ຂ່າວສານ
ກຳປັ່ນຂົນສົ່ງສິນຄ້າກ່ວາ 30 ລຳໄດ້ຜ່ານຊ່ອງແຄບທະເລ Hormuz
ວັນທີ 14 ພຶດສະພາ, ຊ່ອງແຄບທະເລ Hormuz ໄດ້ຮັບຮູ້ການເຄື່ອນໄຫວຂົນສົ່ງທາງທະເລຕື່ມອີກ ພາຍຫຼັງເວລາຖືກຈຳກັດ ຍ້ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ບັນດາມາດຕະການຄວບຄຸມການເດີນທະເລທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຕາມກຳລັງພິທັກປະຕິວັດອິດສະລາມ ອີຣານ (IRGC), ເຕເຮຣານ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ກຳປັ່ນກ່ວາ 30 ລຳໄປຜ່ານ ຊ່ອງແຄບທະເລ Hormuz ນັບແຕ່ວັນທີ 13 ພຶດສະພາຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ.
ເຖິງວ່າການເຄື່ອນໄຫວການເດີນທະເລຜ່ານຊ່ອງແຄບທະເລ Hormuz ມີສັນຍານໄດ້ຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃໝ່ກໍ່ຕາມ ແຕ່ສະພາບຄວາມສະຫງົບປອດໄພຢູ່ພາກພື້ນຍັງຊ້ອນແຝງຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຢ່າງ. ຕາມບັນດາແຫຼ່ງຕິດຕາມການເດີນທະເລສາກົນ, ຈຳນວນກຳປັ່ນໄປຜ່ານ ຊ່ອງແຄບທະເລ Hormuz ໄດ້ຫລຸດລົງຫຼາຍໃນໄລຍະມໍ່ໆມານີ້. ຕາມຂໍ້ມູນຂອງ Lloyd’s List - ສື່ສິ່ງພິມຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບການຂົນສົ່ງທາງທະເລຂອງ ອັງກິດ, ກ່ອນວັນທີ 3 ພຶດສະພາ, ຈຳນວນກຳປັ່ນໄປຜ່ານຊ່ອງແຄບທະເລ Hormuz ແມ່ນປະມານ 40 ຖ້ຽວ/ອາທິດ ແຕ່ຮອດວັນທີ 10 ພຶດສະພາແມ່ນຫລຸດລົງຍັງເຫຼືອພຽງ 18 ຖ້ຽວ/ອາທິດ. ກ່ອນເກີດການປະທະກັນຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ, ສະເລ່ຍແຕ່ລະມື້ມີກຳປັ່ນປະມານ 135 ຖ້ຽວໄດ້ໄປຜ່ານເຂດນີ້.