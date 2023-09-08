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ຂ່າວສານ

ກຸ່ມ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ມິດ​ຕະ​ພາບ ຝ​ລັ່ງ - ຫວຽດ​ນາມ: ຂົວ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ຝ​ລັ່ງ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບົດບາດ, ການປະກອບສ່ວນຂອງກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາມິດຕະພາບ ຝລັ່ງ ຫວຽດນາມ ໃນການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງອົງການລັດຖະສະພາ, ແມ່ນຂົວເຊື່ມອຕໍ່ມິດຕະພາບໃຫ້ແກ່ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຝລັ່ງ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ ໃນທຸກຂົງເຂດ.
ການໂອ້ລົມສົນທະນາລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ (ພາບ: quochoi.vn )

ວັນທີ 7 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ມິດຕະພາບ ຝລັ່ງ - ຫວຽດນາມ ຂອງສະພາສູງ ຝລັ່ງ, ໂດຍທ່ານນາງ Catherine Deroche ປະທານກຸ່ມ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ  ໄດ້ຕີລາຄາສູງບົດບາດ, ການປະກອບສ່ວນຂອງກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາມິດຕະພາບ ຝລັ່ງ ຫວຽດນາມ ໃນການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງອົງການລັດຖະສະພາ, ແມ່ນຂົວເຊື່ມອຕໍ່ມິດຕະພາບໃຫ້ແກ່ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຝລັ່ງ, ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ ໃນທຸກຂົງເຂດ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ປາດຖະໜາກຢາກຮັບຮອງເອົາກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ເພື່ອເພີ່ມທະວີບົດບາດການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນ ສະຫະພັນລັດຖະສະພາຝຣັ່ງໂກໂຟນີ, ສະເໜີໃຫ້ສອງກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ສືບຕໍ່ມີການພົວພັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ມີຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອເພີ່ມທະວີການພົວພັນລະຫວ່າງອົງການໂດຍປະຊາຊົນເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ເຂດຕ່າງໆຂອງຝລັ່ງກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ຂອງຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ອາ​ຊຽນ ກັບ ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ ແລະ ສ​ປ​ຊ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ອາ​ຊຽນ ກັບ ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ ແລະ ສ​ປ​ຊ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 7 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາ, ອິນໂດເນເຊຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ແລະ ອົດສະຕາລີ ແລະ ອາຊຽນ ກັບ ສປຊ.
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