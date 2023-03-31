ຂ່າວສານ
ການສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສັງຄົມຕ້ອງຢູ່ໃນການຄວບຄຸມພັດທະນາສັງຄົມແບບຍືນຍົງ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບແຜນຮ່າງສະຫຼຸບ 10 ປີແຫ່ງວັນປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 15 ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ XI “ບາງບັນຫາກ່ຽວກັບນະໂຍາບາຍສັງຄົມໄລຍະ 2012 - 2020”.
ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ກົມການເມືອງໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າການສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິຜົນນະໂຍບາຍສັງຄົມແມ່ນໜ້າທີ່ຍຸດທະສາດ ແລະ ປະຈຳຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ທົ່ວລະບົບການເມືອງ ແລະ ສັງຄົມ, ປະກອບສ່ວນຮັບປະກັນການກຳນົດທິດສັງຄົມນິຍົມ, ປະຕິບັດການເຕີບໂຕເສດຖະກິດໄປຄຽງຄູ່ກັບຄວາມກ້າວໜ້າຍຸຕິທຳສັງຄົມ. ການສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສັງຄົມຕ້ອງຢູ່ໃນການ ຄຸມຄອງລວມພັດທະນາສັງຄົມແບບຍືນຍົງ, ແກ້ໄຂບັນດາການພົວພັນສັງຄົມແບບກົມກຽວ, ຮັບປະກັນລັກສະນະຍືນຍົງໃນບັນດານະໂຍບາຍສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ໝັ້ນຄົງສັງຄົມ ແລະ ມະນຸຸດ.