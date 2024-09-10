ຂ່າວສານ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານນາງ ນາລີ ສີສຸລິດ ພັນລະຍາຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ຢູ່ ຫວຽດນາມ
ໃນບັນຍາກາດທີ່ສະໜິດສະໜົມ, ທ່ານນາງ ນາລີ ສີສຸລິດ ໄດ້ສະແດງຄຳແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈມາຍັງທ່ານນາງ ໂງທິເມິ້ນ ແລະ ຄອບຄົວ ຕໍ່ການຈາກໄປຂອງທ່ານອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ການນຳພິເສດ ແລະ ດີເລີດຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການພັດທະນາການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
ທ່ານນາງ ນາລີ ສີສຸລິດ ກໍຢື້ຢາມຖາມຂ່າວສຸຂະພາບຂອງທ່ານນາງ ໂງທິເມິ້ນ ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວ; ສະແດງການແບ່ງປັນຕໍ່ການເສຍຫາຍຈາກພະຍຸນ້ຳຖ້ວມກໍ່ຂຶ້ນໃນຊຸມວັນຜ່ານມາຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ມັດແຂນຕາມປະເພນີລາວໃຫ້ທ່ານນາງ ໂງທິເມິ້ນ ດ້ວຍຄຳອວຍພອນສຸຂະພາບ, ໂຊກດີ ແລະ ສະຫງົບສຸກ.
ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາງ ນາລີ ສີສຸລິດ ແລະ ທ່ານນາງ ໂງເຟືອງລີ ພັນລະນາຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສູນອຸປະກະລະເດັກ Birla ຮ່າໂນ້ຍ.
ນະທີ່ນີ້, ພັນລະຍາທັງສອງໄດ້ຮັບຟັງການແນະນຳກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຄວາມເປັນມາ ແລະ ການພັດທະນາຂອງສູນອຸປະກະລະເດັກ Birla ຮ່າໂນ້ຍ, ບ່ອນຮັບຄຸ້ມຄອງ, ເບິ່ງແຍງ, ລ້ຽງດູເດັກນຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເປັນພິເສດຫຼາຍກວ່າ 500 ເທື່ອຄົນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພັນລະຍາທັງສອງກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ ຕ້ອນຮັບວັນບຸນໄຫວ້ພະຈັນ ພ້ອມກັບເດັກໆ ແລະ ມອບປຶ້ມ, ອຸປະກອນການຮຽນ; ຂອງຂວັນ ແລະ ຖ່າຍຮູບເປັນທີ່ລະນຶກກັບພວກເດັກ.