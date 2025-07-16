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ຂ່າວສານ

ກຳ​ນົດ​ຮູບ​ແບບ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ໃໝ່​ໃນ​ໄລ​ຍະ 2026 – 2030, ​ການກຳ​ນົດ​ທິດ​ຮອດ​ປີ 2045

ຢູ່ເວທີປາໄສ, ບັນດາຜູ້ແທນ, ນັກວິທະຍາສາດ, ນັກຊ່ຽວຊານເສດຖະກິດໄດ້ປຶກສາຫາລື, ເຮັດແຈ້ງພື້ນຖານທິດສະດີ, ວິເຄາະສະພາບຕົວຈິງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ, ຕີລາຄາຮູບແບບການເຕີບໂຕໃນປັດຈຸບັນ.
ເວທີປາໄສ ການກຳນົດຮູບແບບການເຕີບໂຕໃໝ່ໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ໄລຍະ 2026 – 2030 (ພາບ: congthuong.vn)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຖາບັນເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ໂລກ, ຂຶ້ນກັບ ສະຖາບັນບັນດິດວິທະຍາສາດສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດເວທີປາໄສ ການກຳນົດຮູບແບບການເຕີບໂຕໃໝ່ໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ໄລຍະ 2026 – 2030, ການກຳນົດທິດຮອດປີ 2045.

ຢູ່ເວທີປາໄສ, ບັນດາຜູ້ແທນ, ນັກວິທະຍາສາດ, ນັກຊ່ຽວຊານເສດຖະກິດໄດ້ປຶກສາຫາລື, ເຮັດແຈ້ງພື້ນຖານທິດສະດີ, ວິເຄາະສະພາບຕົວຈິງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ, ຕີລາຄາຮູບແບບການເຕີບໂຕໃນປັດຈຸບັນ. ຈາກນັ້ນ ສະເໜີການກຳນົດທິດນະໂຍບາຍ ລະ ລະບົບມາດຕະການເພື່ອແນໃສ່ສ້າງຮູບແບບການເຕີບໂຕໃໝ່ໃຫ້ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະ 2026 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045. ທ່ານ ຫງວຽນຮົ່ງເຊີນ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດສູນກາງ ຖືວ່າ:

ຕ້ອງມີບັນດາມາດຕະການລະອຽດເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາຈຸດອຸດຕັນທີ່ພວມມີໃນປັດຈຸບັນໂດຍໄວ ແລະ ເຖິງຖອງ, ພິເສດແມ່ນບັນດາຈຸດອຸດຕັນກ່ຽວກັບລະບອບລະບຽບກການ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ໃນນັ້ນຈຸດອຸດຕັນກ່ຽວກັບລະບອບລະບຽບການພວມໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນຈຸດອຸດຕັນຂອງຈຸດອຸດຕັນ, ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃໝ່, ລະດົມ ແລະ ຍູງສູງປະສິດທິຜົນໃນການຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງທີ່ມີແຕ່ດົນນານ ຄືແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ແຫຼ່ງກຳລັບວັດຖຸ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນແຫຼ່ງກຳລັງທີ່ດິນ, ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ແຫຼ່ງກຳລັງການເງິນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດ​ເຊຍ ຢັ້ງ​ຢືນ ການຮັກ​ສາ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ແມ່ນ​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ສ້າງ​ສັນ​ກັບ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ລັດ​ເຊຍ ຢັ້ງ​ຢືນ ການຮັກ​ສາ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ແມ່ນ​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ສ້າງ​ສັນ​ກັບ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ອາເມລິກາ ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງກັບ NATO, ຕາມນັ້ນແລ້ວ ບັນດາປະເທດ ເອີຣົບ ຈະຊື້ອາວຸດ ໂດຍ ອາເມລິກາ ຜະລິດ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈະສະໜອງໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ.
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