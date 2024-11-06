ຂ່າວສານ
ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ: ທ່ານ Donald Trump ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະ
ໄຊຊະນະຂອງທ່ານ Donald Trump ໂດຍບັນດາສຳນັກຂ່າວໃຫຍ່ເກືອບທັງໝົດ ຂອງ ອາເມລິກາ ແລະໂລກ ປະກາດໃນເວລາ 2 ໂມງ30ນາທີຂອງວັນທີ 6 ພະຈິກ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນຢູ່ພາກຕາເວັນອອກຂອງ ອາເມລິກາ, ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານ Donald Trump ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະຢູ່ລັດ Pennsylvania, ຜ່ານນັ້ນຍາດໄດ້ບັດຂອງຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງກ່ວາ 270 ບັດ, ເອົາໄຊຊະນະຕໍ່ຄູ່ແຂ່ງພັກປະຊາທິປະໄຕແມ່ນທ່ານນາງ Kamala Harris ເພື່ອກັບຄືນສູ່ ທຳນຽບຂາວພາຍຫຼັງ 4 ປີ.
ທ່າດີນັບແຕ່ຫົວທີ
ໝາກຜົນຂອງການນັບບັດຢູ່ບັນດາລັດ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາປີນີ້ ໂດຍບັນດາສຳນັກຂ່າວໃຫຍ່ຂອງ ອາເມລິກາ ແລະ ໂລກຄື: AP, CNN, Fox News…ປະກາດກົງກັບເວລາບັນດາສະຖານທີ່ປ່ອນບັດປິດປະຕູ. ນີ້ຍັງບໍ່ແມ່ນໝາກຜົນທາງການສຸດທ້າຍແຕ່ໄດ້ຮັບຖືວ່າມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຢູ່ລະດັບສູງ ແລະ ຍາກທີ່ຈະມີຄວາມຜິດເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໝາກຜົນສຸດທ້າຍຂອງການເລືອກຕັ້ງ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຕົວເລກໂດຍສຳນັກຂ່າວສານ ອາເມລິກາ AP ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຖືວ່າມາດຕະການໃນບັນດາບັ້ນຫາສຽງເລືອກຕັ້ງປະທານາທາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຈຸດເວລາ 2 ໂມງໂມງ30ນາທີຂອງວັນທີ 6 ພະຈິກ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນຢູ່ບັນດາລັດພາກຕາເວັນອອກຂອງອາເມລິກາ, ທ່ານ ຍາດໄດ້ບັດສະໜັບສະໜູນຂອງຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຫຼາຍກ່ວາ 230 ບັດ ເພື່ອຍາດໄດ້ໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຄັ້ງນີ້.
ໃນຕົວຈິງແລ້ວ, ໝາກຜົນຂອງການປ່ອນບັດກ່ອນກຳນົດຢູ່ບັນດາລັດພາກທິດຕາເວັນອອກ ແລະ ພາກກາງຂອງອາເມລິກາ ໄດ້ຢັ້ງຢືນທ່າດີຂອງທ່ານ Trump ຕໍ່ທ່ານນາງ Harris, ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ Donald Trump ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະຢູ່ບັນດາລັດຄື: Dakota ເໜືອ, Dakotaໃຕ້, Louisiana, Wyoming, Texas, Ohio… ສິ່ງທີ່ເປັນໜ້າສົນໃຈ, ທ່ານ Donald Trump ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະໂດຍໄວຢູ່ລັດ Florida ໃນນັ້ນຍັງມີເຂດ Miami-Dade ເຊິ່ງແມ່ນເຂດທີ່ມີປະຊາຊົນຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງລັດ Florida, ເຊິ່ງແມ່ນສະຖານທີ່ທີ່ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງຂອງພັກສາທາລະນະຍາດໄດ້ໄຊຊະນະໃນຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ແມ່ນແຕ່ປີ 1988 ແລະ ກໍ່ແມ່ນສະຖານທີ່ທ່ານ Donald Trump ຫຼຸດ 7 ຄະແນນ ຕໍ່ທ່ານ Joe Biden ໃນປີ 2020. ບັນດາການໄຈ້ແຍກກ່ອນນັ້ນຖືວ່າ ລັດ Florida ອາດຈະແມ່ນຕົວລັບ ໃນການເລືອກຕັ້ງປີນີ້ ແລະ ພັກປະຊາທິປະໄຕກໍ່ສຸມແຫຼ່ງກຳລັງຂົນຂວາຍປະຊາຊົນຢູ່ລັດ ນີ້, ແຕ່ໝາກຜົນຂອງການປ່ອນບັດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານ Donald Trump ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະຕໍ່ທ່ານນາງ Kamala Harris ດ້ວຍການລືບຄະແນນຢ່າງຂາດຂັ້ນ.ຖັດຈາກນັ້ນ, ທ່ານ Donald Trump ກໍ່ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະຢູ່ບັນດາລັດເກືອບທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ທ່ານມີທ່າດີກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ, ໃນນັ້ນມີລັດສຳຄັນແມ່ນ Texas, ເຊິ່ງແມ່ນລັດນຳບັດຂອງຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ 40 ບັດ ມາໃຫ້ທ່ານ Donald Trump. ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານ Kamala Harris ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະສຳຄັນຢູ່ລັດ California, ລັດ New York ແລະ ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະໂດຍໄວຢູ່ບັນດາລັດຄື: Colorado, New Jersey, Delaware, Massachusetts, Maryland… ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນສະຖານທີ່ທີ່ພັກປະຊາທິປະໄຕໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຊົນມາແຕ່ດົນນານ.
