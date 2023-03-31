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ຂ່າວສານ

ການ​ສ້າງ ແລະ ປະ​ຕິ​ບັດ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ສັງ​ຄົມຕ້ອງ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສັງ​ຄົມ​ແບບ​ຍືນ​ຍົ​ງ​

ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ກົມການເມືອງໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າການສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິຜົນນະໂຍບາຍສັງຄົມແມ່ນໜ້າທີ່ຍຸດທະສາດ ແລະ ປະຈຳຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ທົ່ວລະບົບການເມືອງ ແລະ ສັງຄົມ, ປະກອບສ່ວນຮັບປະກັນການກຳນົດທິດສັງຄົມນິຍົມ.
ກອງປະຊຸມກົມການເມືອງ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບແຜນຮ່າງສະຫຼຸບ 10 ປີແຫ່ງວັນປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 15 ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ XI “ບາງບັນຫາກ່ຽວກັບນະໂຍາບາຍສັງຄົມໄລຍະ 2012 - 2020”.

ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ກົມການເມືອງໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າການສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິຜົນນະໂຍບາຍສັງຄົມແມ່ນໜ້າທີ່ຍຸດທະສາດ ແລະ ປະຈຳຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ທົ່ວລະບົບການເມືອງ ແລະ ສັງຄົມ, ປະກອບສ່ວນຮັບປະກັນການກຳນົດທິດສັງຄົມນິຍົມ, ປະຕິບັດການເຕີບໂຕເສດຖະກິດໄປຄຽງຄູ່ກັບຄວາມກ້າວໜ້າຍຸຕິທຳສັງຄົມ. ການສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສັງຄົມຕ້ອງຢູ່ໃນການ ຄຸມຄອງລວມພັດທະນາສັງຄົມແບບຍືນຍົງ, ແກ້ໄຂບັນດາການພົວພັນສັງຄົມແບບກົມກຽວ, ຮັບປະກັນລັກສະນະຍືນຍົງໃນບັນດານະໂຍບາຍສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ໝັ້ນຄົງສັງຄົມ ແລະ ມະນຸຸດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ຄັດຄ້ານ ໄຕ້ຫວັນ (ປະເທດຈີນ) ຊ້ອມຮົບຍິງລູກປືນແທ້ຢູ່ເຂດທະເລອ້ອມແອ້ມເກາະ ບາບິ່ງ

ຫວຽດນາມ ຄັດຄ້ານ ໄຕ້ຫວັນ (ປະເທດຈີນ) ຊ້ອມຮົບຍິງລູກປືນແທ້ຢູ່ເຂດທະເລອ້ອມແອ້ມເກາະ ບາບິ່ງ

ຫວຽດນາມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນປັນຫຼາຍຄັ້ງຕໍ່ເລື່ອງ ໄຕ້ຫວັນ ຈັດການຊ້ອມຮົບຍິງລູກປືນແທ້ຢູ່ເຂດທະເລອ້ອມແອ້ມເກາະ ບາບິ່ງ ຂຶ້ນກັບໝູ່ເກາະ ເຈື່ອງຊາ ຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນການກະທຳ ...
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