກສາໃນທົ່ວປະເທດເຄົາລົບທຸງຊາດ, ຮ້ອງເພງຊາດພ້ອມກັນໃນພິທີໄຂສົກຮຽນໃໝ່. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີວ່າ:
“ທົ່ວພັກຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ຈິນຕະນາການສຳລັບການສຶກສາຢ່າງແຮງ, ບໍ່ຈັດວາງບັນດາມາດຖານເກົ່າສຳລັບພື້ນຖານການສຶກສາທັນສະໄໝ, ຫາກຕ້ອງມີການຊີ້ນຳຢ່າງໃກ້ຊິດ, ແທ້ຈິງ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ມີປະສິດທິຜົນ, ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍກັບຫຼັກໝັ້ນ ຖືການສຶກສາເປັນລັດຖະນະໂຍບາຍແຖວໜ້າ. ຂະແໜງການສຶກສາຕ້ອງນຳໜ້າໃນການປ່ຽນແປງໃໝ່ຈິນຕະນາການ, ແບບວິທີການບໍລິຫານ, ສ້າງຖັນແຖວຄູອາຈານທັງມີພູມປັນຍາທັງມີຄຸນສົມບັດ ແລະ ມີຄວາມຄາດຫວັງອຸທິດສ່ວນ. ຄູອາຈານຕ້ອງເປັນແບບຢ່າງອັນໃສແຈ້ງ, ແມ່ນແຫຼ່ງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ. ບັນດານັກຮຽນ, ນັກສຶກສາຕ້ອງຫຼໍ່ລ້ຽງເຈດຈຳນົງ, ຄວາມຄາດຫວັງອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ຮ່ຳຮຽນ ແລະ ຝຶກຝົນເພື່ອກາຍເປັນພົນລະເມືອງທົ່ວໂລກ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບມາດຖານສາກົນເທື່ອລະກ້າວ ແຕ່ຍັງຄົງຮັກສາສີສັນຂອງຊາດ ຫວຽດນາມໄວ້.”
ເມື່ອຍົກອອກການກຳນົດທິດໃຫຍ່ຈຳນວນໜຶ່ງເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງໃນໄລຍະໃໝ່ຢ່າງມີໄຊ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ, ທົ່ວກອງທັບ, ຂະແໜງການທຸກຂັ້ນ, ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ, ຄອບຄົວ ແລະ ປະຊາຊົນແຕ່ລະຄົນຈົ່ງຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈເພີ່ມພູນຄູນສ້າງໃຫ້ແກ່ພາລະກິດສ້າງຄົນ, ອະນາຄົດຂອງພວກລູກຫຼານຂອງເຮົາ, ເພື່ອຄວາມວັດທະນາຖາວອນຂອງຊາດ, ເພື່ອຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຂະແໜງການສຶກສາຂອງ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຜ່ານຜ່າບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ເກັບກ່ຽວໄດ້ຜົນງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຫຼາຍຢ່າງ, ປະກອບສ່ວນຫັນຄວາມຄາດຫວັງສ້າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຮຸ່ງເຮືອງເຂັ້ມແຂງ, ສີວິໄລ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ”.