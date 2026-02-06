ຂ່າວສານ ການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ສິນໃນນ້ຳໃນເດືອນ ມັງກອນເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 30% 06/02/2026 ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຂະແໜງສືບຕໍ່ສ້າງໂຄງປະກອບກະສິກຳຄືນໃໝ່ ຕາມທິດຍົກສູງມູນຄ່າເພີ່ມ, ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຕິດພັນກັບສຸຂະອະນາໄມດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ຄົ້ນຫາຕົ້ນກຳເນີດ. ການຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນຂອງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫວຽດນາມ (ພາບ: VOV) ຕາມຕົວເລກຫຼ້າສຸດຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແລ້ວ ຫວຽດນາມ, ເດືອນມັງກອນປີ 2026, ວົງເງິນສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງປາຂອງດົງ, ສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ ຄາດວ່າບັນລຸເກືອບ 6,51 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 29,5% ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ. ບັນດາໝວດຜະລິດຕະພັນຄື: ຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ຜະລິດຕະພັນລ້ຽງສັດ, ສິນໃນນ້ຳ ລ້ວນແຕ່ຮັບຮູ້ລະດັບເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ຕັ້ງໜ້າ. ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຂະແໜງສືບຕໍ່ສ້າງໂຄງປະກອບກະສິກຳຄືນໃໝ່ ຕາມທິດຍົກສູງມູນຄ່າເພີ່ມ, ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຕິດພັນກັບສຸຂະອະນາໄມດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ຄົ້ນຫາຕົ້ນກຳເນີດ. ສ້າງໂຄງປະກອບຄືນໃໝ່ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ສິນໃນນ້ຳ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງໃນທົ່ວລະບົບມູນຄ່າ, ນັບແຕ່ການຜະລິດ ຈົນຮອດການປຸງແຕ່ງ, ຊົມໃຊ້, ປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະຕະຫຼາດສົ່ງອອກຢ່າງມີໄຫວພິບ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)