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ຂ່າວສານ

ກຳປັ່ນກອງທັບເຮືອ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ LIMA 2023 ຢູ່ ມາເລເຊຍ

ງານວາງສະແດງຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 23-27 ພຶດສະພາ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຫຼາຍກວ່າ 1.200 ບໍລິສັດປ້ອງກັນຊາດໃນໂລກ, ພ້ອມກັບຮ້ານວາງສະແດງ 600 ຮ້ານ.
  ກຳປັ່ນໝາຍເລກ 20 (ພາບ: qdnd.vn)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ພຶດສະພາ, ກຳປັ່ນໝາຍເລກ 20 ກອງພົນນ້ອຍ 172, ທະຫານເຮືອເຂດ 3 ຫວຽດນາມ, ພ້ອມກັບກຳປັ່ນຂອງ 11 ປະເທດອື່ນ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆນອນໃນຂອບເຂດງານວາງສະແດງ ການບິນ - ການເດີນເຮືອສາກົນ 2023 (LIMA 2023), ຢູ່ Langkawi, ປະເທດ ມາເລເຊຍ. ກຳປັ່ນໝາຍເລກ 20 ພ້ອມກັບຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ, ຄື: ວາງສະແດງກຳປັ່ນກອງທັບເຮືອ, ງານວາງສະແດງແນະນຳກາລະໂອກາດເຂົ້າອາຊີບເປັນທະຫານເຮືອ ມາເລເຊຍ, ການຝຶກຊ້ອມທາງທະເລ LIMA. ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດເຫດການຢູ່ Langkawi, ກຳປ່ັນໝາຍເລກທີ 20 ຈະສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມການສະແດງກຳລັງກຳປັ່ນສາກົນ ແລະ ການຝືກຊ້ອມ LIMA ພ້ອມກັບກຳປັ່ນກອງທັບເຮືອບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ. ນີ້ເປັນຄັ້ງທີ 3 ກອງທັບເຮືອປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຈັດສົ່ງກຳປັ່ນເຂົ້າຮ່ວມ LIMA.

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, LIMA 2023 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ. ງານວາງສະແດງຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 23-27 ພຶດສະພາ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຫຼາຍກວ່າ 1.200 ບໍລິສັດປ້ອງກັນຊາດໃນໂລກ, ພ້ອມກັບຮ້ານວາງສະແດງ 600 ຮ້ານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ທ່າ​ໄດ້​ປຽບ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ລວມ​ໝູ່

ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ທ່າ​ໄດ້​ປຽບ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ລວມ​ໝູ່

ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ພຶດສະພາ, ສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ບັນດາຜູ້ແທນປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມ ຢຽນຮົ່ງ ກ່ຽວກັບບາງເນື້ອໃນທີ່ຍັງມີຄຳເຫັນແຕກຕ່າງກັນຂອງ ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສະຫະກອນ (ສະບັບປັບປຸງ).
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