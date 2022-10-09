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ຂ່າວສານ

ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ​ຮ່ວມ​ເດີນ​ທາງ​ຜ່ານ​ຜ່າ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 8 ຕຸລາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ປະຕູຖານຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕນິກລັດຖະບານ ໄດ້ຈັດການໂອ້ລົມສົນທະນາດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ລັດຖະບານ ແລະ ວິສາຫະກິດ: ຮ່ວມເດີນທາງຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ”.

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 8 ຕຸລາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ປະຕູຖານຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕນິກລັດຖະບານ ໄດ້ຈັດການໂອ້ລົມສົນທະນາດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ລັດຖະບານ ແລະ ວິສາຫະກິດ: ຮ່ວມເດີນທາງຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ”.

    

ການໂອ້ລົມສົນທະນາລັດຖະບານ ແລະ ວິສາຫະກິດ ຮ່ວມເດີນທາງຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ

ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ບັນດາຜູ້ແທນຖືວ່າ ໃນກ່ວາ 2 ປີຜ່ານມາ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຜ່ານຜ່າການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ - 19 ທີ່ມີການກະທົບຫຍໍ້ທໍ້ເຖິງທຸກດ້ານຂອງຊີວິດເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ, ໃນນັ້ນມີການເຄື່ອນໄຫວຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດຂອງວິສາຫະກິດ. ທ່ານຟ້າມເຕິນກົງ ປະທານ ສະຫະພັນການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

        ສຳລັບວິສາຫະກິດແລ້ວ ໃນການຮ່ວມເດີນທາງນີ້, ພວກເຮົາກໍ່ຕ້ອງຮັບຮູ້ ເຖິງວ່າປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍກໍ່ຕາມ ແຕ່ດ້ວຍເນື້ອໃນຈິດໃຈຊົນຊາດສູງ, ພິເສດແມ່ນສີສັນຂອງນັກທຸລະກິດ ຫວຽດນາມ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ຂະຫຍັນຂັນແຂງ, ໄດ້ຮ່ວມເດີນທາງກັບລັດຖະບານ, ແບ່ງປັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ປະກອບສ່ວນແຫຼ່ງກຳລັງກ້ອນໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວປ້ອງກັນຕ້ານພະຍາດ, ກອງທຶນວັກຊິນ ຕະຫຼອດຮອດແຫຼ່ງກຳລັງທາງດ້ານວັດຖຸ, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ… ຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ ການຮ່ວມເດີນທາງຜ່ານມາແມ່ນດີເລີດ, ໄດ້ຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ໄປນຳກັນ.

ບັນດາຄຳເຫັນທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາກໍ່ຖືວ່າ ການບໍລິຫານຢ່າງມີໄຫວພິບ, ເດັດດ່ຽວຂ້ຽວຂາດຂອງລັດຖະບານ ໃນການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍຄວບຄູ່: ທັງປ້ອງກັນຕ້ານພະຍາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ທັງພັດທະນາເສດຖະກິດ, ກໍ່ໄດ້ສະແດງອອກຜ່ານການປະກາດໃຊ້ມະຕິເລກທີ 128 ວ່າດ້ວຍການຮັບມືຢ່າງປອດໄພ, ມີໄຫວພິບ, ຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ - 19 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນດາຜູ້ເປັນແມ່ຢູ່ແຂວງ ກວ໋າງຫງາຍ ຮັບລ້ຽງເດັກກຳພ້າ

ບັນດາຜູ້ເປັນແມ່ຢູ່ແຂວງ ກວ໋າງຫງາຍ ຮັບລ້ຽງເດັກກຳພ້າ

ໂດຍບໍ່ຫວາດຫວັ່ນຕໍ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ດ້ວຍວຽກງານລະອຽດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເມດຕາປານີ ຄວາມຮັກແພງມະນຸດ, ມີແມ່ຍິງຫລາຍຄົນຢູ່ບ້ານທຸກຍາກ ໃນແຂວງ ກວ໋າງຫງ໋າຍ ພວມຮັບລ້ຽງເດັກກຳພ້າ. ເຂົາເຈົ້າແມ່ນບັນດາຜູ້ເປັນແມ່, ເປັນເອື້ອຍ, ເປັນບ່ອນອີງທີ່ໝັ້ນແກ່ນຊ່ວຍເດັກກຳພ້າຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ສືບຕໍ່ຄວາມໄຝ່ຝັນໄດ້ໄປໂຮງຮຽນ.
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