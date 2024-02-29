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ຂ່າວສານ

ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍເພື່ອການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມຂອງ 3 ຝ່າຍ

ານຮ່ວມມືເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ບັນດາໝາກຜົນຕັ້ງໜ້າ, ແຕ່ບັນດາໂຄງການ, ແຜນການຍັງແມ່ນການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍເປັນຕົ້ນ, ຂາດບັນດາໂຄງການຮ່ວມມື 3 ຝ່າຍທີ່ບັນລຸຜົນສຳເລັດ.
ກອງປະຊຸມຂອງ 3 ຝ່າຍຈັດຂຶ້ນຢູ່ ອັດຕະປື

ວັນທີ 28 ກຸມພາ, ກອງປະຊຸມອະນຸກຳມະການເສດຖະກິດຄັ້ງທີ 12 ເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງ ອັດຕະປຶ, ສປປ ລາວ. ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນໄປໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການປະສານງານຮ່ວມຄັ້ງທີ 13 ເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ, ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 26 ກຸມພາ ຫາ ວັນທີ 1 ມີນາ, ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ເຢືອງຮຸ່ງເກື່ອງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມເສດຖະກິດພົວພັນຕ່າງປະເທດ (ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ), ຫົວໜ້າອະນຸກຳມະການເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ, ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ບັນດາໝາກຜົນຕັ້ງໜ້າ, ແຕ່ບັນດາໂຄງການ, ແຜນການຍັງແມ່ນການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍເປັນຕົ້ນ, ຂາດບັນດາໂຄງການຮ່ວມມື 3 ຝ່າຍທີ່ບັນລຸຜົນສຳເລັດ. ບັນດາຄວາມກ້າວໜ້າໃນການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງ 3 ປະເທດຍັງຈຳກັດຢູ່. ການຮ່ວມມືໃນການສ້າງແຜນຜັງລວມແຫ່ງການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຂອງເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ, ກໍ່ຄືການລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຍັງຈຳກັດຢູ່. ທ່ານ ເກື່ອງ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ຍັງສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືທີ່ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາອີກ.

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບບັນດາການກຳນົດທິດຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ຝ່າຍ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະເໜີຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນການສ້າງແຜນຜັງລວມໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ, ກໍ່ຄືຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມຕໍ່ 3 ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ສືບ​ຕໍ່​ມີ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ

ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ສືບ​ຕໍ່​ມີ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ

ດັດຊະນີການຜະລິດທົ່ວຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ 2 ເດືອນ ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 6%; ມີວິສາຫະກິດກວ່າ 41.000 ແຫ່ງ ໄດ້ຈົດທະບຽນສ້າງຕັ້ງໃໝ່ ແລະ ກັບຄືນສູ່ການເຄື່ອນໄຫວ; ເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ບັນລຸລະດັບສູງສຸດ ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງ 5 ປີຜ່ານມາ; ຍອດວົງເງິນການນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ຄາດວ່າບັນລຸເກືອບ 114 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 19%...
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