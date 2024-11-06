ຂ່າວສານ
ການເກັບງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2024 ຄາດວ່າບັນລຸກວ່າ 10% ຂອງແຜນງົບປະມານ, ຕອບສະໜອງໄດ້ລາຍຈ່າຍພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໂດຍພື້ນຖານ
ການເກັບງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2024 ຄາດວ່າເພີ່ມຂຶ້ນ 10,1% ເມື່ອທຽບໃສ່ແຜນງົບປະມານ; ບັນລຸອັດຕາລະດົມເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດປະມານ 16,5% GDP. ກ່ຽວກັບລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ຄາດວ່າທັງປີເພີ່ມຂຶ້ນ 7,7% ເມື່ອທຽບໃສ່ແຜນງົບປະມານ. ເປັນອັນວ່າ, ຄາດວ່າ ລາຍຈ່າຍເກີນລາຍຮັບທັງປີ 2024 ເທົ່າກັບ 3,4% GDP, ຕ່ຳກວ່າແຜນງົບປະມານ ຍ້ອນວ່າຫຼຸດການເບີກຈ່າຍແຫຼ່ງເງິນກູ້ຂອງງົບປະມານທ້ອງຖິ່ນລົງ.
ກ່າວຄ່ຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນດຶກຫາຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ປີ 2024, ການຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານງົບປະມານແຫ່ງລັດ ມີໝາກຜົນຕັ້ງໜ້າ, ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ໄດ້ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຈ່າຍຮັບໃຊ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ, ການປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການເພີ່ມລະດັບເງິນເດືອນແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳ, ລາຍຈ່າຍໜີ້ສາທາລະນະເກີນລາຍຮັບ ພວມຢູ່ໃນລະດັບສະພາແຫ່ງຊາດວາງອອກ. ປີ 2025, ສ້າງໂຄງປະກອບງົບປະມານຄືນໃໝ່ຕາມທິດຍືນຍົງ; ເພີ່ມທະວີການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້, ໃຊ້ຈ່າຍຟຸມເຟືອຍ; ຍົກສູງປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນໃນການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານແຫ່ງລັດ.”
ຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືໃນຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບບາງເນື້ອໃນທີ່ມີຄຳເຫັນແຕກຕ່າງກັນຂອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທໍລະນີສາດ ແລະ ບໍ່ແຮ່.