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ຂ່າວສານ

ກຳປັ່ນ Ins Sagardhwani ຂອງກອງທັບເຮືອ ອິນເດຍ ຢ້ຽມຢາມ ແຄງຮວ່າ

ການຢ້ຽມຢາມແມ່ນເພື່ອປະກອບສ່ວນຮັກສາສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ອິນເດຍ ເວົ້າລວມ, ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງກອງທັບ, ທະຫານເຮືອລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ ເວົ້າສະເພາະ.
  ທີ່​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ (ພາບ: QDND)  

ວັນ​ທີ 05 ພຶດ​ສະ​ພາ, ກຳ​ປັ່ນ Ins Sagardhwani ຂອງກອງ​ທັບ​ເຮືອ ອິນ​ໂດຍ, ໂດຍ​ທ່ານພັນ​ຕີ Viraat Shiggaon ເປັນ​ກັ​ບ​ຕັນ​ເຮືອ, ພ້ອມ​ກັບ​ນາຍ​ທະ​ຫານ ແລະ ລູກ​ເຮືອ 136 ຄົນ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ທ​ຽບ​ທ່າຢູ່ທ່າກຳປັ່ນສາ​ກົນ ກາມ​ແຣງ, ຢ້ຽມ​ຢາມ​ແຂວງ ແຄງ​ຮ່​ວາ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ. ທ່ານພັນ​ເອກ ຫງວຽນ​ມິນ​ແລັ່ງ, ຮອງ​ຫົວໜ້າເສ​ນາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ກອງ​ທັບ​ເຮືອ​ເຂດ 4 ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບຄະ​ນະ. ແຕ່​ວັນ​ທີ 05 – 08 ພຶ​ດ​ສະ​ພາ, ກຸ່ມ​ບັນ​ຊາ​ກຳ​ປັ່ນ Ins Sagardhwani ໄດ້​ເຂົ້າ​ຢ້ຽມ​ຂ່ຳ​ນັບ​ການ​ນຳ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແຂວງ ແຄງ​ຮ​ວ່າ, ທະ​ຫານ​ເຮືອ​ເຂດ 4 ແລະ ວິ​ທະ​ຍາ​ຄານ​​ທະ​ຫານ​ເຮືອ. ບັນ​ດາ​ນາຍ​ທະ​ຫານ, ລູກ​ເຮືອ​ໄດ້​ແລກ​ປ່ຽນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ບານ​ສົ່ງ​ກັບ​ພະ​ນັ​ກ​ງານ, ນັກ​ຮົບ​ທະ​ຫານ​ເຮືອ​ເຂດ 4; ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ ກໍ່​ສະ​ແດງ​ yoga ຢູ່​ກຳ​ປັ່ນ​ລະ​ຫວ່າງ​ພະ​ນັກ​ງານ, ນັກ​ຮົບ​ທະ​ຫານ​ເຮືອ​ເຂດ 4… ເນື່ອ​ງ​ໃນ​ໂອ​ກາດນີ້, ນາຍ​ທະ​ຫານ, ລູກ​ເຮືອ​ກໍ່​ໄດ້​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ສະ​ຖານ​ທ​ີ່​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ຈຳ​ນວນ​ໜຶ່ງ​ຢູ່​ທ້ອງ​ຖິ່ນ.

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ແມ່ນເພື່ອ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຮັກ​ສາ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ອິນ​ເດຍ ເວົ້າ​ລວມ, ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງກອງ​ທັບ, ທະ​ຫານ​ເຮືອ​ລະ​ຫວ່າງ 2 ປະ​ເທດ​ ເວົ້າ​ສະ​ເພາ​ະ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump ຍ້ອງ​ຍໍ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ອັນ​ດີ​ງາມ​ກັບ ຈີນ ກ່ອນ​ເວ​ລາ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ປັກ​ກິ່ງ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump ຍ້ອງ​ຍໍ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ອັນ​ດີ​ງາມ​ກັບ ຈີນ ກ່ອນ​ເວ​ລາ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ປັກ​ກິ່ງ

ວັນ​ທີ 05 ພຶ​ດ​ສະ​ພາ, ທ່ານ​ Donald Trump ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກເຖິງສາຍ​ພົວ​ພັນອັນ “ດີ​ງາມ​ທີ່​ສຸດ” ກັບ​ທ່ານ ສີ​ຈີ້ນ​ຜິງ ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ, ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ສະ​ພາບ​ການ​ການ​ນຳ​ສອງ​ທ່ານ​ກະ​ກຽມ​ມີ​ການ​ພົບ​ປະ​ແບບ​ເຊິ່ງ​ໜ້າ​ຢູ່ ປັກ​ກິ່ງ ໃນ​ກາງ​ເດືອນ​ນີ້.
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