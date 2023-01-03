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ຂ່າວສານ

ກາ​ນ​ຄ້າ​ເອ​ເລ​ັກ​ໂຕ​ນິກ ແມ່ນ​ຈຸດ​ເດັ່ນ​ຂອງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ

ປີ 2022, ການເຄື່ອນໄຫວການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ ຫວຽດນາມ ຍັງຄົງຮັກສາຈັງຫວະການເຕີບໂຕ - ເປັນຈຸດເດັ່ນໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເວົ້າສະເພາະ ແລະ ຂອງທົ່ວພື້ນຖານເສດຖະກິດເວົ້າລວມ.
(ພາບປະກອບ: doanhnghiephoinhap.vn)
ຕາມການສະຖິຕິຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແລ້ວ, ປີ 2022, ຂອບຂະໜາດຕະຫຼາດການຄ້າເອເລັກໂຕນິກຂາຍຍ່ອຍຢູ່ ຫວຽດນາມ ຄາດວ່າບັນລຸ 16,4 ຕື້ USD, ກວມເອົາ 7,5% ລາຍຮັບຈາກສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການໃຊ້ສອຍໃນທົ່ວປະເທດ. ດ້ວຍລະດັບການເຕີບໂຕ 20% ຕໍ່ປີ, ຫວຽດນາມ ບັນລຸ eMarketer (ນັກສະໜອງມາດຕະການ Digital Marketing) ນອນໃນກຸ່ມ 5 ປະເທດທີ່ມີລະດັບການເຕີບໂຕທາງດ້ານການຄ້າເອເລັກໂຕນິກແຖວໜ້າຂອງໂລກ. ໃນໄລຍະຟື້ນຟູຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19, ການຄ້າເອເລັກໂຕນິກພວມແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຂົງເຂດນຳໜ້າຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ສ້າງກຳລັງໜູນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ນຳພາການຫັນເປັນດີຈີຕອນໃນວິສາຫະກິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາວກາຍ ໄດ້ຮັບສັນຍານທີ່ດີຈາກການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າໃນຊຸມມື້ຕົ້ນປີໃໝ່

ລາວກາຍ ໄດ້ຮັບສັນຍານທີ່ດີຈາກການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າໃນຊຸມມື້ຕົ້ນປີໃໝ່

ບໍລິສັດສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າ ຫວຽດຮຽວ, ແມ່ນຫົວໜ່ວຍທຳອິດເຮັດລະບຽບຜ່ານແດນສຳລັບໝາກກວ້ຍ 150 ໂຕນຜ່ານດ່ານຊາຍແດນສາກົນ ລາວກາຍ ໄປຍັງຕະຫຼາດແຂວງ ຢຸນນານ (ຈີນ).
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