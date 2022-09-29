ຂ່າວສານ
ການເສັງຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ
ວັນທີ 27 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ສົມທົບກັບໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແລະ ວິທະຍາໄລວິຊາຊີບ ໂດຍ ຫວຽດນາມ ຊ່ວຍເຫຼືອ, ຈັດການເສັງຖາມ - ຕອບວິທະຍາສາດ ແລະ ສະແດງລາຍການສິລະປະ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ (5/9/1962 – 5/9/2022) ແລະ ວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື (18/7/1977 – 18/7/2022).
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານ ບຸນທັນ ແສງມະນີ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ຫວັງວ່າ ຜ່ານບັນດາກິດຈະກຳນີ້, ພວກນ້ອງນັກຮຽນ ຈະມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ່າກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນແບບພິເສດລະຫວ່າງ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຫຼາຍກວ່າອີກ.
ານເສັງຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ໂຮງຮຽນສອງພາສາ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຢູ ດ້ວຍເນື້ອໃນຄຳຖາມກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ສິ້ນສຸດການເສັງ, ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ມອບ ລາງວັນທີໜຶ່ງ 2 ລາງວັນໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນສອງພາສາ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຢູ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ວຽງຈັນ ແລະ 5 ລາງວັນໃຫ້ແກ່ບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະ.