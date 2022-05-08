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ຂ່າວສານ

ກຳ​ປູ​ເຈຍ ແຈ້ງ​ໝາກ​ຜົນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື ອາ​ຊຽນ ໜູນ​ຊ່ວຍ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ​ໃຫ້​ແກ່ ມຽນມາ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 6 ພຶດສະພາ, ໃນຖານະເປັນປະເທດປະທານໝູນວຽນ ອາຊຽນ, ກະຊວງການຕ່າງປະທດ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ປະກາດໝາກຜົນກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືການໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳຂອງ ອາຊຽນ ໃຫ້ແກ່ ມຽນມາ ຖືກຈັດຂຶ້ນຜ່ານຮູບແບບໂດຍກົງ ແລະ ທາງໄກຈາກສະຖານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ ພະນົມເປັນໃນວັນທີ 6 ພຶດສະພາ.

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 6 ພຶດສະພາ, ໃນຖານະເປັນປະເທດປະທານໝູນວຽນ ອາຊຽນ, ກະຊວງການຕ່າງປະທດ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ປະກາດໝາກຜົນກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືການໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳຂອງ ອາຊຽນ ໃຫ້ແກ່ ມຽນມາ ຖືກຈັດຂຶ້ນຜ່ານຮູບແບບໂດຍກົງ ແລະ ທາງໄກຈາກສະຖານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ ພະນົມເປັນໃນວັນທີ 6 ພຶດສະພາ.

    

ກອງປະຊຸມໄດ້ເຫັນດີວ່າ ສູນ AHA ຈະປຶກສາຫາລືກັບກຸ່ມຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ມຽນມາ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອກຳນົດວຽກງານຜັນຂະຫຍາຍຂອບເຂດໜ້າທີ່ຢູ່ບັນດາລັດ ແລະ ຂົງເຂດຕ່າງໆຂອງ ມຽນມາ. ດ້ວຍຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຂອງກຸ່ມຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ມຽນມາ ແລະ ສູນ AHA ຈະຊຸກຍູ້ການມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ. ກຸ່ມຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ກ່ຽວກັບ ມຽນມາຈະຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບປອດໄພໃຫ້ແກ່ບັນດາສະມາຊິກໃນກຸ່ມຊ່ວຍບັນເທົາທຸກ.

        ສູນ AHA ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ມຽນມາ ເຫັນດີຈັດສົ່ງວັກຊິນກັນພະຍາດໂຄວິດ - 19 ໄປຍັງເຂດທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ ຢ່າງທັນການ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍການສັກວັກຊິນຢູ່ຕາແສງຕ່າງໆ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ​ະ​ພ​າ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ ສ​ປ​ຊ ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ກະ​ຕຸກ​ຊຸກ​ຍູ້​ຊອກ​ຫາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ໃຫ້​ແກ່ ຢູ​ແກຼນ

ສ​ະ​ພ​າ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ ສ​ປ​ຊ ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ກະ​ຕຸກ​ຊຸກ​ຍູ້​ຊອກ​ຫາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ໃຫ້​ແກ່ ຢູ​ແກຼນ

ນີ້ແມ່ນຖະແຫຼງການສະບັບທຳອິດທີ່ສະແດງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃນບັນຫາ ຢູແກຼນ ນັບແຕ່ເມື່ອບັ້ນຕໍ່ສູ້ເກີດຂຶ້ນ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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ບໍລິການຮູບພາບ


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