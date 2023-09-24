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ຂ່າວສານ

ກຸ່ມ 4 ປະ​ເທດ​ QUAD ອາ​ເມ​ລິ​ກາ, ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ, ອິນ​ເດຍ ແລະ ຍີ່​ປຸ່ນ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ໃນ​ລະ​ບ​ົບ​ສາ​ກົນ

ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ກໍເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍສາກົນ ພິເສດແມ່ນ ສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ ເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍສຳລັບຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນການເດີນເຮືອສາກົນ.
ການນຳ 4 ປະເທດ QUAD (ພາບ: CNN)

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດບັນດາປະເທດໃນກຸ່ມ 4 ປະເທດ QUAD, ເຊິ່ງລວມມີ: ອາເມລິກາ, ອົດສະຕາລີ, ອິນເດຍ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ, ວັນທີ 22 ກັນຍາ, ໄດ້ມີການພົບປະຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ເຊິ່ງດຳເນີນຢູ່ ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ. ບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຢັ້ງຢືນເຖິງການສະໜັບສະໜູນ ສປຊ ແລະ ປັບປຸງການຮ່ວມມືຂອງກຸ່ມໃນລະບົບສາກົນ. ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ກໍເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍສາກົນ ພິເສດແມ່ນ ສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ ເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍສຳລັບຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນການເດີນເຮືອສາກົນ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍ, ລວມທັງສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຄຳຮຽກສິດໃນການເດີນເຮືອ ແລະ ຢູ່ທະເລຮວາຕູງ ແລະ ທະເລຕາເວັນອອກ.        

ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງ 4 ປະເທດດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນຂອງການບັນລຸໄດ້ສັນຕິພາບຢ່າງຮອບດ້ານ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ຍາວນານຢູ່ ຢູແກຼນ; ຢັ້ງຢືນຄຳໝັ້ນສັນຍາສ້າງແຫຼມເກົາຫຼີປອດນິວເຄຼຍ ຢ່າງສີ້ນເຊີງ ແລະ ຢັ້ງຢືນການສະໜັບສະໜູນບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມແກ້ໄຂສະພາບການຢູ່ ມຽນມາ ໂດຍ ອາຊຽນ ນຳໜ້າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ຕ້ານ​ການ​ເຜີຍ​ແຜ່, ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ການ​ລົບ​ລ້າງ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄຼຍ ຢ່າງ​ສີ້ນ​ເຊີງ

ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ຕ້ານ​ການ​ເຜີຍ​ແຜ່, ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ການ​ລົບ​ລ້າງ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄຼຍ ຢ່າງ​ສີ້ນ​ເຊີງ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນຈູງກຽນ, ຜູ້ວ່າການ, ຜູ້ຕາງໜ້າປະຈຳການ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ IAEA, ຢັ້ງຢືນ ແຜນນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜູນການຕ້ານການເຜີຍແຜ່, ມຸ່ງໄປເຖິງການລົບລ້າງອາວຸດນິວເຄຼຍ ຢ່າງສີ້ນເຊີງ.
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