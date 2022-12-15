ຂ່າວສານ
ກຸ່ມບໍລິສັດຂົນສົ່ງ ແລະ Logistics ແຖວໜ້າຂອງ ຝລັ່ງ ຕ້ອງການຮັບໜັງສືອະນຸຍາດປະຕິບັດຖ້ຽວບິນຢູ່ ຫວຽດນາມ
ຕອນທ່ຽງວັນທີ 13 ທັນວາ, ຢູ່ Brussels, ແບນຊິກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ້ງ ຕ້ອນຮັບ ທ່ານ Patric Bergamini, ຮອງປະທານພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ການພົວພັນລັດຖະບານຂອງ ກຸ່ມບໍລິສັດ CMA-CGM. ນີ້ແມ່ນກຸ່ມບໍລິສັດຂົນສົ່ງ ແລະ Logistics ແຖວໜ້າຂອງ ຝລັ່ງ ກໍ່ຄືທົ່ວໂລກ ດ້ວຍ 257 ກວ່າເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງປ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ ລະຫວ່າງ 420 ທ່າເຮືອຢູ່ 160 ປະເທດ. ກຸ່ມບໍລິສັດໄດ້ລົງທຶນໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທ່າເຮືອ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ນັບແຕ່ ປີ 1994.
ຢູ່ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານ Patric Bergamini ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມເປັນໜຶ່ງໃນ 20 ສະຖານທີ່ລົງທຶນຍຸດທະສາດຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ; ພ້ອມທັງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກຸ່ມບໍລິສັດຢູ່ຫວຽດນາມ ກຳລັງກະກຽມປະຕິບັດລະບຽບການສະເໜີໃຫ້ ຫວຽດນາມ ອອກໜັງສືອະນຸຍາດ ໃຫ້ກຸ່ມບໍລິສັດ ການບິນ CMA-CGM (CC Air Cargo).
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈະຮ່ວມເດີນທາງ ເພື່ອໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ CMA-CGM ເປີດກ້ວາງການລົງທຶນທ່າບົກຢູ່ພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ.