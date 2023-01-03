ຂ່າວສານ ການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ ແມ່ນຈຸດເດັ່ນຂອງເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ 03/01/2023 ປີ 2022, ການເຄື່ອນໄຫວການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ ຫວຽດນາມ ຍັງຄົງຮັກສາຈັງຫວະການເຕີບໂຕ - ເປັນຈຸດເດັ່ນໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເວົ້າສະເພາະ ແລະ ຂອງທົ່ວພື້ນຖານເສດຖະກິດເວົ້າລວມ. (ພາບປະກອບ: doanhnghiephoinhap.vn)ຕາມການສະຖິຕິຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແລ້ວ, ປີ 2022, ຂອບຂະໜາດຕະຫຼາດການຄ້າເອເລັກໂຕນິກຂາຍຍ່ອຍຢູ່ ຫວຽດນາມ ຄາດວ່າບັນລຸ 16,4 ຕື້ USD, ກວມເອົາ 7,5% ລາຍຮັບຈາກສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການໃຊ້ສອຍໃນທົ່ວປະເທດ. ດ້ວຍລະດັບການເຕີບໂຕ 20% ຕໍ່ປີ, ຫວຽດນາມ ບັນລຸ eMarketer (ນັກສະໜອງມາດຕະການ Digital Marketing) ນອນໃນກຸ່ມ 5 ປະເທດທີ່ມີລະດັບການເຕີບໂຕທາງດ້ານການຄ້າເອເລັກໂຕນິກແຖວໜ້າຂອງໂລກ. ໃນໄລຍະຟື້ນຟູຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19, ການຄ້າເອເລັກໂຕນິກພວມແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຂົງເຂດນຳໜ້າຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ສ້າງກຳລັງໜູນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ນຳພາການຫັນເປັນດີຈີຕອນໃນວິສາຫະກິດ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)