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ຂ່າວສານ

ກຳລັງຕຳຫຼວດທະເລຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການຍົກເລີກບັດເຫຼືອງຂອງ EC

ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການຍົກເລີກບັດເຫຼືອງ IUU ໂດຍໄວ ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມທະເລແບບຍືນຍົງ.

 

  ພົນໂທ ເຈິ່ນກວາງເຟືອງ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ເມສາ, ພົນໂທ ເຈິ່ນກວາງເຟືອງ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດທະເລ (ຮ່າໂນ້ຍ). ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ງກວາງເຟືອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຄະນະກຳມະການເອີລົບ (EC) ຈະໄປ ຫວຽດນາມ ກວດກາຄັ້ງທີ 4 ກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນທະເລແບບຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU). ດັ່ງນັ້ນ, ກຳລັງຕຳຫຼວດ ທະເລຄວນສົມທົບກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ… ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການຍົກເລີກບັດເຫຼືອງ IUU ໂດຍໄວ ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມທະເລແບບຍືນຍົງ. ໄລຍະຈະມາເຖິງ, ບັນດາອົງການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຈະສືບຕໍ່ຄົ້ນຄ້ວາ, ສະເໜີປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມ, ສ້າງສຳເລັດບັນດາມາດຕະການ ເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງກີດຂວາງ ໃນວິວັດການປະຕິບັດໜ້າທີ່, ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ກຳລັງຕຳຫຼວດທະເລ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນຳ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດທະເລທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນພື້ນຖານການເຕີບໂຕສີຂຽວ

ນຳ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດທະເລທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນພື້ນຖານການເຕີບໂຕສີຂຽວ

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2030, ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທະເລ ແລະ ໝູ່ເກາະຈະໄດ້ຮັບການຂຸດຄົ້ນໃຫ້ເໝາະສົມ, ນຳໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຍຸຕິທຳ, ຮັບໃຊ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຕິດພັນກັບການຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ.
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