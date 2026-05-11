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ຂ່າວສານ

ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ ມໍ​ລະ​ດົກ​ໃນ​ສາຍ​ຕາ​ຂອງ​ນ້ອງ: ເຊີດ​ຊູ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ແຕ້ມໄສ​ເດັກ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເກັ່ງ​ກ້າ​ສາ​ມາດ

ພາຍຫຼັງ​ການ​ປຸກ​ລະ​ດົມ​ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ 1 ເດື​ອນ, ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ໄດ້​ຮັ​ບ​400 ຜົນ​ງານ​ດ້ານ​ຈິດ​ຕະ​ກອນ​ໂດຍ​ອະ​ຍຸ​ຊົນ, ເຍົາ​ວະ​ຊົນ​ໃນ​ເກນ​ອາ​ຍຸ​ແຕ່ 4 – 15 ປີ​ທັງ​ຢູ່ພ​າຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ ແລະ ສາ​ກົນ​ສົ່ງ​ມາ.
  ​ທີ​ມອບ​ຂອງ​ຂວັນ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ນ້ອງໆ ​ຍາດໄດ້​ລາງວັນ​ນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ(ພາບ: VOV)  
ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 10 ພຶດ​ສະ​ພາ, ຢູ່​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ “ມໍ​ລະ​ດົກ​ໃນ​ສາຍ​ຕາ​ຂອງ​ນ້ອງ” ໂດຍ​ສູນ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ວັນ​ມຽວ - ກວັກ​ຕື​ຢ້າມ ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ໂຮງ​ງານ​ສິ​ລະ​ປະ Art Tree ແລະ ໂຮມ​ຮຽນ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ລະ​ຫວ່າງ​ຂະ​ແໜງ ແລະ ສິ​ລະ​ປະ - ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ ຈັດ​ຂຶ້ນໄດ້​ຄັດ​ເຄືອກ​ບັນ​ດາ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ດີ​ເດັ່ນ​ທີ່​ສຸດ, ເຊີດ​ຊູ​ບັນ​ດາ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ມີ​ຄວາມ​ເກັ່ງ​ກ້າ​ສາ​ມາດ​. ພາຍຫຼັງ​ການ​ປຸກ​ລະ​ດົມ​ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ 1 ເດື​ອນ, ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ໄດ້​ຮັ​ບ​400 ຜົນ​ງານ​ດ້ານ​ຈິດ​ຕະ​ກອນ​ໂດຍ​ອະ​ຍຸ​ຊົນ, ເຍົາ​ວະ​ຊົນ​ໃນ​ເກນ​ອາ​ຍຸ​ແຕ່ 4 – 15 ປີ​ທັງ​ຢູ່ພ​າຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ ແລະ ສາ​ກົນ​ສົ່ງ​ມາ. ດ້ວຍ​ຫົວ​ຂໍ້ “ມໍ​ລະ​ດົກ​ໃນ​ສາຍ​ຕາ​ຂອງ​ນ້ອງ”, ບັນ​ດາ​ຜົນ​ງານ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ການ​ ​ສັງ​ເກດ​ທີ່​ງ່າຍ​ດາຍ, ມີ​ຫົວ​ຄິດ​ປະ​ດິດ​ສ້າງ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ​ໃຈ​ຂອງ​ຄົນ​ລຸ້ນ​ໜຸ່ມ​ຕໍ່​ມໍ​ລະ​ດົກ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ. ແຕ່​ລະ​ຜົນ​ງານ​ແມ່ນ​ເລືື່ອງ​ລາວ​ສະ​ເພາະ, ສ່ອງ​ແສງ​ນ້ຳ​ໃຈ​ຮັກ​ຫອມ​ບ້ານ​ເກີດ​ເມືອງນອນ, ຄວາມ​ເອກ​ອ້າງ​ທະ​ນົງ​ໃຈ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ກໍ່​ຄື​ຄວາມ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຂອງ​ຄົນ​ລຸ້ນ​ໜຸ່ມ​ຕໍ່​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ ແລະ ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ຄຸນ​ຄ່າ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ຫວຽດ​ນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພັດ​ທະ​ນາເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຢ່າງ​ແຮງ

ພັດ​ທະ​ນາເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຢ່າງ​ແຮງ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ຊຸກ​ຍູ້​ຢ່າງ​ແຮງ​ຮູບ​ແບບ​ສາມ​ອົງ​ການ​ລວມ​ມີ: ລັດ - ສະ​ຖາ​ບັນ, ໂຮງ​ຮຽນ - ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ເພື່ອທະ​ລຸ​ແຫຼ່ງ​ກຳ​ລັງ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ, ພັ​​ດທະ​ນາ ແລະ ຫັນ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ເປັນ​ການ​ຄ້າ.
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