ຂ່າວສານ
ກຳປັ່ນ Ins Sagardhwani ຂອງກອງທັບເຮືອ ອິນເດຍ ຢ້ຽມຢາມ ແຄງຮວ່າ
ວັນທີ 05 ພຶດສະພາ, ກຳປັ່ນ Ins Sagardhwani ຂອງກອງທັບເຮືອ ອິນໂດຍ, ໂດຍທ່ານພັນຕີ Viraat Shiggaon ເປັນກັບຕັນເຮືອ, ພ້ອມກັບນາຍທະຫານ ແລະ ລູກເຮືອ 136 ຄົນໄດ້ເຂົ້າທຽບທ່າຢູ່ທ່າກຳປັ່ນສາກົນ ກາມແຣງ, ຢ້ຽມຢາມແຂວງ ແຄງຮ່ວາ ຢ່າງເປັນທາງການ. ທ່ານພັນເອກ ຫງວຽນມິນແລັ່ງ, ຮອງຫົວໜ້າເສນາທິການໃຫຍ່ກອງທັບເຮືອເຂດ 4 ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບຄະນະ. ແຕ່ວັນທີ 05 – 08 ພຶດສະພາ, ກຸ່ມບັນຊາກຳປັ່ນ Ins Sagardhwani ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບການນຳຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ແຄງຮວ່າ, ທະຫານເຮືອເຂດ 4 ແລະ ວິທະຍາຄານທະຫານເຮືອ. ບັນດານາຍທະຫານ, ລູກເຮືອໄດ້ແລກປ່ຽນການແຂ່ງຂັນບານສົ່ງກັບພະນັກງານ, ນັກຮົບທະຫານເຮືອເຂດ 4; ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ສະແດງ yoga ຢູ່ກຳປັ່ນລະຫວ່າງພະນັກງານ, ນັກຮົບທະຫານເຮືອເຂດ 4… ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ນາຍທະຫານ, ລູກເຮືອກໍ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ວັດທະນະທຳຈຳນວນໜຶ່ງຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ.
ການຢ້ຽມຢາມແມ່ນເພື່ອປະກອບສ່ວນຮັກສາສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ອິນເດຍ ເວົ້າລວມ, ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງກອງທັບ, ທະຫານເຮືອລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ ເວົ້າສະເພາະ.