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ຂ່າວສານ

ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ Shangri La ຄັ້ງ​ທີ 19 ເລິ່ມ​ຕົ້ນເຮັດ​ວຽກ​ມື້ທຳ​ອິດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສິງກະໂປ, ການເຈລະຈາ Shangri La ຄັ້ງທີ 19 ໄດ້ເລິ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກມື້ທີ 1 ຢ່າງເປັນທາງການດ້ວຍ 9 ວາລະປະຊຸມສຳຄັນ.

ຕາມແຜນການ, ວາລະປະຊຸມດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ບັນດາບາດກ້າວເດີນຕໍ່ໄປໃນຍຸດທະສາດມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ-ປາຊີຟິກ ຂອງອາເມລິກາ” ໄດ້ເປີດສາກໃຫ້ມື້ເຮັດວຽກທາງການທຳອິດຂອງການເຈລະຈາ Shangri La ຄັ້ງທີ 19. ໃນວາລະປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອາເມລິກາ Lloyd Austin ມີບົດກ່າວປາໄສເຮັດແຈ້ງນະໂຍບາຍຂອງອາເມລິກາ ທີ່ມີຕໍ່ພາກພື້ນ. ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ບັນດາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ຝະລັ່ງ, ຍີ່ປຸ່ນ ປຶກສາຫາລືຫົວຂໍ້ “ການບໍລິຫານແກ່ງແຍ້ງພູມສາດດ້ານການເມືອງໃນໂລກຫຼາຍຂົ້ວ”.

ຄາດວ່າ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຫວຽດນາມ ຈະມີບົດກ່າວປາໄສສຳຄັນ ໃນວາລະປຶກສາຫາລືດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຫັນການທະຫານ ແລະ ກຳລັງຄວາມສາມາດດ້ານການປ້ອງກັນຊາດ ເປັນທັນສະໄໝ”.

  ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອາເມລິກາ Lloyd Austin  

 ຄືຕາມທຳນຽມແລ້ວ, ເມື່ອເປີດສາກວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະແມ່ນກ່າວບົດຄຳເຫັນຂອງຜູ້ຕາງໜ້າ ອາເມລິກາ. ໃນບົດກ່າວຄຳເຫັນຂອງຕົນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອາເມລິກາ Lloyd Austin ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ທະວີບອາຊີປອດ “ການຮຸກຮານ ແລະ ຖືກນາບຂູ່” ພ້ອມທັງຍົກອອກວິໄສທັດຂອງ ອາເມລິກາ ຕໍ່ພາກພື້ນ.

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ “ບັນດາບາດກ້າວຕໍ່ໄປໃນຍຸດທະສາດ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ”,  ໃນບົດກ່າວຄຳເຫັນຂອງ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອາເມລິກາ Lloyd Austin ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ ແລະ ເດີນຕາມບັນດາທັດສະນະ, ຍຸດທະສາດທີ່ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາເມລິກາ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຕໍ່ພາກພື້ນ, ຖືນີ້ແມ່ນຈຸດສຸມໃນຍຸດທະສາດຂອງ ອາເມລິກາ, ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກວ່າ ອາເມລິກາ ຈະເປີດກ້ວາງການລົງທຶນ ແລະ ຮຽງບ່າຮຽງໄຫຼ່ກັບບັນດາປະເທດພັນທະມິດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມື.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້​າງ​ພື້ນ​ຖານ​ສື່ມວນ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ ໃຫ້​ທັນ​ສະ​ໄໝ, ເປັນ​ມື​ອາ​ຊີບ, ຫຼາຍ​ພື້ນ​ຖານ, ຫຼາຍ​ພາ​ຫະ​ນະ

ສ້​າງ​ພື້ນ​ຖານ​ສື່ມວນ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ ໃຫ້​ທັນ​ສະ​ໄໝ, ເປັນ​ມື​ອາ​ຊີບ, ຫຼາຍ​ພື້ນ​ຖານ, ຫຼາຍ​ພາ​ຫະ​ນະ

ວັນທີ 11 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຖາບັນບຳລຸງສ້າງສື່ມວນຊົນ ແລະ ການສື່ສານ (ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສັງຄົມ ແລະ ມະນຸດສາດ) ໄດ້ສົມທົບກັບວາລະສານຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ “ຫັນ ສື່ມວນຊົນຫວຽດນາມ ເປັນດີຈີຕອນ- ບັນດາບັນຫາທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກຳຕົວຈິງ”.
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