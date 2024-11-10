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ຂ່າວສານ

ກ່າວ​ເຕືອນ​ໄພ​ອຶດ​ຫີວ​ຢູ່​ພາກ​ເໜືອເຂດ ກາ​ຊາ

ນັບແຕ່ເມື່ອເກີດການປະທະກັນລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອັນ - ຮາມາດສ, ໄດ້ມີຊາວ ປາແລັດສະຕິນ ເສຍຊີວິດ ປະມານ 43.508 ຄົນ ແລະ ມີຜູ້ຖືກບາດເຈັບ 102.682 ຄົນ.
ເດັກນ້ອຍຢູ່ຄ້າຍລີ້ໄພ Jabalia, ເຂດ ກາຊາ (ພາບ: THX/TTXVN)

ວັນທີ 8 ພະຈິກ, ຄະນະກຳມະການຕີລາຄາໄພນາບຂູ່ (FRC) ຂຶ້ນກັບໂຄງການທັນຍາຫານໂລກ (WFP) ໄດ້ຍົກອອກຄຳກ່າວເຕືອນກ່ຽວກັບໄພອຶດຫີວຢູ່ພາກເໜືອເຂດ ກາຊາ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມໂດຍກົງ ຫຼື ມີການກະທົບຕໍ່ການປະທະກັນນີ້ ຕ້ອງມີການກະທຳໃນທັນທີ, ພາຍໃນ 2 – 3 ວັນຈະມາເຖິງ ຫາກບໍ່ແມ່ນ 2 -  3 ອາທິດ ຈະມາເຖິງ, ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນສະພາບອັນຮ້າຍແຮງນີ້.

ຄຳກ່າວເຕືອນດັ່ງກ່າວໄດ້ຍົກອອກມາ ເມື່ອກອງທັບ ອິດສະຣາແອັນ ເພີ່ມທະວີບັນດາການປຸກໂຈມຕີໃນບັ້ນຮົບທີ່ແກ່ຍາວກວ່າ 1 ເດືອນຜ່ານມາຢູ່ພາກເໜືອເຂດ ກາຊາ, ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົ່າທຸກຫຼາຍປະເພດຄື ສະບຽງອາຫານ, ນ້ຳດື່ມ ແລະ ຢຸກຢາ ເກືອບຄືວ່າປະຊາຊົນຢູ່ເຂດນີ້ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້.

ຕາມອົງການອະນາໄມ ປາແລັດສະຕິນ ແລ້ວ, ນັບແຕ່ເມື່ອເກີດການປະທະກັນລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອັນ - ຮາມາດສ, ໄດ້ມີຊາວ ປາແລັດສະຕິນ ເສຍຊີວິດ ປະມານ 43.508 ຄົນ ແລະ ມີຜູ້ຖືກບາດເຈັບ 102.682 ຄົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດການ​ທະ​ຫານ ຫວຽດ​ນາມ: ຄວາມເອກ​ອ້າງ​ທະ​ນົງໃຈຕໍ່​ກັບ​ມູນ​ເຊື້ອ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ນັບ​ພັນ​ປີ

ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດການ​ທະ​ຫານ ຫວຽດ​ນາມ: ຄວາມເອກ​ອ້າງ​ທະ​ນົງໃຈຕໍ່​ກັບ​ມູນ​ເຊື້ອ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ນັບ​ພັນ​ປີ

ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2024, ຫໍພິພິທະພັນປະຫວັດສາດການທະຫານ ຫວຽດນາມທີ່ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງໃໝ່ຢູ່ເສັ້ນທາງຫຼວງທັງລອງ, ເມືອງນາມຕື່ລຽມ, ນະຄອນຮ່າໂນ້ຍໄດ້ເປີດປະຕູຕ້ອນຮັບແຂກຢ່າງເປັນທາງການ. ນີ້ແມ່ນກິດຈະກຳວັດທະນະທຳພິເສດດີເດັ່ນ, ບັນດາເນື້ອໃນວາງສະແດງຊ່ວຍໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາມາດສຳຜັດ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ້ງກ່ຽວກັບການຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດແຫ່ງຊາດຂອງປະຊາຊົນຫວຽດນາມ, ເຮັດໃຫ້ມໍລະດົກວັດທະນະທຳການທະຫານຂອງຊາດກະຈ່າງແຈ້ງ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການຄົ້ນຄ້ວາ, ຮ່ຳຮຽນ, ຢ້ຽມຊົມຂອງປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ.
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