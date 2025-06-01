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ຂ່າວສານ

ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ Shangri-La 2025: ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຢາກ​ຊຸກ​ຍູ້​ບັນ​ດາ​ສຳ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ຢູ່​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ ອິ​ນເດຍ-ປາ​ຊິ​ຟິກ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ Piti Hegseth ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ອາເມລິກາ ມີຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈ ເມື່ອໄດ້ກັບຄືນ ມະຫາສະໝຸດ ອິນເດຍ-ປາຊິຟິກ ແລະ ອາເມລິກາ ຈະຢູ່ທີ່ນີ້.
(ພາບ: ຄະນະຈັດຕັ້ງ ການໂອ້ລົມສົນທະນາ Shangri-La)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ພຶດສະພາ, ທ່ານ Piti Hegseth ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອາເມລິກາ ໄດ້ມີບົດກ່າວປາໄສທີ່ໜ້າສົນໃຈຢູ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ Shangri-La 2025 ຊື່ງພວມຈັດຂຶ້ນຢູ່ Singapore. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ Piti Hegseth ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ອາເມລິກາ ມີຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈ ເມື່ອໄດ້ກັບຄືນ ມະຫາສະໝຸດ ອິນເດຍ-ປາຊິຟິກ ແລະ ອາເມລິກາ ຈະຢູ່ທີ່ນີ້. ອາເມລິກາ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ມະຫາສະໝຸດ ອິນເດຍ-ປາຊິຟິກ ແມ່ນການບຸລິມະສິດຂອງ ອາເມລິກາ.

   ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອາເມລິກາ ໄດ້ເຕື້ອງເຖິງບັນດາສິ່ງທ້າທາຍດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງໃນປະຈຸບັນຢູ່ມະຫາສະໝຸດ ອິນເດຍ-ປາຊິຟິກ ຄື: ບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງໃນເຄືອຄ່າຍອິນເຕີແນັດ, ຍານອາວະກາດ ແລະ ມະຫາສະໝຸດ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ Piti Hegseth ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງການຊຸກຍູ້ບັນດາສຳພັນທະມິດຢູ່ມະຫາສະໝຸດ ອິນເດຍ-ປາຊິຟິກ, ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະໜູນຊ່ວຍບັນດາສຳພັນທະມິດຂອງ ອາເມລິກາ ຄື: ຍີ່ປຸ່ນ, ຟິລິບປິນ ດ້ວຍວິທີຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດດ້ານການປ້ອງກັນຊາດ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ການຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໄດ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ຍົກສູງບັນດາຫຼັກການຂອງກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ

ຫວຽດນາມ ຍົກສູງບັນດາຫຼັກການຂອງກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ

ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳ ICAPP ຄັ້ງທີ 43 ສຸມໃສ່ຕີລາຄາຄືນໃໝ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ICAPP ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ 12 (ທ້າຍປີ 2024).
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