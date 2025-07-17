ຂ່າວສານ
ກຳປູເຈຍ ຈັບຕົວ 1.000 ຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນດາສູນຂະບວນການສໍ້ໂກງທາງອິນເຕີເນັດ
ໃນບັ້ນເຄື່ອນໄຫວທີ່ແກ່ຍາວໃນ 3 ວັນ, ກຳລັງເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ດຳເນີນບັນດາການບຸກໂຈມຕີກະທັນຫັນຢູ່ຫຼາຍສະຖານທີ່, ລວມທັງນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ນະຄອນຊາຍແດນ Poipet ຕິດກັບ ໄທ ແລະ ນະຄອນທ່າກ່ຳປັ່ນ Sihanoukville. ຕາມການລາຍງານຂອງຕຳຫຼວດແລ້ວ, ມີຜູ້ຖືກສົງໄສກວ່າ 1.000 ຄົນ ຖືກຈັບຕົວໃນບັ້ນນີ້.
ຜູ້ຖືກສົງໄສສ່ວນຫຼາຍແມ່ນພົນລະເມືອງຕ່າງປະເທດ, ໃນນັ້ນ, ມີຊາວ ອິນໂດເນເຊຍກວ່າ 270 ຄົນ ແລະ ຊາວ ໄຕ້ຫວັນ (ຈີນ) 75 ຄົນ. ມີຫຼາຍຄົນໃນຈຳນວນນັ້ນຖືກຂາຍ ຫຼື ຖືກຕົວະຍົ້ວຫຼອກລວງໃຫ້ມາເຮັດວຽກຢູ່ບັນດາສູນຂະບວນການສໍ້ໂກງທາງອິນເຕີເນັດຢູ່ ກຳປູເຈຍ.