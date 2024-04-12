ຂ່າວສານ
ການເລືອກຕັ້ງ ອາເມລິກາ 2024: ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Biden ມີແນນຜູ້ສະໜັບສະໜູນສູງກວ່າ ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງ Donald Trump
ຕາມໝາກຜົນການສຳຫຼວດຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ໂດຍສຳນັກຂ່າວສານ Reuters/Ipsos ປະກາດໃນວັນທີ 10 ເມສາ ແລ້ວ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ຄົນປັດຈຸບັນ Joe Biden ໄດ້ສ້າງໄລຍະຫ່າງນຳໜ້າທ່ານອະດີດປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ກ່ອນການດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດເຊິ່ງຈະດຳເນີນໃນເດືອນ ພະຈິກ ຈະມາເຖິງນີ້, ໃນສະພາບການທີ່ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງພັກສາທາລະນະກະກຽມປະເຊີນໜ້າກັບວາລະພິພາກສາທຳອິດ ໃນຈຳນວນ 4 ວາລະພິພາກສາຄະດີອາຍາທີ່ຕ້ານຄືນທ່ານ.
ລະອຽດ, ມີປະມານ 41% ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຳຫຼວດເປັນເວລາ 5 ວັນ ທີ່ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນທີ 8 ເມສາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະປ່ອນບັດສະໜັບສະໜູນທ່ານ Joe Biden, ໃນຂະນະ ມີ 37% ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຈະເລືອກສະໜັບສະໜູນທ່ານອະດີດປະທານາທິບໍດີ Donald Trump. ໝາກຜົນນີ້ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ ທ່າໄດ້ປຽບຂອງທ່ານ Joe Biden ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍເມື່ອທຽບໃສ່ຜົນການສຳຫຼວດທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນເດືອນ ມີນາ ຜ່ານມາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຫຼຸດລື່ນກັນ 4% ຂອງຄະແນນລະຫວ່າງຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງ 2 ທ່ານນັ້ນ ຍັງເປັນຕົວເລກທີ່ນອນໃນຄ່າຜິດດ່ຽວຂອງການສຳຫຼວດ.