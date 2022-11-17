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ຂ່າວສານ

ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຈະ​ຈັດກອງ​ປະ​ຊຸມ​​ສ​ະມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ອາ​ຊຽນ (AIPA) ຄັ້ງ​ທີ 43

ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ລັດຖະສະພາ ອາຊຽນ (AIPA) ຄັ້ງທີ 43 ຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 20 – 25 ພະຈິກ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ລາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ ດ້ວຍຫົວຂໍ້: ພ້ອມກັນກ້າວຂຶ້ນເພື່ອ ອາຊຽນ ທີ່ຍືນຍົງ, ກວມລວມ ແລະ ປັບຕົວໃຫ້ແທດເໝາະ.

ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ລັດຖະສະພາ ອາຊຽນ (AIPA) ຄັ້ງທີ 43 ຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 20 – 25 ພະຈິກ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ລາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ ດ້ວຍຫົວຂໍ້: ພ້ອມກັນກ້າວຂຶ້ນເພື່ອ ອາຊຽນ ທີ່ຍືນຍົງ, ກວມລວມ ແລະ ປັບຕົວໃຫ້ແທດເໝາະ. 

  ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ລັດຖະສະພາ ອາຊຽນ (AIPA) ຄັ້ງທີ 43 ຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 20 – 25 ພະຈິກ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ   

ຕາມແຈ້ງການສື່ມວນຊົນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ ອອກວັນທີ 14 ພະຈິກ ແລ້ວ, ພິທີໄຂກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ (AIPA) ຄັ້ງທີ 43 ຈະດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ພະຈິກ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງການນຳຂັ້ນສູງຂອງສະພາສູງ, ສະພາແຫ່ງຊາດບັນດາປະເທດສະມາຊິກ AIPA ແລະ ຜູ້ແທນຂັ້ນສູງບັນດາປະເທດສັງເກດການ, ແຂກຖືກເຊີນ, ເຈົ້າພາບ ແລະ ອົງການຄູ່ຮ່ວມມື. ໃນຂອບເຂດຂອງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ AIPA ຄັ້ງນີ້ ກໍຈະດຳເນີນກອງປະຊຸມຫຼາຍຄັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄື: ກອງປະຊຸມສະມາຊິກລັດຖະສະພາຍິງ AIPA (WAIPA), ກອງປະຊຸມສະມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມ AIPA, ກອງປະຊຸມກຳມາທິການການເມືອງ ແລະ ກອງປະຊຸມກຳມາທິການສັງຄົມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເສດຖະກິດທະເລມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາຢູ່ເຂດຕອນເໜືອພາກກາງ ແລະ ເຂດແຄມທະເລພາກກາງ

ເສດຖະກິດທະເລມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາຢູ່ເຂດຕອນເໜືອພາກກາງ ແລະ ເຂດແຄມທະເລພາກກາງ

ເຂດແຄມທະເລພາກກາງ ແລະ ເຂດຕອນເໜືອພາກກາງ ມີທີ່ຕັ້ງຍຸດທະສາດສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບທົ່ວປະເທດ ແລະ ຍາມໃດກໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຈາກພັກ ແລະ ລັດ.
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