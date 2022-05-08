ຂ່າວສານ
ກຳປູເຈຍ ແຈ້ງໝາກຜົນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ອາຊຽນ ໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳໃຫ້ແກ່ ມຽນມາ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 6 ພຶດສະພາ, ໃນຖານະເປັນປະເທດປະທານໝູນວຽນ ອາຊຽນ, ກະຊວງການຕ່າງປະທດ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ປະກາດໝາກຜົນກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືການໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳຂອງ ອາຊຽນ ໃຫ້ແກ່ ມຽນມາ ຖືກຈັດຂຶ້ນຜ່ານຮູບແບບໂດຍກົງ ແລະ ທາງໄກຈາກສະຖານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ ພະນົມເປັນໃນວັນທີ 6 ພຶດສະພາ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ເຫັນດີວ່າ ສູນ AHA ຈະປຶກສາຫາລືກັບກຸ່ມຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ມຽນມາ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອກຳນົດວຽກງານຜັນຂະຫຍາຍຂອບເຂດໜ້າທີ່ຢູ່ບັນດາລັດ ແລະ ຂົງເຂດຕ່າງໆຂອງ ມຽນມາ. ດ້ວຍຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຂອງກຸ່ມຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ມຽນມາ ແລະ ສູນ AHA ຈະຊຸກຍູ້ການມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ. ກຸ່ມຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ກ່ຽວກັບ ມຽນມາຈະຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບປອດໄພໃຫ້ແກ່ບັນດາສະມາຊິກໃນກຸ່ມຊ່ວຍບັນເທົາທຸກ.
ສູນ AHA ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ມຽນມາ ເຫັນດີຈັດສົ່ງວັກຊິນກັນພະຍາດໂຄວິດ - 19 ໄປຍັງເຂດທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ ຢ່າງທັນການ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍການສັກວັກຊິນຢູ່ຕາແສງຕ່າງໆ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)