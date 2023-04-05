ຂ່າວສານ
ກຳລັງຕຳຫຼວດທະເລຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການຍົກເລີກບັດເຫຼືອງຂອງ EC
ຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ເມສາ, ພົນໂທ ເຈິ່ນກວາງເຟືອງ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດທະເລ (ຮ່າໂນ້ຍ). ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ງກວາງເຟືອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຄະນະກຳມະການເອີລົບ (EC) ຈະໄປ ຫວຽດນາມ ກວດກາຄັ້ງທີ 4 ກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນທະເລແບບຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU). ດັ່ງນັ້ນ, ກຳລັງຕຳຫຼວດ ທະເລຄວນສົມທົບກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ… ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການຍົກເລີກບັດເຫຼືອງ IUU ໂດຍໄວ ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມທະເລແບບຍືນຍົງ. ໄລຍະຈະມາເຖິງ, ບັນດາອົງການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຈະສືບຕໍ່ຄົ້ນຄ້ວາ, ສະເໜີປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມ, ສ້າງສຳເລັດບັນດາມາດຕະການ ເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງກີດຂວາງ ໃນວິວັດການປະຕິບັດໜ້າທີ່, ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ກຳລັງຕຳຫຼວດທະເລ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.