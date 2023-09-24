ຂ່າວສານ
ກຸ່ມ 4 ປະເທດ QUAD ອາເມລິກາ, ອົດສະຕາລີ, ອິນເດຍ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ໃນລະບົບສາກົນ
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດບັນດາປະເທດໃນກຸ່ມ 4 ປະເທດ QUAD, ເຊິ່ງລວມມີ: ອາເມລິກາ, ອົດສະຕາລີ, ອິນເດຍ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ, ວັນທີ 22 ກັນຍາ, ໄດ້ມີການພົບປະຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ເຊິ່ງດຳເນີນຢູ່ ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ. ບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຢັ້ງຢືນເຖິງການສະໜັບສະໜູນ ສປຊ ແລະ ປັບປຸງການຮ່ວມມືຂອງກຸ່ມໃນລະບົບສາກົນ. ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ກໍເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍສາກົນ ພິເສດແມ່ນ ສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ ເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍສຳລັບຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນການເດີນເຮືອສາກົນ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍ, ລວມທັງສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຄຳຮຽກສິດໃນການເດີນເຮືອ ແລະ ຢູ່ທະເລຮວາຕູງ ແລະ ທະເລຕາເວັນອອກ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງ 4 ປະເທດດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນຂອງການບັນລຸໄດ້ສັນຕິພາບຢ່າງຮອບດ້ານ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ຍາວນານຢູ່ ຢູແກຼນ; ຢັ້ງຢືນຄຳໝັ້ນສັນຍາສ້າງແຫຼມເກົາຫຼີປອດນິວເຄຼຍ ຢ່າງສີ້ນເຊີງ ແລະ ຢັ້ງຢືນການສະໜັບສະໜູນບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມແກ້ໄຂສະພາບການຢູ່ ມຽນມາ ໂດຍ ອາຊຽນ ນຳໜ້າ.