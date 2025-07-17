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ຂ່າວສານ

ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຈັບ​ຕົວ 1.000 ຄົນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ເຖິງ​ບັນ​ດາ​ສູນ​​ຂະ​ບວນ​ການ​ສໍ້​ໂກງ​ທາງ​ອິນ​ເຕ​ີ​ເນັດ

ວັນທີ 16 ກໍລະກົດ, ຕຳຫຼວດ ກຳປູເຈຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກຳລັງເຈົ້າໜ້າທີ່ປະເທດນີ້ໄດ້ຈັບຕົວ 1.000 ກວ່າຄົນ ໃນບັ້ນບຸກໂຈມຕີແບບກະທັນຫັນເລັ່ງໃນບັນດາສູນຂະບວນການສໍ້ໂກງອິນເຕີເນັດໃນທົ່ວປະເທດນີ້.
(ພາບປະກອບ: Cindy Liu/REUTERS)

ໃນບັ້ນເຄື່ອນໄຫວທີ່ແກ່ຍາວໃນ 3 ວັນ, ກຳລັງເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ດຳເນີນບັນດາການບຸກໂຈມຕີກະທັນຫັນຢູ່ຫຼາຍສະຖານທີ່, ລວມທັງນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ນະຄອນຊາຍແດນ Poipet ຕິດກັບ ໄທ ແລະ ນະຄອນທ່າກ່ຳປັ່ນ Sihanoukville. ຕາມການລາຍງານຂອງຕຳຫຼວດແລ້ວ, ມີຜູ້ຖືກສົງໄສກວ່າ 1.000 ຄົນ ຖືກຈັບຕົວໃນບັ້ນນີ້.

ຜູ້ຖືກສົງໄສສ່ວນຫຼາຍແມ່ນພົນລະເມືອງຕ່າງປະເທດ, ໃນນັ້ນ, ມີຊາວ ອິນໂດເນເຊຍກວ່າ 270 ຄົນ ແລະ ຊາວ ໄຕ້ຫວັນ (ຈີນ) 75 ຄົນ. ມີຫຼາຍຄົນໃນຈຳນວນນັ້ນຖືກຂາຍ ຫຼື ຖືກຕົວະຍົ້ວຫຼອກລວງໃຫ້ມາເຮັດວຽກຢູ່ບັນດາສູນຂະບວນການສໍ້ໂກງທາງອິນເຕີເນັດຢູ່ ກຳປູເຈຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫງວຽນ​ຈີ​ຢຸງ: ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ແດງ​ຄວາມ​​ຍິນ​ດີ​​ຕໍ່​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ລົງ​ທຶນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕົວ​ເມືອງ​ອັດ​ສະ​ລິ​ຍະ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫງວຽນ​ຈີ​ຢຸງ: ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ແດງ​ຄວາມ​​ຍິນ​ດີ​​ຕໍ່​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ລົງ​ທຶນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕົວ​ເມືອງ​ອັດ​ສະ​ລິ​ຍະ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີຢຸງ ສະແດງຄວາມຍິນດີຕໍ່ບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ມີແຜນການລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດພັດທະນາຕົວເມືອງອັດສະລິຍະ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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