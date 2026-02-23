Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ກຽມ​ພ້ອມ​ໃຫ້​ແກ່​ວັນບຸນ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ປັດຈຸບັນ, ວຽກງານກະກຽມການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນອາຍຸການ 2026 – 2031 ຢູ່ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດພວມໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຄົບຊຸດ, ຖືກຕ້ອງການກຳນົດ, ຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າ, ຄຸນນະພາບ.
ຕາຕະລາງເລືອກຕັ້ງໃຫ້ແກ່ກຳລັງປະກອບ ອາວຸດ ແລະ ກຳມະກອນທະເລ ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ(ພາບ: VOV)

ວັນທີ 15 ມີນາ 2026, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໃນທົ່ວປະເທດ ຈະເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສະໄໝທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນອາຍຸການ 2026 – 2031. ດັ່ງນັ້ນ, ຍັງເຫຼືອເວລາກວ່າ 20 ວັນ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໃນທົ່ວປະເທດຈະປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະອັນສັກສິດຂອງຕົນ. ນີ້ແມ່ນເຫດການການເມືອງສຳຄັນຍິ່ງຂອງປະເທດຊາດ, ແມ່ນວັນບຸນໃຫຍ່ຂອງທົ່ວປວງຊົນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນສິດເປັນເຈົ້າ, ເຈດຈຳນົງ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງປະຊາຊົນ, ໃນການສ້າງລັດແຫ່ງກົດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ, ຂອງປະຊາຊົນ, ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອປະຊາຊົນ.

ປັດຈຸບັນ, ວຽກງານກະກຽມການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນອາຍຸການ 2026 – 2031 ຢູ່ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດພວມໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຄົບຊຸດ, ຖືກຕ້ອງການກຳນົດ, ຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າ, ຄຸນນະພາບ.

ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຈຳນວນໜຶ່ງ, ເພື່ອຮັບປະກັນສິດພົນລະເມືອງໃຫ້ແກ່ບັນດາກຳລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນຫຼາຍວັນຢູ່ທະເລ, ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ແຜນການຈັດຕັ້ງການເລືອກຕັ້ງກ່ອນເວລາກຳນົດໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ກວ່າ 4000 ທ່ານ ຢູ່ 4 ເຂດຢູ່ຕາແສງ ເຟືອກທັ້ງ, ຕາແສງ ຕາແທັ້ງ ແລະ ຕາແສງ ລອງເຊີນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ວາງ​ແຜນ​ກຳ​ນົດກໍ່​ສ້າງ​ເສັ້ນ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ຕົວ​ເມືອງ​ຕ້ອງ​ມີ​ວິ​ໄສ​ທັດ​ກວ່າ 100 ປີ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ວາງ​ແຜນ​ກຳ​ນົດກໍ່​ສ້າງ​ເສັ້ນ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ຕົວ​ເມືອງ​ຕ້ອງ​ມີ​ວິ​ໄສ​ທັດ​ກວ່າ 100 ປີ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປກວດກາສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟຕົວເມືອງເລກ 3 ໂຫຍນ - ສະຖານນີລົດໄຟ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ເຮັດວຽກກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຊຸກຍູ້ໂຄງການນີ້ ແລະ ບັນດາໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟຕົວເມືອງ.
