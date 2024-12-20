ຂ່າວສານ
ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເສົາຄ້ຳສຳຄັນໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 18 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານພົນໂທ ຄຳລຽງ ອຸທະໄກສອນ , ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດລາວ ທີ່ພວມຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ເນື່ອງໃນໂອກາດມາເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ແລະ ງານວາງສະແດງການປ້ອງກັນຊາດສາກົນ ຫວຽດນາມ ປີ 2024.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວແມ່ນຊັບສິນອັນລ້ຳຄ່າຂອງສອງຊາດ, ໃນນັ້ນການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເສົາຄ້ຳສຳຄັນໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢັ້ງຢືນວ່າລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ສະໜັບສະໜູນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກອງທັບສອງປະເທດນັບມື້ນັບພັດທະນາຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ.
ສ່ວນທ່ານພົນໂທ ຄຳລຽງ ອຸທະໄກສອນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າໃນການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ສຸດ, ສອງຝ່າຍໄດ້ກວດກາຄືນການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ປຶກສາຫາລື, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບທິດທາງ, ໜ້າທີ່ການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນຄ່ຳວັນດຽວກັນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຄະນະວິສາຫະກິດຂະແໜງການບິນອາວະກາດ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະພາດຳເນີນທຸລະກິດ ອາເມລິກາ ອາຊຽນ ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງການປ້ອງກັນຊາດສາກົນຄັ້ງທີ 2 ປີ 2024 ໂດຍກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມຈັດຂຶ້ນ.