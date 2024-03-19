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ຂ່າວສານ

ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ສິນ​ຄ້າ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໄປ​ຍັງ​ຕະຫຼາດ ອ​າ​ເມ​ລິ​ກາ ສືບ​ຕໍ່​ຟື້ນຕົວ​ຄືນ

ກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງມູນຄ່າການສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງ ອາເມລິກາ ແມ່ນບັນດາຜະລິດຕະພັນເຕັກໂນໂລຢີສູງ (ເຄື່ອງໃຊ້ເອເລັກໂຕນິກ, ໂທລະສັບສະມາດຟົນ), ເຄື່ອງຕັດຫຍິບ ແລະ ເກີບ, ສ່ວນຍັງເຫຼືອແມ່ນບັນດາຜະລິດຕະພັນອື່ນ ຄືເຄື່ອງເຟີນີເຈີ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກະເສດ.
(ພາບປະກອບ: baodautu.vn)

ການສົ່ງອອກສິນຄ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງຕະຫຼາດ ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ທ່ວງທ່າຟື້ນຕົວຄືນ ນັບແຕ່ທ້າຍປີ 2023, ບັນລຸມູນຄ່າ 17,4 ຕື້ USD, ປະກອບສ່ວນຫຼາຍພໍສົມຄວນເຂົ້າໃນລາຍໄດ້ຈາກການສົ່ງອອກທີ່ມີມູນຄ່າເກືອບ 60 ຕື້ USD ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດໃນ 2 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024, ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 34% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ. ກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງມູນຄ່າການສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງ ອາເມລິກາ ແມ່ນບັນດາຜະລິດຕະພັນເຕັກໂນໂລຢີສູງ (ເຄື່ອງໃຊ້ເອເລັກໂຕນິກ, ໂທລະສັບສະມາດຟົນ), ເຄື່ອງຕັດຫຍິບ ແລະ ເກີບ, ສ່ວນຍັງເຫຼືອແມ່ນບັນດາຜະລິດຕະພັນອື່ນ ຄືເຄື່ອງເຟີນີເຈີ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກະເສດ.    

ໃນຫຼາຍປີລຽນຕິດ, ອາເມລິກາ ແມ່ນຕະຫຼາດນຳເຂົ້າທີ່ສຳຄັນສຳລັບສິນຄ້າ ຫວຽດ. ປີ 2023, ເຖິງວ່າຖືກຜົນກະທົບຈາກສະພາບເສດຖະກິດຊຸດໂຊມ, ໄພເງິນເຟີ້, ປະຊາຊົນຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ຈ່າຍກໍຕາມ, ແຕ່ ຫວຽດນາມ ຍັງສົ່ງອອກສິນຄ້າເກືອບ 97 ຕື້ USD ໄປຍັງ ອາເມລິກາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປຶ້ມ​ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ: ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການ​ສະ​ເໝີ​ຕົ້ນ​ສະ​ເໝີ​ປາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກໍ​າ​ລັງ​ແຮງ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ກ້ອນ​ມະ​ຫາ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ​ທັງ​ຊາດ

ປຶ້ມ​ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ: ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການ​ສະ​ເໝີ​ຕົ້ນ​ສະ​ເໝີ​ປາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກໍ​າ​ລັງ​ແຮງ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ກ້ອນ​ມະ​ຫາ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ​ທັງ​ຊາດ

ວັນທີ 18 ມີນາ, ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ຊອັກຈັງ ຈັດກອງປະຊຸມທາງໄກ ກ່ຽວກັບການຮ່ຳຮຽນ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ປຶ້ມ “ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ, ສ້າງປະເທດນັບມື້ນັບຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ, ສີວິໄລ, ຜາສຸກ” ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ.
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