ຂ່າວສານ ກຳປູເຈຍ ຕົກລົງເລືອກເອົາກິລາ 37 ປະເພດເຂົ້າແຂ່ງຂັນໃນ ຊີເກມ 32 15/03/2023 ໃນຈຳນວນກິລາ 37 ປະເພດແຂ່ງຂັນຢ່າງເປັນທາງການໃນ ຊີເກມ 32 ນັ້ນ, ກຳປູເຈຍ ໄດ້ຕົກລົງນຳກິລາ 3 ປະເພດທີ່ມີລັກສະນະເປັນເອກະລັກໃນວັດທະນະທຳຂອງຕົນເຂົ້າລາຍການແຂ່ງຂັນ. ກຳປູເຈຍ ໄດ້ຕົກລົງນຳກິລາ ມວຍ Bokator ເຂົ້າໃນລາຍການແຂ່ງຂັນ (ພາບ: Khmer Times) ງານມະຫາກຳກິລາ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 32 (ຊີເກມ 32) ໄດ້ຕົກລົງເລືອກເອົາກິລາ 37 ປະເທດເຂົ້າແຂ່ງຂັນຢ່າງເປັນທາງການໃນເຫດການກິລາລະດັບພາກພື້ນ ເຊິ່ງຈະເລີ່ມດຳເນີນໃນເດືອນພຶດສະພານີ້. ວັນທີ 14 ມີນາ, ທ່ານ Vath Charmoeun ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະກຳມະການ Olympic ແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ (NOCC) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນຈຳນວນກິລາ 37 ປະເພດແຂ່ງຂັນຢ່າງເປັນທາງການໃນ ຊີເກມ 32 ນັ້ນ, ກຳປູເຈຍ ໄດ້ຕົກລົງນຳກິລາ 3 ປະເພດທີ່ມີລັກສະນະເປັນເອກະລັກໃນວັດທະນະທຳຂອງຕົນເຂົ້າລາຍການແຂ່ງຂັນ ເຊິ່ງລວມມີ: ມວຍ Bokator, ມວຍ Kun Khmer ແລະ ໝາກເສິກ Ok Chaktrong. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)