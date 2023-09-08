ຂ່າວສານ
ກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ມິດຕະພາບ ຝລັ່ງ - ຫວຽດນາມ: ຂົວເຊື່ອມຕໍ່ມິດຕະພາບໃຫ້ແກ່ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຝລັ່ງ
ວັນທີ 7 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ມິດຕະພາບ ຝລັ່ງ - ຫວຽດນາມ ຂອງສະພາສູງ ຝລັ່ງ, ໂດຍທ່ານນາງ Catherine Deroche ປະທານກຸ່ມ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບົດບາດ, ການປະກອບສ່ວນຂອງກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາມິດຕະພາບ ຝລັ່ງ ຫວຽດນາມ ໃນການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງອົງການລັດຖະສະພາ, ແມ່ນຂົວເຊື່ມອຕໍ່ມິດຕະພາບໃຫ້ແກ່ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຝລັ່ງ, ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ ໃນທຸກຂົງເຂດ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ປາດຖະໜາກຢາກຮັບຮອງເອົາກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ເພື່ອເພີ່ມທະວີບົດບາດການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນ ສະຫະພັນລັດຖະສະພາຝຣັ່ງໂກໂຟນີ, ສະເໜີໃຫ້ສອງກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ສືບຕໍ່ມີການພົວພັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ມີຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອເພີ່ມທະວີການພົວພັນລະຫວ່າງອົງການໂດຍປະຊາຊົນເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ເຂດຕ່າງໆຂອງຝລັ່ງກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ຂອງຫວຽດນາມ.