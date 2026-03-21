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ຂ່າວສານ

ກຳນົດຈຸດເວລາຈັດ FIFA ASEAN Cup

ປະຈຸບັນສະຫະພັນບານເຕະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (AFF) ພ້ອມກັບບັນດາສະຫະພັນສະມາຊິກ ຍັງບໍ່ທັນມີຄຳຕອບທີ່ເປັນທາງການກ່ຽວກັບແຜນການເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼື ຈັດ FIFA ASEAN Cup.
(ພາບປະກອບ: qdnd.vn)

ຕາມຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນວັນທີ 20 ມີນາ, ທີ່ກອງປະຊຸມສະຫະພັນບານເຕະໂລກ (FIFA) ຢູ່ Zurich, ສະວິດ, FIFA ASEAN Cup ຈະຈັດຂຶ້ນແຕ່ເດືອນ ກັນຍາ – ຕຸລາ ປີ 2026, ເຕົ້າໂຮມທິມບານເຕະແຫ່ງຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 11 ທິມ ເຂົ້າຮ່ວມ. FIFA ASEAN Cup ຈະຈັດຂຶ້ນໃນຂອບເວລາ FIFA Days ແລະ ບັນດາບັ້ນເຕົ້າໂຮມທິມບານເຕະໃນເດືອນ ກັນຍາ ແລະ ຕຸລາ ຈະໄດ້ໂຮມກັນແຂ່ງຂັນເປັນເວລາ 3 ອາທິດ (ແຕ່ວັນທີ 21 ກັນຍາ - 06 ຕຸລາ); ແຕ່ລະທິມຈະແຂ່ງຂັງຫຼາຍສຸດ 4 ນັດ.

ປະຈຸບັນສະຫະພັນບານເຕະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (AFF) ພ້ອມກັບບັນດາສະຫະພັນສະມາຊິກ ຍັງບໍ່ທັນມີຄຳຕອບທີ່ເປັນທາງການກ່ຽວກັບແຜນການເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼື ຈັດ FIFA ASEAN Cup.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໂທລະເລກຊົມເຊີຍໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 71 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ

ໂທລະເລກຊົມເຊີຍໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 71 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ

ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງ ລາວ ຢ່າງແຮງ ແລະ ຮອບດ້ານ ແລະ ຢືນຢັນວ່າ ຈະສືບຕໍ່ຮຽງບ່າຮຽງໄຫຼ່, ຮ່ວມເດີນທາງ ແລະ ສະຫງວນການສະໜັບສະໜູນສູງທີ່ສຸດໃຫ້ສຳລັບຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ
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