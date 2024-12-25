ຂ່າວສານ
ການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳ ບັນລຸ 10 ຕື້ USD
ການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2024 ບັນລຸ 10 ຕື້ USD. ຕາມຂໍ້ມູນໂດຍສະຫະສະມາຄົມປຸງແຕ່ງ ແລະ ສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳ ຫວຽດນາມ ປະກາດໃນວັນທີ 23 ທັນວາ ຢູ່ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລ້ວ, ກຸ້ງ ແລະ ປາຈາ ແມ່ນສິນຄ້າສອງຊະນິດຫຼັກແຫຼ່ງປະກອບເຖິງ 60% ເຂົ້າໃນວົງເງິນສົ່ງອອກ; ໃນນັ້ນ, ການສົ່ງອອກກຸ້ງບັນລຸ 4 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 16,7%; ປາຈາ ບັນລຸ 2 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 8,9% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ. ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິທູຊັກ, ປະທານ Vasep, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນແຜນທີ່ສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳໂລກ, ປັດຈຸບັນ ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດສົ່ງອອກໃຫຍ່ອັນດັບທີ 3, ຖັດຈາກ ຈີນ ແລະ ນອກແວ. ນີ້ແມ່ນຫຼັກຖານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຂະແໜງສິນໃນນ້ຳ ພວມໄປຖືກທິດໃນການຍົກສູງມູນຄ່າເພີ່ມຂອງຜະລິດຕະພັນ.
ແຫຼ່ງວັດຖຸດິບ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ຕະຫຼາດສົ່ງອອກສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການເປີດກວ້າງ, ບັນດາວິສາຫະກິດສິນໃນນ້ຳ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ຄວາມສາມາດ, ລະດັບປຸງແຕ່ງລົງເລິກ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແມ່ນພື້ນຖານຊ່ວຍໃຫ້ຂະແໜງສິນໃນນ້ຳ ຫວຽດນາມ ສາມາດບັນລຸຫຼາຍກວ່າລະດັບ 10 ຕື້ USD ໃນປີ 2025, ມຸ່ງໄປເຖິງບັນລຸເປົ້າໝາຍ 11 ຕື້ USD.