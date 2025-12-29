Báo Ảnh Việt Nam

ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນ​ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສະ​ຖາ​ບັນ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ແຫ່ງ​ຊາດ ລາວ

ບົນພື້ນຖານການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ກວ່າ 2 ທົດສະວັດຜ່ານມາ, ສະຖາບັນຍຸຕິທຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຖາບັນຍຸຕິທຳລາວ ໄດ້ພ້ອມກັນຂຽນຕໍ່ເລື່ອງລາວທີ່ດີງາມກ່ຽວກັບການແບ່ງປັນພູມປັນຍາ, ການໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນແລະກັນ ໃນພາລະກິດ ກໍ່ສ້າງຖັນແຖວພະນັກງານກົດໝາຍໃຫ້ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ. ຈາກບັນດາການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງທຳອິດ, ບັນດາຊຸດຮຽນທີ່ງ່າຍດາຍໃນຕົ້ນຊຸມປີ 2000, ຕະຫຼອດຮອດບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືຂະໜາດໃຫຍ່, ການພົວພັນນັ້ນໄດ້ຮັບການເພີ່ມພູນຄູນສ້າງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງດ້ວຍນ້ຳໃຈສະຫາຍ, ອ້າຍນ້ອງທີ່ສະໜິດຕິດພັນ.
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມພິທີລົງນາມ MOU (ພາບ: moj.gov.vn)

ເລີ່ມແຕ່ປີ 2001, ສອງສະຖາບັນໄດ້ສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານໃນການບຳລຸງສ້າງພະນັກງານຍຸຕິທຳ. ໃນໄລຍະ 2001 – 2017, ມີພະນັກງານຍຸຕິທຳ ລາວ ຫຼາຍຄົນໄດ້ຮັບການບຳລຸງສ້າງຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດຕຸລາການ, ທະບຽນສານ, ການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ, ພ້ອມກັບບັນດາຄະນະປະຕິບັດງານຂອງ ລາວ ມາຮ່ຳຮຽນ ແລະ ບັນດາຄະນະພະນັກງານ ຫວຽດນາມ ໄປໜູນຊ່ວຍປະເທດເພື່ອນສ້າງຫຼັກສູດການຮຽນ. ບັນດາໝາກຜົນເບື້ອງຕົ້ນນັ້ນໄດ້ສ້າງພື້ນຖານຢ່າງໝັ້ນແກ່ນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂອງສະຖາບັນຍຸຕິທຳແຫ່ງຊາດ ລາວ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນຄວາມຜູກພັນອັນສະໜິດແໜ້ນລະຫວ່າງສອງຮາກຖານບຳລຸງສ້າງ. ທ່ານ ຫງວຽນຊວັນທູ ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນຍຸຕິທຳ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ດ້ວຍຖານະຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນຍຸຕິທຳ ຫວຽດນາມ, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍເມື່ອເຫັນວ່າ ນັບແຕ່ເວລາສ້າງຕັ້ງການຮ່ວມມືໃນປີ 2001 ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງສະຖາບັນນັບມື້ນັບແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງແຮງ. ຈຸດສຸມຂອງການຮ່ວມມືຍັງແມ່ນການພ້ອມກັນແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການ, ໜູນຊ່ວຍກັນໃນວຽກງານບຳລຸງສ້າງ, ພັດທະນາຖັນແຖວຄູອາຈານ, ສ້າງໂຄງການບຳລຸງສ້າງ ແລະ ລະບົບເອກະສານການຮຽນ, ເພື່ອແນໃສ່ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ວຽກງານບຳລຸງສ້າງດ້ານຍຸຕິທຳຂອງສອງປະເທດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາອີກ.

ນັບແຕ່ປີ 2018, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະໃໝ່ດ້ວຍໂຄງການໜູນຊ່ວຍສະຖາບັນຍຸຕິທຳ ລາວ ໂດຍລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຊ່ວຍເຫຼືອ. ໂຄງການໄດ້ຊ່ວຍສ້າງ 3 ຫຼັກສູດຂອບວ່າດ້ວຍການບຳລຸງສ້າງວິຊາຊີບຍຸຕິທຳ, ທະບຽນສານ, ການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານສຳລັບຄະດີແພ່ງ, 3 ຫຼັກສູດ, ຫຼັກສູດບຳລຸງດ້ານທັກສະ, ພ້ອມກັບ 10 ຕຳລາສອນ, ເອກະສານບຳລຸງສ້າງ 3 ຊຸດ ແລະ ສຳເນົາເອກະສານຕົວຈິງ 100 ຊຸດ. ມີພະນັກງານ, ຄູສອນ ແລະ ສຳມະນາກອນລາວ ນັບຮ້ອຍຄົນໄດ້ຮັບການບຳລຸງສ້າງຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ການກຳນົດທິດທາງຮ່ວມມືໃນໄລຍະ 2025 – 2030: ເປີດກວ້າງ - ເລິກເຊິ່ງ - ມີປະສິດທິຜົນ

ກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະໃໝ່, ທາງສະຖາບັນຍຸຕິທຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຖາບັນຍຸຕິທຳແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄດ້ພ້ອມກັນເຊັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມື (MOU) ໃນໄລຍະ 2025 – 2030, ສ້າງຂີດໝາຍບາດກ້າວພັດທະນາໃໝ່ໃນການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຮາກຖານບຳລຸງສ້າງດ້ານກົດໝາຍແຖວໜ້າຂອງສອງປະເທດ. ຕາມເນື້ອໃນບົດບັນທຶກ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບປະຕິບັດການຮ່ວມມືບົນຈິດໃຈເຄົາລົບນັບຖື, ມີຄວາມສະເໝີພາບ, ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ, ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສົນທິສັນຍາສາກົນເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ພ້ອມກັນເປັນສະມາຊິກ. ໃນໄລຍະ 5 ປີຈະມາເຖິງ, ສອງສະຖາບັນຈະເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການ ແລະ ຍົກສູງຄວາມສາມາດຂອງຖັນແຖວພະນັກງານ, ຄູອາຈານ, ມຸ່ງໄປເຖິງການຍົກສູງຄຸນນະພາບການບຳລຸງສ້າງບັນດາຕຳແໜ່ງຍຸຕິທຳ. ສອງຝ່າຍຈະຈັດຕັ້ງບັນດາຄະນະປະຕິບັດງານ, ຈັດການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ຊຸດຝືກອົບຮົບຫົວເລື່ອງສະເພາະ, ພ້ອມທັງແລກປ່ຽນເອກະສານຄົ້ນຄວ້າ, ສິດສອນ, ເອກະສານກົດໝາຍ ແລະ ບັນດາບົດຂຽນວິທະຍາສາດຮັບໃຊ້ວຽກງານບຳລຸງສ້າງ. ທ່ານ ຫງວຽນຊວັນທູ ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນຍຸຕິທຳ ຫວຽດນາມ ແບ່ງປັນວ່າ:

ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍເມື່ອສອງຝ່າຍໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມື, ເປັນຂີດໝາຍບາດກ້າວພັດທະນາໃໝ່ໃນການພົວພັນລະຫວ່າງສອງສະຖາບັນ. ຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ ພາຍຫຼັງພິທີລົງນາມນີ້, ການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືຂອງພວກເຮົາຈະກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະໃໝ່ - ຊື່ເອີ້ນ, ໜ້າທີ່ອາດຈະຄືເກົ່າ ແຕ່ຄຸນນະພາບຈະໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກປະຕິຊົມຊືນເມື່ອຮູ້ວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງສະຖາບັນຈະຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືໃໝ່ຕື່ມອີກ, ໃນນັ້ນອາດຈະມີໂຄງການ ODA. ໜ້າທີ່ຂອງພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ສືບທອດບັນດາໝາຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະກ່ອນເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງເປີດກວ້າງໄປຍັງບັນດາຂົງເຂດໃໝ່ໃນຂອບເຂດບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳອີກດ້ວຍ.

23 ປີແຫ່ງການຮ່ວມມື - ວິວັດການເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ ແລະ ໄມຕີຈິດມິດຕະພາບ. ຄວາມສະໜິດຕິດພັນລະຫວ່າງສະຖາບັນຍຸຕິທຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຖາບັນຍຸຕິທຳແຫ່ງຊາດ ລາວ ບໍ່ພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນນ້ຳໃຈສາມັກຄີແບບພິເສດລະຫວ່າງສອງຂະແໜງຍຸຕິທຳເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນສັນຍາລັກທີ່ມີຊີວິດຊີວາຂອງສາຍພົວພັນສັດຊື່ບໍລິສຸດລະຫວ່າງສອງຊາດ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ດ້ວຍບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືໄລຍະ 2025 – 2030, ສອງສະຖາບັນຈະສືບຕໍ່ພ້ອມກັນເພີ່ມພູນຄູນສ້າງພື້ນຖານອັນໝັ້ນແກ່ນໃຫ້ຖັນແຖວພະນັກງານຍຸຕິທຳ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ປບປຸງລະບອບລະບຽບການກົດໝາຍຂອງສອງປະເທດໃຫ້ສົມບູນແບບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ການ​​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ປີ 2025: ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ສ້າງ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃໝ່

ການ​​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ປີ 2025: ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ສ້າງ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃໝ່

ປີ 2025 ໄດ້ອັດລົງດ້ວຍຫຼາຍບາດກ້າວເດີນສຳຄັນໃນວຽກງານການຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນເຈົ້າການ, ມີໄຫວພິບ ແລະ ວິໄສທັດຍຸດທະສາດໃນສະພາບການສາກົນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການຜັນແປ. ພຽງໃນປີດຽວ, ຫວຽດນາມ ບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດປັບປຸງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງເປີດກວ້າງຜົນກະທົບ, ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງໃນເວທີສາກົນ.
