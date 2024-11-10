ຂ່າວສານ
ກ່າວເຕືອນໄພອຶດຫີວຢູ່ພາກເໜືອເຂດ ກາຊາ
ວັນທີ 8 ພະຈິກ, ຄະນະກຳມະການຕີລາຄາໄພນາບຂູ່ (FRC) ຂຶ້ນກັບໂຄງການທັນຍາຫານໂລກ (WFP) ໄດ້ຍົກອອກຄຳກ່າວເຕືອນກ່ຽວກັບໄພອຶດຫີວຢູ່ພາກເໜືອເຂດ ກາຊາ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມໂດຍກົງ ຫຼື ມີການກະທົບຕໍ່ການປະທະກັນນີ້ ຕ້ອງມີການກະທຳໃນທັນທີ, ພາຍໃນ 2 – 3 ວັນຈະມາເຖິງ ຫາກບໍ່ແມ່ນ 2 - 3 ອາທິດ ຈະມາເຖິງ, ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນສະພາບອັນຮ້າຍແຮງນີ້.
ຄຳກ່າວເຕືອນດັ່ງກ່າວໄດ້ຍົກອອກມາ ເມື່ອກອງທັບ ອິດສະຣາແອັນ ເພີ່ມທະວີບັນດາການປຸກໂຈມຕີໃນບັ້ນຮົບທີ່ແກ່ຍາວກວ່າ 1 ເດືອນຜ່ານມາຢູ່ພາກເໜືອເຂດ ກາຊາ, ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົ່າທຸກຫຼາຍປະເພດຄື ສະບຽງອາຫານ, ນ້ຳດື່ມ ແລະ ຢຸກຢາ ເກືອບຄືວ່າປະຊາຊົນຢູ່ເຂດນີ້ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້.
ຕາມອົງການອະນາໄມ ປາແລັດສະຕິນ ແລ້ວ, ນັບແຕ່ເມື່ອເກີດການປະທະກັນລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອັນ - ຮາມາດສ, ໄດ້ມີຊາວ ປາແລັດສະຕິນ ເສຍຊີວິດ ປະມານ 43.508 ຄົນ ແລະ ມີຜູ້ຖືກບາດເຈັບ 102.682 ຄົນ.