ສຳລັບ 7 ລັດທີ່ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາຈະກໍ່ຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການເລືອກຕັ້ງ, ພິເສດແມ່ນ Pennsylvania, Wisconsin ແລະ Michigan, ການແຂ່ງຂັນກັນລະຫວ່າງ 2ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງດຳເນີນຢ່າງດູເດືອດຄືການຄາດຄະເນ. ໃນ 7 ລັດນີ້, Carolina ເໜືອ (ມີ 16 ບັດຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ) ເຊິ່ງແມ່ນລັດທຳອິດໄດ້ຢັ້ງຢືນໄຊຊະນະຂອງທ່ານ Donald Trump.
ອາເມລິກາພາຍຫຼັງການເລືອກຕັ້ງ
ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທາບໍດີ ອາເມລິກາປີນີ້ ອັດລົງດ້ວຍການໂຕ້ຖ້ຽງກັນຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້ທີ່ສຸດ ຢູ່ອາເມລິກາ ໃນຫຼາຍທົດສະວັດຜ່ານມາ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເລື່ອງພັກປະຊາທິປະໄຕ ປ່ຽນແປງຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງແບບບັງເອີນ ກ່ອນເວລາເລືອກຕັ້ງພຽງແຕ່ 5 ເດືອນເທົ່ານັ້ນ, ເມື່ອທ່ານປະທານາທາບໍດີ Joe Biden ຕັດສິນໃຈຖອນຕົວເມື່ອທ້າຍເດືອນມິຖຸນາເພື່ອໃຫ້ທ່ານນາງ Kamala Harris ອອກສະໝັກເລືອກຕັ້ງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ການປະຕິບັດບັ້ນຫາສຽງເລືອກຕັ້ງປະທານາທາບໍດີ ໄລຍະສັ້ນທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ (ກ່ວາ 5 ເດືອນ), ທ່ານນາງ Kamala Harris ຍັງພ້ອມກັບທ່ານ Donald Trump ສ້າງການແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງປະທານາທາບໍດີ ດ້ວຍການໃຊ້ເງິນທຶນຫຼາຍ, ໃນຂະນະທີ່ສອງຝ່າຍໄດ້ຈ່າຍເງິນເປັນຈຳນວນເກືອບ 16 ຕື້ USD ໃຫ້ແກ່ບັ້ນຫາສຽງເລືອກຕັ້ງ, ລື່ນກາຍຕົວເລກ 15,1 ຕື້ USD ໃນປີ 2020.
ວົງການນັກສັງເກດການໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ທ່ານ Donald Trump ມີການແຂ່ງຂັນຢ່າງວຸດວິດເມື່ອທຽບໃສ່ກັບທ່ານນາງ Kamala Harris ໃນຊຸມເດືອນສຸດທ້າຍຂອງບັ້ນຫາສຽງເລືອກຕັ້ງ, ຊ້ຳບໍ່ໜຳ ໃນບາງຈຸດເວລາ, ທ່ານນາງ Kamala Harris ໄດ້ລື່ນກາຍ, ແຕ່ໃນຈຸດເວລາສຸດທ້າຍ, ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ຮັບຖືວ່າມີກຳລັງຢ່າງເຂັ້ມແຂງກ່ວາ, ພ້ອມກັບມີພື້ນຖານຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງທີ່ໝັ້ນແກ່ນກ່ວາ ຢູ່ລັດຕ່າງໆ. ທ່ານສາດສະດາຈານ Larry Sabato ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Virginia ຖືວ່າ ເຖິງວ່າໝາກຜົນເປັນແນວໃດກໍຕາມ, ບັນດາຄວາມແຕກແຫງເຊິ່ງການເລືອກຕັ້ງນີ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ເມື່ອພັກປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ພັກສາທາລະນະ ສົ່ງສານແບບຫົວຮູນແຮງອອກມາ ຈະເຮັດໃຫ້ປະເທດອາເມລິກາສືບຕໍ່ຖືກແບ່ງແຍກກັນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າປະເທດອາເມລິກາ ຈະບໍ່ຖືກແບ່ງແຍກກັນ ແຕ່ໃນຕົວຈິງຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຫັນສາຍເຫດຫຍັງເພື່ອລົບລ້າງມັນ. ທັງສອງຝ່າຍລ້ວນແຕ່ມີທັດສະນະຢ່າງແຮງ ແລະ ຝ່າຍໜຶ່ງຄິດວ່າເຂົາເຈົ້າຖືກລອກຫຼວງ ໃນການແຂ່ງຂັນຫາສຽງເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ, ເຖິງວ່າບໍ່ມີຫຼັກຖານໃດສະແດງໃຫ້ເຫັນສິ່ງນັ້ນ, ຊ້ຳບໍ່ໜຳແມ່ນກົງກັນຂ້າມ. ແຕ່ວາ ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ຫຍັງແກ່ເມື່ອມີ 50% ປະຊາກອນຂອງອາເມລິກາ ປະຕິເສດຄວາມຈິງນັ້ນ.
ໝາກຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທາບໍດີ ອາເມລິກາ ປີນີ້ ກໍ່ຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ໂລກ, ໃນຂະນະທີ່ທຸກຂົງເຂດ, ນັບແຕ່ການພົວພັນ ເສດຖະກິດ - ການຄ້າ - ເຕັກໂນໂລຢີ ລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ຈີນ ຕະຫຼອດຮອດແງ່ຫວັງການແກ້ໄຂການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ ແລະ ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ. ການພົວພັນລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ບັນດາປະເທດ ພັນທະມິດໃນສະຫະພາບ ເອີລົບ (EU) ຫຼືອົງການສົນທິສັນຍາອັດລັງຕິກເໜືອ (NATO) ກໍ່ຄາດຄະເນວ່າມີການຜັນປ່ຽນ.