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ຂ່າວສານ

ການ​ເກັບ​ງົບ​ປະ​ມານ​ແຫ່ງ​ລັດ​ປີ 2024 ຄາດ​ວ່າ​ບັນ​ລຸກວ່າ 10% ຂອງ​ແຜນ​ງົບ​ປະ​ມານ, ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ໄດ້​ລາຍ​ຈ່າຍ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ​​ໂດຍ​ພື້ນ​ຖານ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 05 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບສະພາບການປະຕິບັດງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2024, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ແຜນຈັດແບ່ງງົບປະມານສູນກາງປີ 2025.
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV (ພາບ: quochoi.vn)

ການເກັບງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2024 ຄາດວ່າເພີ່ມຂຶ້ນ 10,1% ເມື່ອທຽບໃສ່ແຜນງົບປະມານ; ບັນລຸອັດຕາລະດົມເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດປະມານ 16,5% GDP. ກ່ຽວກັບລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ຄາດວ່າທັງປີເພີ່ມຂຶ້ນ 7,7% ເມື່ອທຽບໃສ່ແຜນງົບປະມານ. ເປັນອັນວ່າ, ຄາດວ່າ ລາຍຈ່າຍເກີນລາຍຮັບທັງປີ 2024 ເທົ່າກັບ 3,4% GDP, ຕ່ຳກວ່າແຜນງົບປະມານ ຍ້ອນວ່າຫຼຸດການເບີກຈ່າຍແຫຼ່ງເງິນກູ້ຂອງງົບປະມານທ້ອງຖິ່ນລົງ.

ກ່າວຄ່ຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນດຶກຫາຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ປີ 2024, ການຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານງົບປະມານແຫ່ງລັດ ມີໝາກຜົນຕັ້ງໜ້າ, ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ໄດ້ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຈ່າຍຮັບໃຊ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ, ການປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການເພີ່ມລະດັບເງິນເດືອນແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳ, ລາຍຈ່າຍໜີ້ສາທາລະນະເກີນລາຍຮັບ ພວມຢູ່ໃນລະດັບສະພາແຫ່ງຊາດວາງອອກ. ປີ 2025, ສ້າງໂຄງປະກອບງົບປະມານຄືນໃໝ່ຕາມທິດຍືນຍົງ; ເພີ່ມທະວີການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້, ໃຊ້ຈ່າຍຟຸມເຟືອຍ; ຍົກສູງປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນໃນການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານແຫ່ງລັດ.”

ຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືໃນຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບບາງເນື້ອໃນທີ່ມີຄຳເຫັນແຕກຕ່າງກັນຂອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທໍລະນີສາດ ແລະ ບໍ່ແຮ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພັນ​ລະ​ຍາ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່​ລາວ

ພັນ​ລະ​ຍາ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່​ລາວ

ການຈັດຕັ້ງສຳເລັດກອງປະຊຸມສຳມະນາແຜ່ນແພພື້ນເມືອງຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດຂອງປີປະທານ ອາຊຽນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະຊາຊົນບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ.
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