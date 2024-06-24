ຂ່າວສານ
ກໍ່ສ້າງດ່າລາດ ແລະ ເຂດອ້ອມຂ້າງ ກາຍເປັນສູນທ່ອງທ່ຽວທີມີຄຸນນະພາບສູງຂອງ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
ຕາມການວາງແຜນຜັງ, ຮອດປີ 2030, ເລິມດົງຈະກາຍເປັນແຂວງພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານພໍສົມຄວນ; ກໍ່ສ້າງ ດ່າລາດ ແລະ ເຂດອ້ອມຂ້າງ ກາຍເປັນສູນທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ຂອງທົ່ວປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ແມ່ນສູນການສຶກສາ, ນະວັດຕະກຳ.
ໃນນັ້ນ, ເລິມດົ່ງຈະພັດທະນາເສດຖະກິດກະສິກຳແບບຍືນຍົງ, ທັນສະໄໝ, ມີປະສິດທິຜົນສູງ, ອົງຄະທາດ, ມຸ່ງໄປເຖິງກາຍເປັນເຂດປູກຝັງມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່, ກາຍເປັນສູນຄົ້ນຄ້ວາ, ຜະລິດກະສິກຳອົງຄະທາດນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສູງລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ.
ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ໃສ່ໃຈວ່າ ເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດການວາງຜັນຜັງ, ເລິມດົ່ງຕ້ອງຮັບປະກັນການວາງແຜນຜັງຢ່າງຖືກທິດ; ມີໄຫວພິບໃນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເປົ້າໝາຍ; ປະຕິບັດການວາງແຜນຜັງຢ່າງຄົບຊຸດ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດຕ້ອງແບ່ງປັນ, ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບອຳນາດການປົກຄອງເພື່ອຮັບປະກັນການວາງແຜນຜັງໃຫ້ສຳເລັດຜົນ.
ສ່ວນທ່ານ ຫວໍງອກຮຽບ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ເລິມດົ່ງແລ້ວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທາງແຂວງຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍໃຫ້ສຳເລັດຜົນ, ຕັດສິນໃຈປະຕິຮູບການປະຕິບັດລະບຽບການບໍລິຫານ, ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດ, ຍົກສູງຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງຂອງແຂວງ. ໃນນັ້ນ, ຖືປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດເປັນໃຈກາງຮັບໃຊ້. ພ້ອມທັງ, ລະດົມຢ່າງສຸດຂີດ ແລະ ນຳໃຊ້ບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງແຫ່ງລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ສັງຄົມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອຍູ້ແຮງການລົງທຶນພັດທະນາລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຢ່າງຄົບຊຸດ, ທັນສະໄໝ.