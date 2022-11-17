ຂ່າວສານ
ກຳປູເຈຍ ຈະຈັດກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ລັດຖະສະພາ ອາຊຽນ (AIPA) ຄັ້ງທີ 43
ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ລັດຖະສະພາ ອາຊຽນ (AIPA) ຄັ້ງທີ 43 ຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 20 – 25 ພະຈິກ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ລາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ ດ້ວຍຫົວຂໍ້: ພ້ອມກັນກ້າວຂຶ້ນເພື່ອ ອາຊຽນ ທີ່ຍືນຍົງ, ກວມລວມ ແລະ ປັບຕົວໃຫ້ແທດເໝາະ.
ຕາມແຈ້ງການສື່ມວນຊົນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ ອອກວັນທີ 14 ພະຈິກ ແລ້ວ, ພິທີໄຂກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ (AIPA) ຄັ້ງທີ 43 ຈະດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ພະຈິກ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງການນຳຂັ້ນສູງຂອງສະພາສູງ, ສະພາແຫ່ງຊາດບັນດາປະເທດສະມາຊິກ AIPA ແລະ ຜູ້ແທນຂັ້ນສູງບັນດາປະເທດສັງເກດການ, ແຂກຖືກເຊີນ, ເຈົ້າພາບ ແລະ ອົງການຄູ່ຮ່ວມມື. ໃນຂອບເຂດຂອງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ AIPA ຄັ້ງນີ້ ກໍຈະດຳເນີນກອງປະຊຸມຫຼາຍຄັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄື: ກອງປະຊຸມສະມາຊິກລັດຖະສະພາຍິງ AIPA (WAIPA), ກອງປະຊຸມສະມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມ AIPA, ກອງປະຊຸມກຳມາທິການການເມືອງ ແລະ ກອງປະຊຸມກຳມາທິການສັງຄົມ.