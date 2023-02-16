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ຂ່າວສານ

ກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບ ຫວຽດນາມ ຕັ້ງໜ້າ, ຮີບເຮັ່ງຊອກຫາຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ ຕວັກກີ

ຄະນະກູ້ໄພກູ້ຊີບກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບບັນດາກົມກອງຊອກຫາຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍປະມານກວ່າ 100 ຄົນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຖືວ່າຖືກຫາຍສາບສູນຢູ່ໃຕ້ຊາກຫັກພັງ.
  ກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)  

ໂດຍສືບຕໍ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໜູນຊ່ວຍການກູ້ໄພກູ້ຊີບ ພາຍຫຼັງເກີດເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ ຕວັກກີ, ວັນທີ 14 ກຸມພາ, ຄະນະກູ້ໄພກູ້ຊີບກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ເຂດມີ 3 ຕຶກອາຄານຖືກພັງທະລາຍຢູ່ນະຄອນ Adiyaman. ຢູ່ທີ່ນີ້, ຄະນະກູ້ໄພກູ້ຊີບກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບບັນດາກົມກອງຊອກຫາຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍປະມານກວ່າ 100 ຄົນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຖືວ່າຖືກຫາຍສາບສູນຢູ່ໃຕ້ຊາກຫັກພັງ. ທ່ານພັນເອກ ຫງວຽນມິງເຄືອງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຕຳຫຼວດດັບເພີງ ແລະ ກູ້ໄພກູ້ຊີບ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າຄະນະປະຕິບັດງານ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ຢູ່ແຫ່ງນີ້, ພວກຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ນຳໃຊ້ເຄື່ອງຊອກຫາ ຣາດາ, ກ້ອງຖ່າຍເພື່ອຊອກຫາດ້ວຍສຽງ, ພາບ, ຈາກນັ້ນກຳນົດວ່າຍັງມີຜູ້ລອດຊີວິດ ຫຼື ບໍ່. ພ້ອມທັງນຳໃຊ້ບັນດາເຄື່ອງອຸປະກອນສະເພາະເພື່ອສົມທົບກັບບັນດາກຳລັງຂອງ ອາເມລິກາ, ອຸດເບກິດສະຖານ ແລະ ຕວັກກີ ປະຕິບັດການກູ້ໄພກູ້ຊີບ, ນຳຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍອອກຈາກຊາກຫັກພັງ”.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດ 2 ໜ້າທີ່ຢູ່ 2 ແຫ່ງອື່ນກໍ່ຢູ່ນະຄອນ Adiyaman, ສົມທົບກັນນຳເອົາສົບຂອງຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ 6 ຄົນອອກມາ, ແລະ ຊ່ວຍຊາຍຄົນໜຶ່ງຍັງມີຊີວິດຢູ່ອອກຈາກເຂດຊາກຫັກພັງ.

ໄລ່ຮອດວັນທີ 14 ກຸມພາ (ຕາມເວລາ UTC), ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຢູ່ ຕວັກກີ ແລະ ຊີຣີ ພາຍຫຼັງເຫດແຜ່ນດິນໄຫວໃນວັນທີ 06 ກຸມພາ ແມ່ນກວ່າ 41.000 ຄົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈີງ ລົງຢ້ຽມ​ຢາມ ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ແຂວງ​ເບ້ນ​ແຈ່

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈີງ ລົງຢ້ຽມ​ຢາມ ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ແຂວງ​ເບ້ນ​ແຈ່

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ບັນດາອົງການ ກວດຄືນບັນດານະໂຍບາຍພວມນຳໃຊ້ ເພື່ອປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບົນຈິດໃຈ ໜູນຊ່ວຍເດັກນ້ອຍຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ພະນັກງານຢູ່ສູນ ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂເບິ່ງແຍງດູແລ, ດຳເນີນຊີວິດ, ການສິດສອນ.
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