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ຂ່າວສານ

ກຳລັງໜູນຊຸກຍູ້ຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ

ເລື່ອງ 2 ປະເທດມຸ່ງໄປເຖິງການຍົກລະດັບການພົວພັນໄດ້ຮັບຄວາມຫວັງວ່າ ຈະປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ ແລະ ຫັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ທີ່ໄດ້ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວກ່ອນນີ້ 2 ປີໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
ທ່ານສາດສະດາຈານ Bilveer Singh, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສິງກະໂປ (ພາບເອກະສານ: TTXVN)

ການພົວພັນ 2 ຝ່າຍລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສິງກະໂປ ພວມໄດ້ສ້າງຕັ້ງບົນບັນດາຫຼັກການໝັ້ນຄົງໜັກແໜ້ນ, ລວມທັງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ເລື່ອງ 2 ປະເທດມຸ່ງໄປເຖິງການຍົກລະດັບການພົວພັນໄດ້ຮັບຄວາມຫວັງວ່າ ຈະປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ ແລະ ຫັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ທີ່ໄດ້ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວກ່ອນນີ້ 2 ປີໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນກ່ອນການຢ້ຽມຢາມ ສິງກະໂປ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ທ່ານສາດສະດາຈານ Bilveer Singh, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສິງກະໂປ (NUS), ຫວັງວ່າ ສິງກະໂປ ແລະ ຫວຽດນາມ ສາມາດຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດດີຈີຕອນໃນຈຸດເວລາປະຈຸບັນ, ຍ້ອນຮູບແບບນີ້ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ມີແງ່ຫວັງອັນສົດໃສໃນອະນາຄົດ.

        ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສິນກະໂປ ເຈິ່ນເຟືອກແອັງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຕ້ອງສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງ ສິງກະໂປ ເຂົ້າບັນດາຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີສູງ, ພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ເປີດກວ້າງການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ສິງກະໂປ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, 2 ຝ່າຍຕ້ອງເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດການສຶກສາ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ຊຸກຍູ້ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບຢ່າງຍາວນານລະຫວ່າງປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວັນ​ແມ່​ຍິງສາ​ກົນ (8 ມີ​ນາ): ສ​ປ​ຊ ກ່າວ​ເຕືອນ​ສິດ​ຂອງ​ແມ່​ຍິງ​ຖືກ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ບັນ​ດາ​ໄພ​ນາບ​ຂູ່​ໃໝ່

ວັນ​ແມ່​ຍິງສາ​ກົນ (8 ມີ​ນາ): ສ​ປ​ຊ ກ່າວ​ເຕືອນ​ສິດ​ຂອງ​ແມ່​ຍິງ​ຖືກ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ບັນ​ດາ​ໄພ​ນາບ​ຂູ່​ໃໝ່

ຄະນະກຳມະການ ເອີລົບ (EC) ໄດ້ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການ ເສັ້ນທາງສິດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ສະເໜີບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍປີ 2025.
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