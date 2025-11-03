Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ລ​ົງທຶນ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ): ແກ້​ໄຂ​ຈຸດ​ອຸດ​ຕັນ, ສ້າງ​ສະ​ພາບ​ແລດ​ວ້ອມ​ແຫ່ງ​ການ​ລົງ​ທຶນ

ໂດຍສືບຕໍ່ວາລະກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ພະຈິກ, ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືກົດໝາຍຈຳນວນໜຶ່ງ ໃນນັ້ນມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນ (ສະບັບປັບປຸງ).
ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ (ພາບ: ສະພາແຫ່ງຊາດ)

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນ (ສະບັບປັບປຸງ)ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ສະດວອກ, ໂປ່ງໃສກ່ວາ, ຫັນມະຕິຂອງພັກ ແລະ ລັດກາຍເປັນລະບອບລະບຽບການ, ດ້ວຍເປົ້າໝາຍຫຼັກແຫຼ່ງແມ່ນແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດກ່ຽວກັບລະບອບລະບຽບການກົດໝາຍຢ່າງທັນການ, ຫຼຸດຜ່ອນ, ຫັນການປະຕິບັດລະບຽບການໃນການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດເປັນງ່າຍດາຍ, ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ. ມີຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຫຼາຍຄົນມີຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຢູ່ລະດັບສູງ ຕໍ່ການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຫັນບັນດາເງື່ອນໄຂລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດເປັນງ່າຍດາຍທີ່ສຸດ. ທ່ານນາງ ເຕົ່າມິງເຫ້ວ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ສະແດງວ່າ:

ກົດໝາຍໄດ້ລຸດຜ່ອນການຊັບຊ້ອນກັນຫຼາຍພໍສົມຄວນ ລະຫວ່າງກົດໝາຍສະບັບຕ່າງໆ, ຍົກຕົວຢ່າງຄື ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກໍ່ສ້າງ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິ່ງແວດລ້ອມ. ກົດໝາຍຍັງມີຈຸດໃໝ່ຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ຕາມຂ້າພະເຈົ້ານີ້ແມ່ນບາດກ້າວເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາອາດຈະພັດທະນາການລົງທຶນໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ພາບ​ຖ່າຍ​ທີ່ຫຼາຍ​ຮູບຫຼາຍ​ແບບຢູ່ Photo Hanoi 25

ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ພາບ​ຖ່າຍ​ທີ່ຫຼາຍ​ຮູບຫຼາຍ​ແບບຢູ່ Photo Hanoi' 25

ງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍ “ມຽນເຈິບ” ແມ່ນງານວາງສະແດງເປັນກຸ່ມ ໂດຍ A Space ສະເໜີ ແລະ ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງນັກຖ່າຍຮູບ ດັ້ງຖຸຍແອັງ ແລະ ນັກຖ່າຍຮູບ ເວິນໂດ້.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top