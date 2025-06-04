ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມມະຫາສະໝຸດ ສປຊ ຄັ້ງທີ 3: ຄວາມຫວັງສ້າງບາດລ້ຽວໃນການອະລຸລັກຮັກສາທະເລ
ຕາມແຜນການແລ້ວ, ກອງປະຊຸມມະຫາສະໝຸດ ສປຊ ຄັ້ງທີ 3 (UNOC3) ຈະຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9 – 13 ມິຖຸນາ ຢູ່ນະຄອນ Nice, ພາກໃຕ້ປະເທດ ຝລັ່ງ. ເປົ້າໝາຍຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນບັນລຸໄດ້ຄວາມເປັນເອກະພາບທົ່ວໂລກ ແລະ ລະດົມແຫຼ່ງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ວຽກງານອະນຸລັກຮັກສາທະເລ, ໃນສະພາບການຫຼາຍປະເທດຍັງຄົງມີຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນກ່ຽວກັບການຂຸດຄົ້ນທະເລເລິກ, ຂີ້ເຫຍື້ອຢາງປລາດຕິກ ແລະ ການຈັບຫາສິນທະເລເກີນຂອບເຂດ.
ຄາດວ່າ, ປະເທດເຈົ້າພາບຈະຕ້ອນຮັບການນຳປະເທດ ແລະ ລັດຖະບານປະມານ 70 ທ່ານ, ໃນນັ້ນ ມີທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ. ກອງປະຊຸມກໍເຕົ້າໂຮມບັນດາການນຳວິສາຫະກິດ, ນັກອຸປະຖຳສາກົນ ແລະ ບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວສິ່ງແວດລ້ອມທະເລ. ກ່ອນດຳເນີນກອງປະຊຸມຕົ້ນຕໍ ຈະດຳເນີນກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບມະຫາສະມຸດປະມານ 2.000 ຄົນ. ຝລັ່ງ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ກອງປະຊຸມນີ້ ຈະສວມບົດບາດຄື “ສັນຍາ ປາຣີ” ໃນຂົງເຂດອະນຸລັກຮັກສາມະຫາສະໝຸດ.