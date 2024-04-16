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ຂ່າວສານ

ກ໋ວາງນິງ: ໄຂງານບຸນ ແບກດັ່ງ ປີ 2024

ໂດຍຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 – 17 ເມສາ (ກົງກັບວັນທີ 6 – 9 ເດືອນ 3 ໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ, ງານບຸນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຈຳປີ, ດ້ວຍພິທີອາໄລຫາສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຂອງບັນພະບຸລຸດ, ປູຍາຕາຍາຍ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄວາມໝາຍ, ຄຸນຄ່າປະຫວັດສາດຂອງໄຊຊະນະ ແບກດັ່ງ ໃນວິວັດການຕໍ່ສູ້ຕ້ານສັດຕູຜູ້ຮຸກຮານ.
ການສະແດງສິລະປະທີ່ພິທີ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 14 ເມສາ, ຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານລະດັບຊາດພິເສດ ແບກດັ່ງ, ເທດສະບານ ກ໋ວາງອຽນ (ແຂວງ ກ໋ວາງນິງ), ໄດ້ໄຂງານບຸນ ແບກດັ່ງ, ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 1086 ປີ (938 – 2024); 1043 ປີ (981 – 2024) ແລະ 736 ປີ (1288 – 2024) ແຫ່ງໄຊຊະນະ ແບກດັ່ງ. ໂດຍຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 – 17 ເມສາ (ກົງກັບວັນທີ 6 – 9 ເດືອນ 3 ໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ, ງານບຸນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຈຳປີ, ດ້ວຍພິທີອາໄລຫາສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຂອງບັນພະບຸລຸດ, ປູຍາຕາຍາຍ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄວາມໝາຍ, ຄຸນຄ່າປະຫວັດສາດຂອງໄຊຊະນະ ແບກດັ່ງ ໃນວິວັດການຕໍ່ສູ້ຕ້ານສັດຕູຜູ້ຮຸກຮານ, ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ. ທ່ານ ເຈິ່ນດຶກຖັ໋ງ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ເທດສະບານ ກ໋ວາງອຽນ, ແຂວງ ກ໋ວາງນິງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ປີກາຍ, ເທດສະບານ ກ໋ວາງອຽນ ໄດ້ສ້າງສຳເນົາເອກະສານເພື່ອນຳປູຊະນີຍະສະຖານລະດັບຊາດ ພິເສດ ແບກດັ່ງ ເຂົ້າສຳເນົາເອກະສານເຂດປູຊະນີຍະສະຖານ ແລະ ເຂດທິວທັດທຳມະຊາດ ອຽນຕື້ - ຫວີງງຽມ - ກົນເຊີນ, ກຽບບາກ ເພື່ອຍືນສະເໜີຕໍ່ອົງການວິທະຍາສາດ, ການສຶກສາ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງ ສປຊ (UNESCO) ຮັບຮອງເປັນມໍລະດົກໂລກ. ປະຈຸບັນ, ເທດສະບານ ກ໋ວາງອຽນ ພວມປັບປຸງການວາງແຜນຜັງລະອຽດ ແລະ ສະເໜີລົງທຶນໄລຍະ II ໂຄງການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າເຂດປູຊະນີຍະສະຖານລະດັບຊາດພິເສດ ໄຊຊະນະ ແບກດັ່ງ ຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະ ພ້ອມນັ້ນ, ນຳເຂດ ປູຊະນີຍະສະຖານລະດັບຊາດພິເສດ ແບກດັ່ງ ກາຍເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ດູດດື່ມຂອງແຂວງ ກ໋ວາງນິງ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ຄວາມ​ວິ​ຕົກ​ກັງ​ວົນ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ຕໍ່​​ການ​ຜັນ​ແປ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ຢູ່​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ປິນ​ຂັ້ນ​ໄດ

ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ຄວາມ​ວິ​ຕົກ​ກັງ​ວົນ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ຕໍ່​​ການ​ຜັນ​ແປ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ຢູ່​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ປິນ​ຂັ້ນ​ໄດ

ຫວຽດນາມ ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ບັນດາການຜັນແປເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນປັດຈຸບັນຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງປີນຂັ້ນໄດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາການກະທຳໃຊ້ອາວຸດ ລະເມີດກົດບັດ ສປຊ ແລະ ກໍ່ຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ປະຊາຊົນ.
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