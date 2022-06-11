ຂ່າວສານ
ການເຈລະຈາ Shangri La ຄັ້ງທີ 19 ເລິ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກມື້ທຳອິດ
ຕາມແຜນການ, ວາລະປະຊຸມດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ບັນດາບາດກ້າວເດີນຕໍ່ໄປໃນຍຸດທະສາດມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ-ປາຊີຟິກ ຂອງອາເມລິກາ” ໄດ້ເປີດສາກໃຫ້ມື້ເຮັດວຽກທາງການທຳອິດຂອງການເຈລະຈາ Shangri La ຄັ້ງທີ 19. ໃນວາລະປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອາເມລິກາ Lloyd Austin ມີບົດກ່າວປາໄສເຮັດແຈ້ງນະໂຍບາຍຂອງອາເມລິກາ ທີ່ມີຕໍ່ພາກພື້ນ. ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ບັນດາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ຝະລັ່ງ, ຍີ່ປຸ່ນ ປຶກສາຫາລືຫົວຂໍ້ “ການບໍລິຫານແກ່ງແຍ້ງພູມສາດດ້ານການເມືອງໃນໂລກຫຼາຍຂົ້ວ”.
ຄາດວ່າ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຫວຽດນາມ ຈະມີບົດກ່າວປາໄສສຳຄັນ ໃນວາລະປຶກສາຫາລືດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຫັນການທະຫານ ແລະ ກຳລັງຄວາມສາມາດດ້ານການປ້ອງກັນຊາດ ເປັນທັນສະໄໝ”.
ຄືຕາມທຳນຽມແລ້ວ, ເມື່ອເປີດສາກວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະແມ່ນກ່າວບົດຄຳເຫັນຂອງຜູ້ຕາງໜ້າ ອາເມລິກາ. ໃນບົດກ່າວຄຳເຫັນຂອງຕົນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອາເມລິກາ Lloyd Austin ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ທະວີບອາຊີປອດ “ການຮຸກຮານ ແລະ ຖືກນາບຂູ່” ພ້ອມທັງຍົກອອກວິໄສທັດຂອງ ອາເມລິກາ ຕໍ່ພາກພື້ນ.
ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ “ບັນດາບາດກ້າວຕໍ່ໄປໃນຍຸດທະສາດ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ”, ໃນບົດກ່າວຄຳເຫັນຂອງ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອາເມລິກາ Lloyd Austin ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ ແລະ ເດີນຕາມບັນດາທັດສະນະ, ຍຸດທະສາດທີ່ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາເມລິກາ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຕໍ່ພາກພື້ນ, ຖືນີ້ແມ່ນຈຸດສຸມໃນຍຸດທະສາດຂອງ ອາເມລິກາ, ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກວ່າ ອາເມລິກາ ຈະເປີດກ້ວາງການລົງທຶນ ແລະ ຮຽງບ່າຮຽງໄຫຼ່ກັບບັນດາປະເທດພັນທະມິດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມື.