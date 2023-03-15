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ຂ່າວສານ

ກ​ຳ​ປູ​ເຈຍ ຕົກ​ລົງເລືອກ​​ເອົາກິ​ລາ 37 ປະ​ເພດເຂົ້າ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ໃນ ຊີ​ເກມ 32

ໃນຈຳນວນກິລາ 37 ປະເພດແຂ່ງຂັນຢ່າງເປັນທາງການໃນ ຊີເກມ 32 ນັ້ນ, ກຳປູເຈຍ ໄດ້ຕົກລົງນຳກິລາ 3 ປະເພດທີ່ມີລັກສະນະເປັນເອກະລັກໃນວັດທະນະທຳຂອງຕົນເຂົ້າລາຍການແຂ່ງຂັນ.
  ກຳປູເຈຍ ໄດ້ຕົກລົງນຳກິລາ ມວຍ Bokator ເຂົ້າໃນລາຍການແຂ່ງຂັນ (ພາບ: Khmer Times)  
ງານມະຫາກຳກິລາ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 32 (ຊີເກມ 32) ໄດ້ຕົກລົງເລືອກເອົາກິລາ 37 ປະເທດເຂົ້າແຂ່ງຂັນຢ່າງເປັນທາງການໃນເຫດການກິລາລະດັບພາກພື້ນ ເຊິ່ງຈະເລີ່ມດຳເນີນໃນເດືອນພຶດສະພານີ້. ວັນທີ 14 ມີນາ, ທ່ານ Vath Charmoeun ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະກຳມະການ Olympic ແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ (NOCC)  ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນຈຳນວນກິລາ 37 ປະເພດແຂ່ງຂັນຢ່າງເປັນທາງການໃນ ຊີເກມ 32 ນັ້ນ, ກຳປູເຈຍ ໄດ້ຕົກລົງນຳກິລາ 3 ປະເພດທີ່ມີລັກສະນະເປັນເອກະລັກໃນວັດທະນະທຳຂອງຕົນເຂົ້າລາຍການແຂ່ງຂັນ ເຊິ່ງລວມມີ: ມວຍ Bokator, ມວຍ Kun Khmer ແລະ ໝາກເສິກ Ok Chaktrong.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າເພື່ອຍົກສູງມູນຄ່າກາເຟ ຫວຽດນາມ

ການສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າເພື່ອຍົກສູງມູນຄ່າກາເຟ ຫວຽດນາມ

ປະຈຸບັນ ຫວຽດນາມ ກຳລັງຢູ່ໃນອັນດັບ 2 ຂອງໂລກ ກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກກາເຟ ດ້ວຍປະລິມານການສົ່ງອອກໃນປີກາຍ ບັນລຸໄດ້ 1,7 ລ້ານໂຕນ, ດ້ວຍມູນຄ່າກວ່າ 4 ຕື້ USD, ແມ່ນລະດັບສູງສຸດນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປະຈຸບັນ. ກາເຟ ຫວຽດນາມ ຍັງມີໜ້າຢູ່ຕະຫລາດທີ່ສຳຄັນນັບສິບແຫ່ງໃນທົ່ວໂລກ, ກາຍເປັນຜະລິດຕະ ພັນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຢູ່ຫລາຍປະເທດ. ເຖິງແນວນັ້ນກໍຕາມ, ກາເຟ ຫວຽດນາມ ຍັງບໍ່ມີເຄື່ອງໝາຍການຄ້າໃດ ນອນໃນບັນຊີລາຍຊື່ຈຳນວນ 10 ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າກາເຟທີ່ຂາຍດີ ທີ່ສຸດໃນໂລກ. ຕໍ່ສະພາບຕົວຈິງນີ້, ວັນທີ 4 ມີນາ ທີ່ຜ່ານມາ ໜັງສືພິມ ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ “ເພີ່ມມູນຄ່າໃຫ້ແກ່ກາເຟ ຫວຽດນາມ, ດ້ວຍວິທີໃດ?” ຢູ່ທີ່ ນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງວິສາຫະກິດປູກຝັງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດກາເຟຫຼາຍແຫ່ງ. ເປົ້າໝາຍຂອງ ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ແມ່ນຊອກຫາມາດຕະການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ເພື່ອຊ່ວຍຍົກສູງມູນຄ່າກາເຟ ຫວຽດນາມ.
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