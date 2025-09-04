Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ ຈັດ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຄົບ​ຮອບ 80 ປີ ຢູ່ Abyei

80 ປີ ກ່ອນນີ້ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຖະແຫຼງເອກະລາດ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວບໍ່ພຽງແຕ່ສະແດງກຳລັງແຮງຂອງຊາດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງສະແດງນ້ຳໃຈເອກະລາດທີ່ສະຫງ່າອົງອາດ. ຈາກນັ້ນມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບມີຊື່ສຽງດົງດັງໃນໂລກ ບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບອະດີດຕະການທີ່ສະຫງ່າອົງອາດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກນັບທັງການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວອີກດ້ວຍ.
ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສະຖາປະນາປະເທດ ແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 80 ປີ ຢູ່ Abyei ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງແຂກສາກົນຫຼາຍທ່ານ

ຕອນແລງວັນທີ 2 ກັນຍາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ຢູ່ຄະນະຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ປະຈຳ Abyei (UNISFA), ກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກ 3 ຂອງ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບທິມງານຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ກະຊວງຕຳຫຼວດໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສະຖາປະນາປະເທດ ແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ (2/9/1945-2/9/2025) ຄົບຮອບ 80 ປີ ຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ.

        ໃນພິທີ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຮັບຊົມບັນດາລາຍການສະແດງມວຍ, ບັນດາລາຍກາຍສະແດງສິລະປະ, ຮັບຊົມເຂດວາງສະແດງປຶ້ມ, ຊຸດອາພອນປະຈຳເຜົ່າ ແລະ ບັນດາຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກຳໂດຍພະນັກງານກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກ 3 ປະຕິບັດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ໄປ ປັກກິງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ຟາດຊິດ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ໄປ ປັກກິງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ຟາດຊິດ

ເລື່ອງທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ຟາດຊິດ ຂອງປະຊາຊົນໂລກ ຢູ່ ຈີນ, ແມ່ນການຢືນຢັນຄວາມສະເໝີນຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຕັດສິນໃຈປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບຂອງມວນມະນຸດ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ.
