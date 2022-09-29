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ຂ່າວສານ

ການ​ເສັງ​ຊອກ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ທ່ານ ບຸນທັນ ແສງມະນີ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ຫວັງວ່າ ຜ່ານບັນດາກິດຈະກຳນີ້, ພວກນ້ອງນັກຮຽນ ຈະມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ່າກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນແບບພິເສດລະຫວ່າງ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຫຼາຍກວ່າອີກ.
  ຄະນະຈັດຕັ້ງມອບລາງວັນທີໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ວຽງຈັນ (ພາບ: VOV)  

ວັນທີ 27 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ສົມທົບກັບໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແລະ ວິທະຍາໄລວິຊາຊີບ ໂດຍ ຫວຽດນາມ ຊ່ວຍເຫຼືອ, ຈັດການເສັງຖາມ - ຕອບວິທະຍາສາດ ແລະ ສະແດງລາຍການສິລະປະ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ (5/9/1962 – 5/9/2022) ແລະ ວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື (18/7/1977 – 18/7/2022).

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານ ບຸນທັນ ແສງມະນີ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ຫວັງວ່າ ຜ່ານບັນດາກິດຈະກຳນີ້, ພວກນ້ອງນັກຮຽນ ຈະມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ່າກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນແບບພິເສດລະຫວ່າງ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຫຼາຍກວ່າອີກ.

ານເສັງຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ໂຮງຮຽນສອງພາສາ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຢູ ດ້ວຍເນື້ອໃນຄຳຖາມກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ສິ້ນສຸດການເສັງ, ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ມອບ ລາງວັນທີໜຶ່ງ 2 ລາງວັນໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນສອງພາສາ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຢູ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ວຽງຈັນ ແລະ 5 ລາງວັນໃຫ້ແກ່ບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄລ​ຍະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ຝ່າຍ ຫວຽດ​ນາມ - ກູ​ບາ

ໄລ​ຍະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ຝ່າຍ ຫວຽດ​ນາມ - ກູ​ບາ

“ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກູບາ Manuel Marrero Cruz ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28 ກັນຍາ ຫາວັນທີ 2 ຕຸລາ ປີ 2022. ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມປະເທດຢູ່ນອກພາກພື້ນອາເມລິກາ ລາຕິນຄັ້ງທຳອິດ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກູບາ Manuel Marrero Cruz ນັບແຕ່ເວລາດຳລົງຕຳແໜ່ງແຕ່ເດືອນທັນວາ ປີ 2019. ການຢ້ຽມຢາມເພື່ອແນໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບັນລຸໄດ້ລະຫວ່າງການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດ, ສືບຕໍ່ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນແບບພິເສດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ກູບາ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງສອງຝ່າຍໃນການສືບຕໍ່ພັດທະນາ ແລະ ຮັດແໜ້ນການພົວພັນມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີສັດຊື່ບໍລິສຸດ, ຄວາມເຊື້ອເນື້ອເຊື່ອໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ.
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